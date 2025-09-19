Kirchanschöring auf Wiedergutmachung aus: »wollen Reaktion zeigen«

Der 11. Spieltag der Bayernliga Süd verspricht Spannung. Schon am Freitag empfängt der SV Erlbach Spitzenreiter 1860 München II. Die Löwen-Reserve eilt von Sieg zu Sieg, während Erlbach nach der Niederlage in Ismaning auf Wiedergutmachung hofft. Der FC Sturm Hauzenberg reist nach dem ersten Saisonsieg mit Aufwind zum TSV Landsberg. Deisenhofen und Heimstetten liefern sich am Samstag ein Duell zweier formstarker Mannschaften. Türkspor Augsburg empfängt den seit fünf Spielen sieglosen TuS Geretsried - die Hausherrn sind seit drei Heimspielen ungeschlagen. In Kottern treffen der heimische TSV und der SV Schalding-Heining aufeinander – beide brauchen dringend Punkte. Kirchanschöring will gegen Nördlingen die bittere Pleite gegen Hauzenberg vergessen machen, während Gundelfingen nach der Niederlage gegen Pipinsried auf Türkgücü München trifft. Zum Abschluss fordern die Sportfreunde Schwaig den FC Pipinsried heraus. Die Gäste könnten mit einem Sieg und zusätzlich einem Erfolg im Nachholspiel an Schwaig vorbeiziehen, müssen dafür aber bei zuletzt stabilen Hausherren bestehen.

Freitag

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Ich glaube, es wartet das nächste Highlight auf uns – mit einem absolut souveränen Tabellenführer, mit 60 II. Wir freuen uns, uns wieder mit ihnen messen zu dürfen. Natürlich geht Sechzig nach dem tollen Start und den souveränen Leistungen als Favorit in das Spiel. Nichtsdestotrotz rechnen wir uns natürlich etwas aus. Besonders in Erlbach haben wir wieder etwas gutzumachen. Die Leistung in Ismaning, besonders in der zweiten Halbzeit, war nicht so, wie man sich das vorstellt. Deshalb sind wir alle heiß auf das Spiel und wollen zuhause unbedingt funktionieren." Personalsituation SV Erlbach: Wolfgang Hahn laboriert seit dem Spiel in Ismaning an einer Oberschenkelblessur. Neben den Langzeitverletzten fehlt dem SVE in den kommenden drei Wochen auch Michael Winter, der sich geschäftlich in Amerika aufhält. Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel gegen eine sehr heimstarke und defensiv stabile Mannschaft mit einigen erfahrenen Spielern, die von der großen Kulisse getragen werden. Nach der Niederlage in Ismaning werden sie sicher mit Wut im Bauch in die Partie gehen. Für uns gilt es, von Anfang an da zu sein, selbstbewusst nach Erlbach zu reisen und uns ganz auf unser Spiel zu konzentrieren – ohne uns von der Atmosphäre beeinflussen zu lassen. Wir wollen die stabile Leistung, die wir bisher in der Saison gezeigt haben, auch dort abrufen und auf keinen Fall mit leeren Händen zurück nach München fahren.“ Personalsituation TSV 1860 München II: keine Veränderung im Vergleich zum letzten Spiel gegen Türkspor Augsburg.

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Mit Heimstetten kommt eine sehr spielstarke Mannschaft nach Deisenhofen, die zuletzt dreimal in Folge gewonnen hat – unter anderem mit achtbaren Erfolgen in Pipinsried und zuletzt einem deutlichen Sieg gegen Türkgücü München. Vor allem offensiv mit Riglewski und Girtler sind sie stark besetzt. Gegen Heimstetten ist es erfahrungsgemäß immer ein schwieriges Spiel.“ Personalsituation FC Deisenhofen: Lukas Kretzschmar, Tobias Nickl, Henrik Freitag, Stephan Kopp, Jakob Lippmann und Björn Jost stehen auf der Ausfallliste.

Servet Bozdag (Trainer Türkspor Augsburg): "Nach der Niederlage gegen 1860 ist klar, dass wir zu Hause gegen Geretsried wieder gewinnen wollen. Gegen Sechzig haben die Jungs eigentlich gut gespielt, aber gegen so ein Top-Team wird man für jeden Fehler sofort bestraft. Da konnten meine Jungs auch wieder etwas dazulernen. Positiv war, dass sie bis zum Schluss gekämpft haben und sich nicht aufgegeben haben.“ Personalsituation Türkspor Augsburg: Neben Meriton Vrenezi und Harouna Boubacar fehlen vier weitere Akteure angeschlagen. Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Die Personalsituation ist weiterhin kritisch, jetzt noch angespannter durch die Rotsperre für Rosina, der uns den ganzen September fehlen wird. Wir müssen in dieser Lage wieder Lösungen finden. Die Spieler, die reinkommen, müssen sich auf das konzentrieren, was sie beeinflussen können – genauso wie wir im Trainerteam. Unsere Aufgabe ist es, unsere beste Leistung abzurufen und uns optimal auf den Gegner einzustellen. Augsburg ist ein Team, das schon lange in der Bayernliga spielt, in den letzten Jahren oft gegen den Abstieg gekämpft und sich auch über eine Relegation gerettet hat. Sie sind Rückschläge gewohnt und sehr erfahren. In den letzten fünf Spielen sind sie in einem sehr guten Lauf – das haben wir natürlich auf dem Schirm. Wir haben aber ebenfalls Selbstvertrauen. Augsburg geht sicher als Favorit in die Partie, sie spielen sehr klar nach vorne, sind aggressiv im Zweikampf und wollen über ihre Emotionalität ins Spiel kommen. Darauf müssen wir uns einstellen. Unser Ziel ist es, viele Zweikämpfe zu gewinnen, um diese Emotionalität rauszunehmen. Wir konzentrieren uns voll auf uns selbst – da haben wir im Moment am meisten zu tun.“

Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Letzte Woche gegen Hauzenberg haben wir kein gutes Gesicht gezeigt, das war keine gute Leistung und die Niederlage absolut verdient. Wir haben das Spiel analysiert und klar angesprochen, dass die Art und Weise nicht in Ordnung war. Jetzt geht es darum, im Heimspiel eine Reaktion zu zeigen und schnell wieder in die Spur zu finden. Wir haben genug Vertrauen in unsere Mannschaft, dass wir das schaffen können – wenn wir uns wieder bewusst machen, dass es nur mit den Basics geht, die wir in jedem Spiel brauchen. Unser Ziel ist es, an die guten Leistungen aus den Spielen davor anzuknüpfen. Mit Nördlingen wartet ein starker Gegner. Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft mit hoher Qualität, die sich tabellarisch sicher noch verbessern wird. Der aktuelle Tabellenstand spiegelt ihre Leistungsfähigkeit nicht wider, sie sind deutlich stärker einzuschätzen. Von daher sind wir gewarnt. Aber wir werden alles daransetzen, dass die Punkte in Kirchanschöring bleiben, und am Wochenende alles raushauen, was möglich ist.“ Personalsituation SV Kirchanschöring: Fikret Jahic war unter der Woche krank - sein Einsatz entscheidet sich spontan. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Kirchanschöring ist bereits unser siebtes Auswärtsspiel in den ersten zehn Partien – natürlich enorm ungünstig, da wir bisher nur drei Heimspiele hatten. Dort erwartet uns nun eine schwere Aufgabe beim Tabellenzweiten, einer sehr guten Bayernliga-Mannschaft.“ Personalsituation TSV Nördlingen: Hans Rathgeber wird den Gästen fehlen.

