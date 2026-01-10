Kings World Cup Nations: Deutschland macht es spannend gegen Japan

Eine deutsche Auswahl wird von Kapitän Papaplatte und Chefcoach Francisco Copado angeführt. Letztes Jahr gewann Brasilien die Premierenausgabe des "Länderturniers" im Rahmen der von Gerard Piqué gegründeten Kings League.

Der Auftakt gegen Argentinien ging verloren, obwohl die deutschen Akteure über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe waren. Als es 3:3 stand, musste am Ende ein Shoot-Out über den Sieg entscheiden. Pfosten, Latte, alles war dabei, keiner der fünf deutschen Versuche landete im Tor. Daniel Dressen (38), Keeper des westfälischen Bezirksligisten Dortmunder Löwen, gab alles, musste aber einmal hinter sich greifen, so dass Argentinien 4:3 gewann.

Am 2. Spieltag traf Deutschland auf die zum Auftakt siegreichen USA und bekam die Partie trotz eines 0:3-Rückstands unter Kontrolle. Ein doppelt zählender Treffer von Ex-Profi Danny Blum (früher 1. Bundesliga beim VfL Bochum und Eintracht Frankfurt) in der "Crunch Time" kurz vor der Pause zum 3:3-Ausgleich brachte die Wende. Ein überragender Amar Cekic, seines Zeichens erfahrener Futsal- und Regionalliga-Akteur, steuerte am Ende drei Tore und weiter Vorlagen zum 10:6-Erfolg bei und wurde "Man of the match".

Nun geht es gegen Japan um das Weiterkommen und Platz 2 in der Gruppe. Unentschieden gibt es in der Kings League nicht. Eine Niederlage wird höchstwahrscheinlich rechnerisch nicht reichen, um als bester Gruppendritter weiterzukommen. Daher heißt es weiterhin "Do or Die"!

Die Japaner verloren ihre Partien gegen die USA (2:5) und Argentinien (1:3) und dürften als Außenseiter gelten. Drücken wir die Daumen, dass die deutsche Auswahl um den bislang überragend agierenden Keeper Daniel Dreesen (38), langjähriger Westfalenliga-Keeper des FC Iserlohn, ihrer Favoritenrolle gerecht wird.

FuPa wird die Partie ab 18 Uhr im Liveticker begleiten. Zudem könnt ihr euch hier die Partie auch im Livestream anschauen.