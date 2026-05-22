Kirchanschöring kämpferisch: »Wollen es noch umbiegen«

Dominik Auerhammer (li.) und der SV Kirchanschöring wollen Achitpol Keereerom nochmal alles abverlangen. – Foto: Imago Images

Am Freitagabend fällt im Rückspiel zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem SV Kirchanschöring die Entscheidung, wer in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Bayern antreten darf. Nach dem Hinspiel in Kirchanschöring vor knapp 2.000 Fans heißt es: Vorteil Schwabenritter! Die Elf des scheidenden Spielertrainers Matthias Ostrzolek, der beim SV Wacker Burghausen als Coach übernehmen wird, ließ sich trotz eines frühen Rückstands nicht aus der Ruhe bringen und gewann am Ende verdient mit 3:2. Die Hausherren haben nun alle Trümpfe in der Hand, den Augsburgern reicht schon ein Unentschieden zum Klassenerhalt. Aber noch will sich Kirchanschöring nicht geschlagen geben. Anpfiff im Rosenaustadion ist um 18 Uhr. Es werden rund 1.500 Zuschauer erwartet. Herrscht nach Addition der geschossen Tore aus Hin- und Rückspiel Gleichstand, dann geht`s in die Verlängerung. Ist nach 2 x 15 Minuten immer noch kein Sieger ermittelt, dann muss die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen.

Personalien TSV Schwaben Augsburg: Jonas Greppmeir (Achillessehnenriss), Felix Schwarzholz (Muskelfaserriss) und Levis Schaber (Sehnenverletzung) fehlen wie schon im Hinspiel. Die Hausherren bangen zudem um Abwehrchef Benedikt Krug und Elias Herzig. Beide mussten in Kirchanschöring angeschlagen ausgewechselt werden. Ob es für einen Einsatz am Freitag reicht, muss bei beiden noch abgewartet werden.

Thomas Leberfinger (Cheftrainer SV Kirchanschöring)

"Die Augsburger haben ihre Qualitäten im Hinspiel ausgespielt. Wir hätten beim Stand von 1:3 auch richtig baden gehen können, umso wichtiger war es vor allem auch für die Stimmung, dass wir das 2:3 noch geschafft haben. Wir fahren nach Augsburg und werden alles raushauen. Wir wollen es noch umbiegen. Wichtig wird sein, die Null zu halten. Dafür müssen wir aber die Passivität abstellen, die wir teilweise am Dienstag gezeigt haben. Ich bin sicher, vorne sind wir immer für ein Tor gut, und dann schauen wir mal, was rauskommt."

Personalien SV Kirchanschöring: Toptorjäger Jonas Kronbichler, Matteo van de Wiel und Sebastian Dengel fallen sicher aus. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von David Lobendank, der im Hinspiel verletzt ausgewechselt werden musste.