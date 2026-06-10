Kings of Penalty am Samstag in Berburg inkl. FuPa-Awards und mehr!

Am Samstag, den 13. Juni ist es wieder soweit. Dann findet in Berburg auf dem heiligen Rasen der Street Wheels Arena das beliebte Elfmeterturnier "Kings of Penalty" statt. Knapp 70 Teams sind derzeit bereits angemeldet. Es sind also noch einige Restplätze verfügbar. Interessierte Schützen können ihre Teams (mit 5-6 Spielern) noch bis Freitag über die Internetseite www.penalty.lu anmelden.

Das Turnier startet dieses Jahr um 12h00 mit einer kleinen Feier zum zehnjährigen Jubiläum von FuPa Luxemburg, in dem Initiator Paul Krier ebenso eine Rede halte wird wie FLF-Präsident Paul Philipp. Anschließend werden die FuPa Awards der Saison 2025/2026 verliehen, wo unter anderem die besten Torschützen Luxemburgs aller Ligen der 1.Herren geehrt sowie der Damen-Liga 1 geehrt werden.