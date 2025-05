Kings League: Diese Spieler zock(t)en in Oberbayern

Die Kings-League von Ex-Weltstar Gerard Piqué startete Anfang April in ihre Premierensaison in Deutschland. Diese Oberbayern-Kicker sind dabei.

Wie schon in den anderen beiden Hallenfußballligen Icon League und Baller League sind auch in der Kings League mehrere Spieler mit oberbayrischem Hintergrund mit von der Partie ‒ und kämpfen um ein Ticket für die interne Weltmeisterschaft. Die beiden besten Teams der deutschen Kings League qualifizieren sich für den Kings-World-Cup und treten gegen die Siegermannschaften aus Brasilien, Frankreich, Spanien, Italien und den USA an.

München – Am 12. April folgte der Startschuss: Die mittlerweile dritte großangelegte Kleinfeld-Fußball-Liga Deutschlands startete in den Kölner MMC Studios in ihre Premierensaison auf deutschem Kunstrasen. Im Zuge einer weltweiten Expansion der Liga von Präsident und Ex-Barcelona-Ass Gerard Piqué hat es die Kleinfeldliga, die sogenannte Kings League, auch nach Deutschlands geschafft.

No Rules FC: Der Kader des Teams von Hasan Salihamidžić und den Brazzos besteht fast ausschließlich aus in Oberbayern bekannten Gesichtern. Im Sturm laufen mit Gilbert Francois Diep (aktuell TSV 1860 München II), Serhat Imsak (Türkgücü München) und Ensar Skrijelj (FC Ismaning) absolute Hochkaräter auf.

Auch im Mittelfeld ist das Team nicht minder prominent besetzt. Lennard Grob absolvierte bereits ein Spiel bei den Profis der SpVgg Unterhaching. Daniel Jesilic war zuletzt bei Türkgücü München unter Vertrag und zuvor Dauerbrenner beim FC Pipinsried. Auch in der österreichischen Bundesliga lief der 25-Jährige im Trikot des LASK auf.

Lirim Kelmendi spielt aktuell beim SV Lohhof in der Kreisliga, schnürte in der Vergangenheit allerdings schon für den VfR Garching, TSV 1860 II und FC Memmingen in der Regionalliga seine Schuhe. Nebenmann von Kelmendi ist Anthony Manuba, der in der laufenden Saison von Türkgücü München zum TSV Dachau wechselte und zuletzt für Ärger bei seinem Verein sorgte. Nick Salihamidzic komplettiert das Oberbayern-Dezett im Team. Der Sohn vom ehemaligen Bayern-Profi absolvierte seine Jugendzeit beim Rekordmeister und ist aktuell vereinslos, nachdem er zuletzt in die Serie B ausgeliehen war.

Im Kasten duellieren sich Fabio Rasic (SV Heimstetten) und Andrej Popravak (FC Fürstenried) um den Platz zwischen den Pfosten. Trainiert wird das Team von Francisco Copado, der für den Hamburger SV, Eintracht Frankfurt, SpVgg Unterhaching und TSG Hoffenheim in der Bundesliga auflief.

Ex-Löwe Leitner spielt unter Ex-Hachinger Abdenour Amachaibou

ERA Colonia: Star der Mannschaft von Filow und Zarbex ist Moritz Leitner. Sein Durchbruch gelang ihm bei den Löwen, es folgten Stationen beim FC Augsburg, Borussia Dortmund und VfB Stuttgart. Auch ins Ausland wagte sich der 32-Jährige und heuerte so bei Lazio Rom und Norwich City an.

Doch Leitner ist nicht der einzige mit oberbayerischer Vergangenheit. Im Tor steht mit Daniel Maus ein ehemaliger Buchbacher und Garchinger. Hauptverantwortlich für die Mannschaft ist Abdenour Amachaibou, der unter anderem für die SpVgg Unterhaching und den SSV Jahn Regensburg auflief.

Youniors FC: Emir Sejdovic hält in der Mannschaft von Younes Zarou die oberbayerische Fahne hoch. Der Mittelfeldspieler spielte zuletzt bei Türkgücü München und lief zuvor für den FV Illertissen auf.

Kreisliga-Torjäger und Ex-1860-Profi kicken für „Trymacs“

Kaktus Kickers: Streamer Trymacs nahm viele Spieler mit oberbayerischer Vergangenheit unter Vertrag. Marcel Ebeling und Rachid Teouri liefen bereits beide für den TSV Gilching/Argelsried auf. Aktuell spielt Teouri beim FC Türk Sport Garching und erzielte in der laufenden Saison 17 Tore in 17 Spielen. Das Sturm-Trio wird komplettiert von Jean Monty Mendama, der zuletzt beim VfR Garching in der Bayernliga Süd spielte.

Im Mittelfeld spielt mit Leon Dekorsy ein Untermenzinger mit Pipinsrieder Vergangenheit. Leonardo Lechner stand zuletzt beim SE Freising unter Vetrag. Markus Steinhöfer, der in der Jugend vom FC Bayern ausgebildet wurde, kickte in der 2. Bundesliga für den TSV 1860 München.

Auch in der Abwehr mit Darius Awoudja (FC Unterföhring), und im Tor mit Armin Herbert (BCF Wolfratshausen) finden sich Oberbayern-Kicker.

Bayrischer Hallenmeister spielt für Streamerauswahl G2 ‒ Zwei Ex-Löwen bei den Futbolistas

G2 FC: Die Mannschaft von den Streamern Reeze und Rumathra beherbergt nur einen Oberbayer. Alen Patak spielt in der Kreisliga Donau/Isar für Ober-Unterhaunstadt und gewann als Gastspieler mit Fatih Ingolstadt zu Beginn des Jahres den bayrischen Hallenmeistertitel.

Futbolistas: Die Futbolistas von Streamer Domic „Chefstrobel“ Strobel und E-Sportler Jukub „Kuba“ Dogan stellen gleich eine Handvoll (ehemaliger) Oberbayern. Mit Mohamad Awata (VfB Forstinning) und Lordan Handanovic (FC Aschheim) gehen zwei Oberbayern-Angreifer auch in der Halle auf Torejagd, während Semih Cakmaci (SpVgg Feldmoching) ebenjene zu verhindern versucht.

Außerdem bekannt: Die beiden Ex-Löwen Simon Seferings, der zuletzt für den TuS Holzkirchen auflief, und Aaron Berzel.

Tiki Tacker und Vice Versa gänzlich ohne Oberbayern-Kicker

Tiki Tacker: Die Elf von Tiki Tacker kommt ohne Spieler aus dem Freistaat aus. Aktuell liegt das Team von Ex-Bayern-Angreifer Fiete Arp und den Streamern Kevin „Papaplatte“ Teller und „BastiGHG“ mit einem Sieg auf dem vorletzten Rang des Klassements.

Vice Versa FC: Auch im Team von Mario Götze und Ebru Önal spielen keinerlei Kicker mit oberbayerischer Verbindung. Wie die ähnlich gepolten Tiki-Tacker-Kicker konnte Vice Versa ebenfalls nur ein Spiel gewinnen und steht auf dem letzten Rang.

