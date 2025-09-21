Kinzigtalderby bleibt ohne Sieger

Das Fußball-Landesliga-Derby zwischen dem Sportclub Hofstetten und dem SV Schapbach endete mit einer gerechten Punkteteilung, 1:1 hieß es am Ende vor rund 1000 Zuschauern im Hofstetter Waldseestadion.

Vom Spitzenspiel der Liga – Zweiter gegen Vierter - vor einer herrlichen Zuschauerkulisse hatten sich die Fans in beiden Lagern mehr erhofft. So gut wie keine Torraumszenen und ausschließlich Ballgeschiebe im Mittelfeld prägten die 90 Minuten plus Nachspielzeit. Nach dem Schlusspfiff von Schiri Luigi Satriano jubelte nur eine Mannschaft, die von Gästetrainer Herbert Weis. Dabei hatte der Aufsteiger richtig Bammel vor dieser Begegnung, wie aus Kreisen des SVS durchgesickert war, denn sie hatten Angst abgeschossen zu werden. Und weil es zur Halbzeit nur 0:0 stand, und die Elf von Timo Kinast und Marco Petereit lediglich eine Halbchance durch Leon Brosamer nach Freistoß von Luc Kehl hatte und keinerlei ins Risiko ging, sah es tatsächlich nach einer Punkteteilung aus. Schapbachs Co-Trainer Herbert Weis sprach in der Pressekonferenz von einem verdienten Punkt seiner Mannschaft. Die Marschroute der Gäste, „hinten erst mal reinstehen und abwarten was passiert“, ist aufgegangen, wenngleich nach vorne auch nichts ging.