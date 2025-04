Kirchardt ist wieder da

14 Tage und zwei Siege später sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das 2:1 gegen den FV Nußloch und, angesichts der großen Auswärtsschwäche noch viel überraschender, der 1:0-Sieg bei der SG-SV Lobbach haben dem amtierenden Sinsheimer Kreisliga-Meister ganz viel frisches Selbstvertrauen geliefert. "Wir haben das in der Situation Notwendige dafür getan, uns auf die Grundlagen konzentriert und uns den Sieg mehr oder weniger erarbeitet", sagt Kirchardts Trainer Denis Schwager. Der Lohn der Mühen ist Rang zwölf mit derzeit drei Zählern Vorsprung auf die SG Horrenberg, die den Relegationsplatz einnimmt.

Somit scheint auch das anstehende Heimspiel gegen den VfB Gartenstadt am Samstag keine unlösbare Aufgabe dazustellen (Anpfiff, 15 Uhr). "Sie stehen in der Rückrundentabelle als Dritter weit vorne, aber wir müssen uns als Siebter in dieser Statistik auch nicht gerade verstecken", hat Schwager die aktuellen Formkurven seiner Elf und die des Gegners genau im Blick.