Kirchardt startet früh Badischer Pokal +++ Das Erstrundenspiel der SG gegen Heidelberg-Kirchheim findet am Freitag statt +++ Schuppes Pflichtspieldebüt für Epfenbach gegen Oftersheim +++ Das wartet auf die Sinsheimer Klubs von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Kirchardt (blau) empfängt Kirchheim, Türkspor Eppingen (rot) die SpVgg 06 Ketsch. – Foto: Berthold Gebhard

So viel hat sich gar nicht geändert bei der SG Kirchardt. "Bis auf drei Abgänge konnten wir den Kader zusammenhalten", berichtet Denis Schwager. Der SG-Trainer sieht seine Mannschaft mit den Neuzugängen, "qualitativ sogar besser aufgestellt als letztes Jahr." Einen ersten Härtetest für den Landesliga-Absteiger gibt es am Freitag, wenn um 19.30 Uhr die SG Heidelberg-Kirchheim zur ersten Runde im badischen Pokal nach Kirchardt kommt.

Die Vorverlegung war ein Wunsch der SG und Schwager bedankt sich, "bei Kirchheim, dass sie dem zugestimmt haben." Allzu große Chancen dürfte seine Mannschaft gegen die zwei Klassen höher in der Verbandsliga kickenden Süd-Heidelberger aber nicht besitzen. Er konstatiert mit einem leichten Schmunzeln versehen: "Wahrscheinlich wird es eine gute Laufeinheit für uns." Zum Ende der zweiten Vorbereitungswoche will der 37-Jährige der Partie jedenfalls keine allzu große Bedeutung beimessen: "So früh schon im Pokal zu spielen habe noch nie gemocht." Probieren was geht, lautet das Motto, ein Weiterkommen wäre eine kleine Sensation. Wirklich damit rechnet im Kettendwald auch niemand. "Nächste Woche haben wir ohnehin unser Trainingswochenende zuhause geplant mit einem Mannschaftsausflug samstagabends nach Heidelberg aufs Schiff", verrät Schwager.

Während der Pokal eher Testzwecken dient, soll es in der Liga direkt wieder in höhere Gefilde gehen. "Ich kann ja nicht sagen, wir starten jetzt mal in der Kreisliga und schauen, dass wir uns neu finden. Wir haben keinen wirklichen Umbruch, die Jungs sind heiß und gewillt, daher ist es uns Ziel wieder oben anzugreifen", blickt der Coach schon einmal voraus auf den anstehenden Saisonstart am dritten Augustwochenende, wenn es zum neuen Klub von Niklas Süle, dem SV Tiefenbach, geht. Eine Premiere steht für Jochen Schuppe an. Der erfahrene Trainer aus dem Heidelberger Kreis ist neu beim VfB Epfenbach und darf den Pflichtspielauftakt zuhause bestreiten. Das Los hat ihm und seiner Truppe mit der SG Oftersheim den amtierenden Vizemeister der Kreisliga Mannheim beschert. „Ich fühle mich schon seit meiner Zusage im Winter pudelwohl in Epfenbach“, berichtet Schuppe nur Positives aus seiner Anfangszeit. Das Training läuft derzeit in der zweiten Woche.

Die Epfenbacher (blau) haben mit Oftersheim ein machbares Los gezogen. – Foto: Siegfried Lörz