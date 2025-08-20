Kirchanschöring im Derbyglück: »Dafür betreibst du den Aufwand«

Es war ein Fußballabend, wie er aus Kirchanschöringer Sicht nicht schöner hätte sein können. Weit über 1.000 Zuschauer waren zum Derby gegen den SV Erlbach ins Stadion an der Laufener Straße gekommen, die Sonne lachte bei angenehmen Sommertemperaturen vom Augusthimmel und am Ende feierten die Hausherren einen emotionalen 2:0-Heimsieg. Ganz nebenbei haben die Rupertiwinkler damit die Tabellenführung in der Bayernliga Süd gefestigt.
Die 1.125 Zuschauer bekamen einen rassigen Derby-Fight geboten. "In der ersten Halbzeit war es fußballerisch nicht das beste Spiel, aber es war brutal intensiv. Ich würde sagen mit leichten Vorteilen für Erlbach. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren wir dann deutlich aktiver und sind dann auch verdient in Führung gegangen", resümiert Kirchanschörings Coach Thomas Leberfinger. In der Schlussphase wurde es nochmal richtig eng: "Da hatten wir zum Beispiel beim Lattentreffer von Erlbach Glück. Wir haben uns in alles reingeworfen und dann in der Nachspielzeit mit dem Konter das Spiel entscheiden können. Es war eine Begegnung, die Spitz auf Knopf stand. Ich denke, am Ende kein unverdienter Sieg für uns", so Leberfinger, der ob der tollen Kulisse und der Stimmung ins Schwärmen gerät: "Das ist natürlich großartig, wenn so viele Leute kommen und zuschauen. Dafür betreibst du den ganzen Aufwand."
Tabellenplatz eins, immer noch ungeschlagen - Partystimmung also in Kirchanschöring? "Der Start war top, vor allem wenn man sich auch die starken Gegner vor Augen hält, gegen die wir schon gespielt haben. Aber ich trete entschieden auf die Euphoriebremse. Ich meine, wir haben gerade mal den sechsten Spieltag. Die Liga ist so eng beisammen, zwei Niederlagen, und es kann ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen", fordert Leberfinger weiterhin Demut ein.
Alles auf einen Blick:
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Thorsten Nicklas (72. Andreas Krämer), Elias Huber, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank (84. Nick Schreiber), Maximilian Reiter (79. Matteo van de Wiel), Manuel Omelanowsky (89. Luca Obirei), Jonas Kronbichler (65. Dennis Hrvoic), Samuel Schwarz - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
SV Erlbach: Enrique Bösl, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn (86. Maximilian Manghofer), Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl, Milos Lukic (63. Tobias Duxner), Levin Ramstetter (68. Sebastian Hager), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Maximilian Sammereier - Trainer: Johann Grabmeier
Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 1125
Tore: 1:0 Elias Huber (70.), 2:0 Dennis Hrvoic (90.+4)
Gelb-Rot: Maximilian Sammereier (92./SV Erlbach/Reklamieren)