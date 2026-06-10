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Kings of Penalty am Samstag in Berburg inkl. FuPa-Awards und mehr!
10 Jahre FuPa Luxemburg werden im Rahmen des "KoP" gefeiert
von FC Berdenia Berburg · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser
Am Samstag, den 13. Juni ist es wieder soweit. Dann findet in Berburg auf dem heiligen Rasen der Street Wheels Arena das beliebte Elfmeterturnier "Kings of Penalty" statt. Knapp 70 Teams sind derzeit bereits angemeldet. Es sind also noch einige Restplätze verfügbar. Interessierte Schützen können ihre Teams (mit 5-6 Spielern) noch bis Freitag über die Internetseite www.penalty.lu anmelden.
Das Turnier startet dieses Jahr um 12h00 mit einer kleinen Feier zum zehnjährigen Jubiläum von FuPa Luxemburg, in dem Initiator Paul Krier ebenso eine Rede halte wird wie FLF-Präsident Paul Philipp. Anschließend werden die FuPa Awards der Saison 2025/2026 verliehen, wo unter anderem die besten Torschützen Luxemburgs aller Ligen der 1.Herren geehrt sowie der Damen-Liga 1 geehrt werden.
Direkt im Anschluss erfolgt der Anstoß für die Gruppenphase des Penalty Contests - dieses Jahr mit besonders vielen Gewinnern. Neben dem sportlichen Ehrgeiz steht hier natürlich vor allem der Spaß mit Freunden im Vordergrund, dazu feinste DJ-Beats von Skit und Ju. Während des Turniers können alle Teilnehmer im 30-Minuten-Takt Gutscheine und Sachpreise abstauben, mit einem Fernseher der Electricité Wampach als Highlight. Die sportlichen Gewinner des Turniers können sich auf folgende Preise freuen:
Platz: 6 Tablets von Eye-T, Manternach
Platz: 500€ Cash
Platz: 300€ im Restaurant Shabu, Echternach
Platz: 200€ im Restaurant Koeppchen, Wormeldange
Platz: 6 Menüs im Restaurant op der Knupp, Dickweiler
Platz: 6 Pizzas in der Brasserie op Buergkapp, Consdorf
Platz: Cider Tasting bei Ramborn, Ciderhaff Born
Platz: 6 Flaschen Crémant Pundel-Hoffeld
Bereits am Freitagabend, den 12. Juni, steigt ein clubinternes Elfmeterturnier für die Jugendspieler der Entente2B zusammen mit den Partnervereinen aus Biwer und Mertert-Wasserbillig. Traditionsgemäss treffen sich Freunde und Sympathisanten des Vereins am Vorabend ab 18h30, diesmal mit musikalischer Begleitung von der luxemburger Singer-Songwriterin „All in Mels Mind“, dem lokalen Orchester "Bech-Berbuerger Musek", sowie "DJ Magic Maji" der zum Abschluss für die nötige Stimmung sorgen wird.