Kings League statt Abstiegskampf: Manuba hat "Prioritäten klargemacht"

Vor dem Spiel in Pfaffenhofen hat der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 extreme Personalprobleme. Leihgaben aus der Zweiten sind wohl nötig.

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 gastiert an diesem Samstag beim Tabellenachten FSV Pfaffenhofen, Spielbeginn ist um 14 Uhr. Dringlichste Frage im Dachauer Lager: Bekommen wir überhaupt eine Mannschaft zusammen? Schon beim bitteren 1:2 in Gundelfingen am Ostermontag hatte Trainer Gökhan San gerade mal elf einsatzbereite Spieler zur Verfügung.

Und zwei Auswechselspieler – wenn man so will. Auf der Bank nahmen Marco Jakob, seines Zeichens Torwart, und Maximilian Mayer Platz. Mayer ist Sportlicher Leiter und Co-Trainer – und auch er ist ein Torhüter.