Kings World Cup Nations: Deutschland verliert Krimi gegen Argentinien

Eine deutsche Auswahl wird von Kapitän Papaplatte und Chefcoach Francisco Copado angeführt. Letztes Jahr gewann Brasilien die Premierenausgabe des "Länderturniers" im Rahmen der von Gerard Piqué gegründeten Kings League.

Der Spanier hat mit DAZN einen exklusiven Streamingpartner für den Kings World Cup Nations gefunden. Heute startet Deutschland in den Wettbewerb und erwartet Argentinien um 20 Uhr.

FuPa wird die Partie im Liveticker begleiten. Der Anpfiff verzögert sich und dürfte gegen 20.20 Uhr stattfinden.