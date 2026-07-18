🗣: Kirchanschöring ist "maximal enttäuscht" – Kayabunar lobt Löwen

Die Junglöwen setzen gegen Geretsried ein Ausrufezeichen – Foto: Walter Brugger

Der Ball rollt wieder in der Bayernliga Süd! Die Spielzeit 2026/27 begann mit einem echten Kracher zum Auftakt. Der SV Erlbach empfing die SpVgg Hankofen-Hailing. Die Reaktionen der Trainer nach dem Spiel.

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Für uns war es ein gelungener Auftakt in die Saison. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind in die Anfangsphase so reingekommen, wie wir es uns vorgenommen haben, mit viel Druck und Kontrolle. Ich denke, dass wir es einfach verpasst haben in den ersten 30 Minuten ein Tor zu erzielen. Es wären sogar zwei möglich gewesen.

Trotzdem muss man sagen, dass Geretsried immer wieder in Umschaltmomenten gefährlich geworden ist und wir dann in einer Phase kurz vor der Halbzeit nicht mehr so aktiv waren und unglücklich das Gegentor kassiert haben. Wir haben aber richtig gut darauf reagiert mit dem Ausgleich vor der Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und haben vor allem die Sachen, die in der ersten Hälfte nicht so gut waren, besser gemacht. Am Ende des Tages haben wir verdient in der Höhe gewonnen. « Martin Grelics, Trainer des TuS Geretsried: » Wir haben gegen Sechzig eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir hatten vor allem Defensiv unsere Stärken und gute Umschaltmomente nach vorne, die wir ein Stück weit zu unsauber ausgespielt haben. Wir erzielen dann sogar das 1:0, was natürlich noch mal mehr Energie geben hat. Leider kassieren wir schnell den Ausgleich. Wir sind trotzdem mit einem positiven Gefühl in die Halbezeit gegangen.

In der zweiten Hälfte hatten wir einfach immer weniger Entlastungsmomente und gerieten durch einen Standard in Rückstand. Haben dann alles probiert, aber verlieren dann durch individuelle Fehler auch in dieser Höhe. Das Ergebnis klingt deutlich, aber wir können trotzdem einige positive Dinge aus diesem Spiel ziehen. «

Christoph Dinkelbach, Trainer des SV Kirchanschöring: » Wir sind natürlich maximal enttäuscht über das Ergebnis zum Auftakt. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Speziell mit der Leistung in der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht zufrieden. Nach der Pause wurde es dann besser und wir haben uns einige Chancen rausgespielt. Für uns war das ein Warnschuss zur richtigen Zeit. Wir müssen schnellstmöglich unsere Lehren aus dem Spiel ziehen und verstehen, dass in der Bayernliga vermeintliche Kleinigkeiten darüber entscheiden, ob man Spiele gewinnt oder nicht. Das ist unsere Aufgabe für die nächsten Wochen.« Max Maier, Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut: » Die ersten 60 Minuten waren wirklich sehr gut von uns. Wir konnten uns dann mit dem Tor belohnen. Im Nachgang mussten wir sehr viel verteidigen und hatten auch in 2-3 Situationen Glück, dass wir nicht in Rückstand gegangen sind. Wir konnten aber nochmal einen guten Konter setzen und dadurch den Elfmeter erzwingen. Wir freuen uns über den ersten Bayernligasieg!«

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Zuallererst sind wir nach diesen schwierigen Vorbereitungen mit den schweren Verletzungen in unseren Reihen total stolz auf die Leistung der Jungs. Die Mannschaft ist richtig zusammengerückt und die Spieler haben alles auf dem Platz gelassen. Wir sind sehr, sehr gut in die Partie gekommen. Nach 15-20 Minuten sind wir dann allerdings etwas passiv geworden und Hankofen hat es in dieser Phase sehr, sehr gut gemacht, da hatten wir Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Danach haben wir wieder eine tolle Reaktion gezeigt und sind nach einem super Standard über eine Ecke in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs erneut alles auf dem Platz gelassen, leidenschaftlich verteidigt und eigentlich keine wirkliche Großchance des Gegners mehr zugelassen. In der Schlussphase haben wir uns dann mit dem zweiten Tor belohnt und am Ende sogar noch mit dem dritten Treffer nachgelegt. Es ist ein super Start, auf dem wir aufbauen können, aber wir werden das Ganze jetzt nicht zu hoch hängen und müssen weiter hart arbeiten, damit wir auch in den nächsten Spielen in der Liga punkten können.« Tobias Beck, Trainer der SpVgg Hankofen-Hailing: »Am Ende des Tages hört sich eine 0:3-Niederlage natürlich bitter an, aber wir machen eigentlich ein richtig gutes Auswärtsspiel. In der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen, wir haben zwei bis drei hochkarätige Chancen, wo wir einfach ein Tor machen müssen, und geraten dann durch einen Standard in Rückstand. In der zweiten Halbzeit haben wir weitestgehend die Kontrolle gehabt, uns aber in Richtung Tor die letzte Konsequenz vermissen lassen. Der Gegner macht dann das 0:2 nach einem weiteren Standard, wir öffnen anschließend das Spiel und bekommen noch das 0:3. Unterm Strich ist es für uns ein sehr bitterer Spielverlauf, aber wir haken das Spiel ab: Die Leistung war, trotz der 0:3-Niederlage, absolut ordentlich. Jetzt heißt es, das Ganze schnellstmöglich abzuschütteln und den Blick unmittelbar wieder nach vorne zu richten.«

Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 19:30 PUSH

Heute, 17:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen FC Deisenhofen Deisenhofen 0 1 PUSH