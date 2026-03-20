Kirchanschöring reist ins Allgäu, 1860 II im Stadtderby gegen Türkgücü

Alper Kayabunar fiebert dem Münchner Stadtderby gegen seinen Ex-Klub Türkgücü München entgegen. Die Gastgeber stehen mit nur acht Punkten am Tabellenende und benötigen im Abstiegskampf dringend Zähler.

Am Samstag stehen mit dem TSV Kottern, Türkgücü München und Türkspor Augsburg gleich drei Kellerkinder unter Zugzwang. Alle drei brauchen Punkte, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren. Abgerundet wird der Spieltag mit der Partie zwischen dem FC Pipinsried und dem TuS Geretsried. Pipinsried will nach der Last-Minute-Niederlage unter der Woche in Landsberg eine Reaktion zeigen.

Der 25. Spieltag in der Bayernliga Süd erstreckt sich über das gesamte Wochenende. Bereits am Freitagabend empfängt der SV Erlbach den FC Sturm Hauzenberg, parallel treffen die Sportfreunde Schwaig und der FC Gundelfingen aufeinander. Beide Teams sind punktgleich, allerdings haben die Gäste drei Spiele weniger absolviert.

Freitag

Heute, 19:00 Uhr SV Erlbach SV Erlbach FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 19:00 live PUSH





Heute, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig FC Gundelfingen Gundelfingen 19:30 live PUSH

Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Der FC Gundelfingen ist bekannt für seine physisch starke Spielweise und setzt über die gesamte Spieldauer auf ein äußerst intensives Pressing sowie einen hohen Laufaufwand. Für uns gilt es daher, unsere eigenen Stärken zu 100% umzusetzen, in der Defensive kompromisslos und in der Offensive entschlossen zu agieren."

Personal SF Schwaig: Mit James Timbana, Leon Roth und Nerman Mackic stehen drei Spieler wieder im Kader zur Verfügung. Tim Schels und Robert Rohrhirsch werden in der kommenden Woche das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Der Sieg zuletzt gegen Kottern hat bei uns natürlich für Erleichterung gesorgt, das war auch unter der Woche im Training deutlich zu spüren. Gleichzeitig wissen wir aber um die Schwere der Aufgabe in Schwaig. Der Gegner ist in allen Mannschaftsteilen sehr gut besetzt - vom Torwart bis in die Offensive. Um dort zu bestehen, wird es auf mannschaftliche Kompaktheit und Geschlossenheit ankommen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen am Freitagabend nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.“ Personal FC Gundelfingen: Weiterhin ausfallen werden David Anzenhofer mit einem Bandscheibenvorfall sowie Niko Frisch aufgrund einer Schambeinentzündung. Hinter Niklas Fink und Jonas Schneider stehen noch Fragezeichen. Samstag

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 PUSH

Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Die Situation ist klar: Wir stehen unter Druck, und das haben wir uns durch die beiden Niederlagen nach der Winterpause selbst eingebrockt. Aber genau jetzt hoffe ich auf den Charakter der Mannschaft. Im ersten Heimspiel 2026 wollen wir den Zuschauern eine gute Leistung bieten und nach Möglichkeit dreifach anschreiben. Der SV Kirchanschöring ist eine gefestigte Mannschaft, die defensiv top organisiert ist und körperlich robust agiert. Wir erwarten ein intensives Spiel bei wahrscheinlich unverändertem Kader zur Vorwoche." Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Das spielfreie Wochenende haben wir gut genutzt - einerseits, um intensiv zu trainieren, andererseits aber auch, um ein wenig zu regenerieren. Jetzt wartet mit Kottern eine der weitesten Auswärtsfahrten auf uns. Ich kenne den Verein und viele Spieler dort schon lange und kann mir ehrlich gesagt kaum erklären, warum diese Mannschaft in der Tabelle so weit unten steht. In dem Kader steckt extrem viel Qualität und Erfahrung. Deshalb sind wir gewarnt und werden Kottern ganz sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es wird eine richtig schwere Aufgabe, zumal es dort auswärts immer schwierig ist. Trotzdem wollen wir uns für den Aufwand belohnen und die lange Reise mit etwas Zählbarem im Gepäck antreten.“ Personal SV Kirchanschöring: Personell stehen bis auf David Kronbichler und Sebastian Dengel alle Spieler zur Verfügung. Manuel Omelanowsky ist wieder voll im Mannschaftstraining und damit eine Option fürs Wochenende.

