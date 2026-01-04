Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Kings League
Kings World Cup LIVE: Deutschland erwartet Argentinien zum Auftakt
Vom 3. bis 17. Januar 2026 steigt im brasilianischen Sao Paulo der Kings World Cup Nations.
Eine deutsche Auswahl wird von Kapitän Papaplatte und Chefcoach Francisco Copado angeführt. Letztes Jahr gewann Brasilien die Premierenausgabe des "Länderturniers" im Rahmen der von Gerard Piqué gegründeten Kings League.
Der Spanier hat mit DAZN einen exklusiven Streamingpartner für den Kings World Cup Nations gefunden. Heute startet Deutschland in den Wettbewerb und erwartet Argentinien um 20 Uhr.