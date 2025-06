Kipfenberg siegt nach Verlängerung – Auch Mauern feiert Aufstieg

Bitteres Ende einer langen Saison für den FC Gelbelsee! Im dramatischen Relegationsspiel um den Kreisklassen-Verbleib unterlagen die Gastgeber dem VfB Kipfenberg erst in der Verlängerung mit 1:3. Sergen Aslan schockte Gelbelsee bereits nach vier Minuten mit der frühen Führung für die Gäste. Vor 753 mitfiebernden Zuschauern kämpfte sich der FC zurück – Patrick Regler glich in der 54. Minute aus und brachte die Hoffnung zurück. In der regulären Spielzeit fiel kein weiteres Tor, sodass die Verlängerung entscheiden musste.

Dort brach Markus Russer in der 103. Minute die Herzen der Heimfans, ehe Hasan Almalli in der 118. Minute den Sack zumachte. Kipfenberg rettet sich mit dieser kämpferischen Leistung in die Kreisklasse, während Gelbelsee nach dem bitteren Verlängerungs-K.o. den Abstieg in die A-Klasse verkraften muss.