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen FC Ismaning FC Ismaning 14:00 PUSH

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): „Für uns geht es gegen Ismaning, aktuell eines der formstärksten Teams der Liga. Sie haben zuletzt kontinuierlich gepunktet, deshalb wird das natürlich eine sehr schwierige Aufgabe. Wir spielen allerdings zuhause, wollen uns auf unsere eigenen Stärken konzentrieren und mit dem nötigen Selbstvertrauen in die Partie gehen. Vor Ismaning und den Leistungen der vergangenen Wochen haben wir großen Respekt.“ Personal FC Deisenhofen: Die Gastgeber vermelden keine personelle Änderung im Vergleich zu letzter Woche. Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): „Wir fahren mit breiter Brust nach Deisenhofen und wollen dort unbedingt etwas Zählbares holen. Personell bleibt alles beim Alten.“

Morgen, 15:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün TSV 1860 München TSV 1860 II 15:00 PUSH

Rainer Elfinger (Trainer Türkgücü München): „Ich freue mich auf Alpi und das Spiel, auch wenn die Rollen klar verteilt sind und wir die Underdogrolle engagiert annehmen müssen. 1860 ist mit Sicherheit eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, dennoch sehe ich uns nicht chancenlos. Elementar wird sein, dass jeder Einzelne völlig fokussiert und konzentriert ist und uns keine individuellen Fehler unterlaufen, die in dieser Liga gnadenlos bestraft werden." Personal Türkgücü München: Bis auf Ivan Martinovic sind alle Mann an Bord. Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "„Für uns ist es ein wichtiges Spiel, in dem wir den Gegner auf keinen Fall aufgrund seiner aktuellen Situation, der jüngsten Ergebnisse oder der Tabellensituation unterschätzen dürfen. Entscheidend wird sein, dass wir von Anfang an Gas geben und unser eigenes Spiel durchziehen. Ich persönlich freue mich sehr auf die Rückkehr an die Heinrich-Wieland-Straße - erstmals als Gästetrainer. Ich habe dort einige Jahre verbracht und freue mich auf das Wiedersehen mit dem einen oder anderen. Im Vordergrund steht aber ganz klar, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen." Personal TSV 1860 II: Die Gäste vermelden Bestbesetzung.

Unter der Woche mussten die Kicker des FC Pipinsried gegen Landsberg einen Last-Minute-K.o. hinnehmen, die Enttäuschung war deutlich zu spüren. Gegen Geretsried soll nun die passende Reaktion folgen und wieder ein Sieg her.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen Türkspor Augsburg TürkAugsburg 15:30 PUSH

Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Wir wollen gegen Türkspor im Heimspiel nachlegen, wissen aber, dass es kein einfaches Spiel wird. Türkspor muss dringend Punkten und wird alles daran setzen, gegen uns zu gewinnen. Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen und wollen eine Revanche für die Hinspielniederlage." Personal TSV Nördlingen: Kapitän Jens Schüler konnte aufgrund von Achillessehnenproblemen nur eingeschränkt trainieren. Simon Gruber fehlte die komplette trainings Woche berufsbedingt. Torhüter Alverik Montag ist weiterhin verletzt. Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Über Nördlingen gibt es nicht viel zu sagen: Sie sind eine sehr starke, kompakte Mannschaft und haben mit Gruber einen sehr gefährlichen Stürmer. Da müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein. Das Hinrundenspiel konnten wir gewinnen, weil wir eine sehr gute Leistung gezeigt und als Mannschaft unglaublich viel gearbeitet haben. Genau diese Leistung müssen wir jetzt wieder auf den Platz bringen. Für uns geht es nur noch darum, über die Relegation etwas zu erreichen. Dafür müssen wir weiterhin hart arbeiten, viel Zeit bleibt uns allerdings nicht, zumal die anderen Teams im Tabellenkeller dasselbe Ziel verfolgen. Unser Ziel ist es, auf jeden Fall etwas mitzunehmen. Ein Dreier wäre natürlich der Jackpot, aber er ist definitiv drin. Über die vergangene Woche möchte ich nichts sagen, weil ich selbst verhindert war und nicht dabei sein konnte. Vom Ergebnis und auch von den Platzverweisen gegen uns bin ich aber sehr enttäuscht.“

Sonntag

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried TuS Geretsried Geretsried 15:00 PUSH