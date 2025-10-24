Kirchanschöring bestätigt: Bayernliga-Topspiel entfällt

Spielabsage in der Bayernliga Süd. Das Duell zwischen dem FC Gundelfingen und dem SV Kirchanschöring findet nicht.

Die Spielabsage in der Bayernliga Süd wurde soeben bestätigt. Auf Instagram teilte der SV Kirchanschöring mit, dass das Spiel in Gundelfingen ins Wasser fällt. "Das Spiel wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt", schreibt der offizielle SVK-Account. Ein neuer Termin stehe derweil noch nicht fest.

Als Zuschauerkrösus der Bayernliga (im Schnitt fast 700 Fans) hatte Kirchanschöring sogar geplant mit Fanbus anzureisen. Das Highlight-Spiel beim amtierenden Meister der Landesliga Südwest entfällt aber nun. Der FCG rangiert selbst im Zuschauerranking auf Rang drei.

Erstellung vom 24. Oktober, 16:40 Uhr:

Gundelfingen – Eigentlich war alles angerichtet für ein Spitzenspiel in der Bayernliga Süd. Das Überraschungsteam aus Gundelfingen freute sich nach der spielfreien Woche auf den SV Kirchanschöring, der nach Schwankungen zurück in der Erfolgsspur ist. Doch daraus wird wohl nichts.

Auf Nachfrage beim SV Kirchanschöring fällt die Partie wohl aus, da der FCG-Platz nicht bespielbar ist. Öffentlich kommuniziert ist darüber bislang noch nichts, doch auch beim BFV wurde das Spiel inzwischen abgesetzt. (Mehr Informationen folgen)

