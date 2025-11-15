Kirchardt sehnt die Winterpause herbei

Viel bessere Gelegenheiten gibt es nicht mehr 2025. Die SG Kirchardt darf am Samstag zuhause gegen den VfB Gartenstadt antreten (Anpfiff, 15 Uhr). Die Erinnerungen an die Mannheimer sind schon einmal positiver Natur, vergangene Runde gab es vier Punkte aus den beiden Partien, zuhause holte die Schwager-Elf einen souveränen 2:0-Sieg. Ein ähnliches Erlebnis wäre zum jetzigen Saisonzeitpunkt Gold wert, da das ohnehin ordentlich gefüllte Punktekonto mit weiterem Zuwachs die Wahrscheinlichkeit des anvisierten Klassenerhalts ein gutes Stück vergrößern würde. Nur die Chancen auf einen Heimsieg sind gering.

Die Kirchardter gehen regelrecht auf dem Zahnfleisch. "Ich habe so eine Situation noch nie erlebt, wir nehmen sie aber an wie sie ist", versichert ein kämpferische Denis Schwager. Der SG-Coach musste zuletzt auf zahlreichen Positionen improvisieren und in Eppelheim eine herbe 0:8-Klatsche hinnehmen. "Die Niederlage war hochverdient und zu allem Überfluss sind wir wieder nicht ohne Verletzungen ausgekommen", musste der 36-Jährige nach 20 Minuten bereits doppelt auswechseln.

Der personelle Engpass lässt Schlimmes befürchten. "Wir müssen die drei ausstehenden Spiele dieses Jahr noch irgendwie überleben und dann schauen wir im Winter weiter", so Schwager, der hinterherschiebt, "ich hoffe, dass wir am Samstag antreten können."