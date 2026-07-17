Kirchardt startet früh

So viel hat sich gar nicht geändert bei der SG Kirchardt. "Bis auf drei Abgänge konnten wir den Kader zusammenhalten", berichtet Denis Schwager. Der SG-Trainer sieht seine Mannschaft mit den Neuzugängen, "qualitativ sogar besser aufgestellt als letztes Jahr." Einen ersten Härtetest für den Landesliga-Absteiger gibt es am Freitag, wenn um 19.30 Uhr die SG Heidelberg-Kirchheim zur ersten Runde im badischen Pokal nach Kirchardt kommt.
Die Vorverlegung war ein Wunsch der SG und Schwager bedankt sich, "bei Kirchheim, dass sie dem zugestimmt haben." Allzu große Chancen dürfte seine Mannschaft gegen die zwei Klassen höher in der Verbandsliga kickenden Süd-Heidelberger aber nicht besitzen. Er konstatiert mit einem leichten Schmunzeln versehen: "Wahrscheinlich wird es eine gute Laufeinheit für uns." Zum Ende der zweiten Vorbereitungswoche will der 37-Jährige der Partie jedenfalls keine allzu große Bedeutung beimessen: "So früh schon im Pokal zu spielen habe noch nie gemocht."
Probieren was geht, lautet das Motto, ein Weiterkommen wäre eine kleine Sensation. Wirklich damit rechnet im Kettendwald auch niemand. "Nächste Woche haben wir ohnehin unser Trainingswochenende zuhause geplant mit einem Mannschaftsausflug samstagabends nach Heidelberg aufs Schiff", verrät Schwager.
Während der Pokal eher Testzwecken dient, soll es in der Liga direkt wieder in höhere Gefilde gehen. "Ich kann ja nicht sagen, wir starten jetzt mal in der Kreisliga und schauen, dass wir uns neu finden. Wir haben keinen wirklichen Umbruch, die Jungs sind heiß und gewillt, daher ist es uns Ziel wieder oben anzugreifen", blickt der Coach schon einmal voraus auf den anstehenden Saisonstart am dritten Augustwochenende, wenn es zum neuen Klub von Niklas Süle, dem SV Tiefenbach, geht.
Eine Premiere steht für Jochen Schuppe an. Der erfahrene Trainer aus dem Heidelberger Kreis ist neu beim VfB Epfenbach und darf den Pflichtspielauftakt zuhause bestreiten. Das Los hat ihm und seiner Truppe mit der SG Oftersheim den amtierenden Vizemeister der Kreisliga Mannheim beschert. „Ich fühle mich schon seit meiner Zusage im Winter pudelwohl in Epfenbach“, berichtet Schuppe nur Positives aus seiner Anfangszeit. Das Training läuft derzeit in der zweiten Woche.
Ein Vorteil im Duell mit Oftersheim könnte sein, dass die Mannheimer Kreisliga zwei Wochen später in die Saison startet als ihr Sinsheimer Pendant. "Es wird dennoch eine harte Nuss, ein Spiel auf Augenhöhe", schätzt der neue VfB-Trainer die Chancen total ausgeglichen ein. Da jedoch im Sinsheimer Kreispokal die erste Runde ein Freilos für Epfenbach bereithält, würde er "sehr gerne im badischen Pokal eine Runde weiterkommen, um einen weiteren starken Test bestreiten zu können."
In Runde zwei würde es entweder gegen Türkspor Eppingen oder die SpVgg 06 Ketsch gehen und noch eine Runde weiter wäre der FC Zuzenhausen der wahrscheinlichste Gegner. "Pokalspiele gegen Verbandsligisten bekommst du nicht oft, deshalb wollen wir so weit kommen wie möglich", sagt Schuppe, der den Fokus aber einzig und allein auf Oftersheim legt, "erstmal müssen wir das gewinnen, um zumindest mal ein Spiel mehr zu bekommen."
Der potenzielle Zweitrundengegner Türkspor Eppingen ist gegen den Landesligisten aus Ketsch klarer Außenseiter. Dagegen dürfte für Zuzenhausen beim Heidelberger Kreisliga-Aufsteiger FC Meckesheim/Mönchzell nichts anbrennen. Etwas kniffliger scheint die Aufgabe für den VfB Eppingen zu sein. Die Pfeiffer-Elf trifft beim Mannheimer Kreisliga-Meister TSG Lützelsachsen auf eine euphorisierte Mannschaft, die sicher hoch motiviert sein wird. Sollte sich Eppingen durchsetzen, könnte es in Runde zwei zu einem Verbandsliga-Kracher zuhause gegen die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal kommen.
Spannende Tests warten auf die beiden Kreisligisten SV Reihen und VfL Mühlbach. Reihen bekommt es mit dem ASC Neuenheim zu tun. Der letztes Jahr runderneuerte Landesligist setzt vermehrt auf die Jugend und ist damit sehr gut gefahren. Für den SV spricht aber der Heimvorteil auf Naturrasen, da die Heidelberger von ihrem Fußballcampus ausschließlich Kunstrasen gewöhnt sind.
Mühlbach hatte dagegen ziemliches Lospech. Das Auswärtsspiel bei der SpVgg Wallstadt ist nicht sehr reizvoll, da es sich um einen Mannheimer A-Ligisten und zudem um eine 75 Kilometer lange Auswärtsfahrt handelt.
Die zweite Runde steigt direkt kommende Woche am 25. und 26. Juli.