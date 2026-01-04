 2025-12-17T10:26:01.779Z

– Foto: Kings League

Kings World Cup Nations: Deutschland verliert Krimi gegen Argentinien

Vom 3. bis 17. Januar 2026 steigt im brasilianischen Sao Paulo der Kings World Cup Nations.

Eine deutsche Auswahl wird von Kapitän Papaplatte und Chefcoach Francisco Copado angeführt. Letztes Jahr gewann Brasilien die Premierenausgabe des "Länderturniers" im Rahmen der von Gerard Piqué gegründeten Kings League.

Der Spanier hat mit DAZN einen exklusiven Streamingpartner für den Kings World Cup Nations gefunden. Heute startet Deutschland in den Wettbewerb und erwartet Argentinien um 20 Uhr.

>>> Diese Spieler laufen für Deutschland auf

FuPa wird die Partie im Liveticker begleiten. Der Anpfiff verzögert sich und dürfte gegen 20.20 Uhr stattfinden.

Zum Liveticker:

Heute, 20:20 Uhr
Deutschland
DeutschlandDeutschland
Argentinien
ArgentinienArgentinien
3
4
Abpfiff

