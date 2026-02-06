Kirch ruft „Restart“ für Gladbachs U23 aus

Dafür kam in Jakob Zickler ein neuer Offensivspieler von Dynamo Dresden dazu. „Es ist relativ ungewöhnlich, dass eine U23 da so im Fokus steht. Es hat schon Auswirkungen auf uns – auch durch die Profi-Abgänge, die an Wochenenden mehr durch U23-Spieler ersetzt werden“, erklärt Trainer Oliver Kirch, der mit dem Ende der Transferperiode mannschaftsintern einen „Restart“ ausgerufen hat.

Drei Offensivspieler weg

Nimmt man Charles Herrmann dazu, der in dieser Spielzeit 13-mal in der Regionalliga spielte und nun für Cercle Brügge in der ersten belgischen Liga aufläuft, stehen gleich drei hochkarätige Offensivspieler nicht mehr zur Verfügung. Trainer Kirch sieht darin allerdings auch Chancen „für andere Spieler, in die Lücken zu stoßen“, so der 43-Jährige.

Zumindest eine externe Verstärkung gibt es mit Jakob Zickler, dem Sohn des ehemaligen Borussia-Co-Trainers Alexander Zickler. Der 19-Jährige feierte im August 2024 mit einem Kurzeinsatz sein Drittligadebüt für Dresden, fiel zuletzt aber mit einer Schulterverletzung lange aus.

„Er hat seine Stärken vor allen Dingen in der Offensive. Wir werden in den kommenden Wochen sehen, wie er sich ans Training adaptiert und welche Qualitäten er reinbringen kann“, sagt Kirch, der in die Personalplanung seiner Mannschaft nicht direkt eingebunden ist: „Das sind Vereinsentscheidungen, die gerade in der U23 perspektivisch getroffen werden müssen.“

Ein ungewohnt unruhiger Winter also für die Reserve, die nach zwei knappen, aber sehr unterschiedlichen 1:2-Niederlagen gegen den Bonner SC und Spitzenreiter Fortuna Köln weiter auf den ersten Punktgewinn in diesem Jahr wartet.

Mit Punkteausbeute unzufrieden

„Beide Spiele wurden unglücklich verloren. Die Punkteausbeute stimmt uns maximal unzufrieden, es gab aber in beiden Spielen gute Phasen“, sagt der U23-Trainer: „Am Wochenende müssen wir die gute Offensivleistung mit der Verteidigungsleistung gegen Köln zusammenbringen – dann bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Velbert die ersten Punkte holen.“

Die SSVg Velbert ist mit elf Punkten das Tabellenschlusslicht, hat in den vergangenen Spielen aber einen klaren Aufwärtstrend gezeigt. „Das ist definitiv keine Mannschaft, die nur rumfährt, die Punkte abliefert und wieder nach Hause fährt. In den letzten Spielen waren sie stabil. Und trotzdem müssen wir das Selbstbewusstsein und den Anspruch haben, dass wir zu Hause gegen Velbert drei Punkte holen“, betont Kirch.

Ob Neuzugang Zickler am Samstag (14 Uhr) schon eine Kaderoption ist, entscheidet sich im Laufe der Trainingswoche. Simon Walde und Yassir Atty könnten nach ihrer Reha ebenfalls in den Kader zurückkehren, Tyler Meiser ist nach seiner Rotsperre definitiv zurück. Justin Adozi fällt mit einer Zerrung aus, Lion Schweers fehlt weiterhin verletzt.