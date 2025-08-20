Die Kicker des SV Kirchanschöring haben in der Bayernliga Süd einen tollen Start hingelegt. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Kirchanschöring im Derbyglück: »Dafür betreibst du den Aufwand« Vor 1.125 Zuschauern ringt der SVK den SV Erlbach nieder und grüßt von der Tabellenspitze der Bayernliga Süd

Es war ein Fußballabend, wie er aus Kirchanschöringer Sicht nicht schöner hätte sein können. Weit über 1.000 Zuschauer waren zum Derby gegen den SV Erlbach ins Stadion an der Laufener Straße gekommen, die Sonne lachte bei angenehmen Sommertemperaturen vom Augusthimmel und am Ende feierten die Hausherren einen emotionalen 2:0-Heimsieg. Ganz nebenbei haben die Rupertiwinkler damit die Tabellenführung in der Bayernliga Süd gefestigt.

Die 1.125 Zuschauer bekamen einen rassigen Derby-Fight geboten. "In der ersten Halbzeit war es fußballerisch nicht das beste Spiel, aber es war brutal intensiv. Ich würde sagen mit leichten Vorteilen für Erlbach. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren wir dann deutlich aktiver und sind dann auch verdient in Führung gegangen", resümiert Kirchanschörings Coach Thomas Leberfinger. In der Schlussphase wurde es nochmal richtig eng: "Da hatten wir zum Beispiel beim Lattentreffer von Erlbach Glück. Wir haben uns in alles reingeworfen und dann in der Nachspielzeit mit dem Konter das Spiel entscheiden können. Es war eine Begegnung, die Spitz auf Knopf stand. Ich denke, am Ende kein unverdienter Sieg für uns", so Leberfinger, der ob der tollen Kulisse und der Stimmung ins Schwärmen gerät: "Das ist natürlich großartig, wenn so viele Leute kommen und zuschauen. Dafür betreibst du den ganzen Aufwand."

Tabellenplatz eins, immer noch ungeschlagen - Partystimmung also in Kirchanschöring? "Der Start war top, vor allem wenn man sich auch die starken Gegner vor Augen hält, gegen die wir schon gespielt haben. Aber ich trete entschieden auf die Euphoriebremse. Ich meine, wir haben gerade mal den sechsten Spieltag. Die Liga ist so eng beisammen, zwei Niederlagen, und es kann ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen", fordert Leberfinger weiterhin Demut ein. Alles auf einen Blick: