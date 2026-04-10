Kirch über sein spezielles Aufgabenprofil als U23-Trainer in Gladbach

„Wir haben eine Altersstruktur mit älteren Spielern, die Führungsaufgaben übernehmen. Da merkst du schon, dass viele Kleinigkeiten gar nicht zu dir vordringen, weil die Mannschaft es selbst regelt“, erklärt Kirch. „Die Spieler stellen mehr Gegenfragen. Und das bringt mich als Trainer auch weiter, wenn du mündige Spieler hast, die den Sinn hinter Dingen verstehen wollen.“

Kirch ist anzumerken, wie sehr er für diesen Schritt in den noch professionelleren Bereich gebrannt hat. „Ich habe jetzt noch mal einen anderen Anspruch an die Spieler. Das ist etwas, bei dem ich mich als Trainer noch mehr ausleben kann – das finde ich angenehm“, sagt Kirch.

In den kommenden Tagen wird dieser höhere Fokus noch einmal besonders gefordert: Für die U23 steht eine Englische Woche an. Am Samstag (14 Uhr) geht es zu Hause gegen die Sportfreunde Lotte, am Mittwoch (17 Uhr) ist die U23 des BVB zu Gast und am Sonntag (16 Uhr) darauf spielt Gladbach beim Wuppertaler SV. „Wir haben wegen der Verletzten weiterhin keinen Riesenkader. Ansonsten ist es aber gar keine Schwierigkeit, es ist eher reizvoll. Das ist ja auch ein Teil vom Profifußball: alle drei Tage zu spielen, einen anderen Trainingsrhythmus zu haben, sich vielleicht nicht so inhaltlich vorbereiten zu können. Das gilt auch für uns als Trainerteam“, erklärt Kirch. Gegner aus dem direkten Umfeld