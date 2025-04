Kings League: Berkan Celebi ist für G2 FC am Start

Köln/Bad Kreuznach. Im Herbst 2024 lief Berkan Celebi bereits als erster Fußballer aus dem Kreis Bad Kreuznach in der Baller League auf. Nun will der Mittelfeldspieler der SG Eintracht 02 Bad Kreuznach auch in der am 12. April beginnenden Kings League Germany auf sich aufmerksam machen. Wie seine Teilnahme an der Kings League möglich wurde, welche Ziele er dort verfolgt und ob sich die Liga für ihn auch finanziell lohnt, haben wir Celebi im Gespräch gefragt.

Ab dem kommenden Samstag gibt es die 2022 von Gerard Piqué gegründete und unter der Präsidentschaft von Sebastian Schweinsteiger stehende Kings League auch in Deutschland. Acht Mannschaften, in denen viele Internet- und Fußballpersönlichkeiten eine führende Rolle übernehmen, konkurrieren in Partien von zweimal 20 Minuten Spieldauer miteinander.

Wie Celebi berichtet, gab es zur Vorbereitung auf die Kings League noch in der vergangenen Woche zwei Trainingseinheiten in Berlin, bei denen aus einem Pool von 70 Spielern die 10 besten, darunter auch Celebi, für G2 FC ausgewählt wurden. Am Wochenende habe es darüber hinaus ein Teamevent gegeben, um den Spielern vorab die Chance zu geben, sich besser kennenzulernen.

Geplant sei, dass er in den kommenden Wochen Donnerstagmorgens nach Berlin reist, um Freitagmorgens mit dem Mannschaftsbus nach Köln zu fahren, wo abends ein Training stattfinden soll. Samstags und sonntags stehen dann die Partien der Kings League an. Von Köln aus werde er anschließend wieder nach Bad Kreuznach zurückfahren.

"Ich bin sehr dankbar, so einen Trainer zu haben."

Auch wenn die Spiele der Kings League samstags und sonntags stattfinden und Celebi seiner Bad Kreuznacher Mannschaft deshalb fehlen wird, habe Thorsten Effgen, Trainer der SG Eintracht 02 Bad Kreuznach, vollstes Verständnis gezeigt. "Ich habe offen mit ihm kommuniziert und er steht hinter mir. Ich bin sehr dankbar, so einen Trainer zu haben", sagt Celebi. Insbesondere durch die Teilnahme an der Baller League seien auch Vereine aus höheren Ligen auf ihn aufmerksam geworden. Aktuell stünde er mit der SG und weiteren Vereinen im Austausch. Für welches Team er im Sommer Spielen wird, sei aber noch unklar.

Die Baller League und vorausgehende Adidas-Events in Berlin haben nach Celebis Einschätzung seine Kontakte in Richtung Kings League eröffnet. So habe sein Trainer in der Kings League, Malik Hadziavdic, der zudem in der Icon League aktiv war, ihm bei der Einladung zum Training in Berlin geholfen. Was ihn ein wenig stressen würde, sei die Abschlussprüfung seiner Ausbildung in einem Monat. Das Lernen wolle er dann auf die freien Tage oder die Zugfahrten nach Berlin verschieben.

"Ich bin bereit, in der Kings League mein ganzes Potenzial zu zeigen."

Celebi findet, dass die Baller und die Kings League gleichermaßen zu ihm als Spielertyp passen würden. In der Baller League, auf die er sehr positiv blicke, sei er aber in ein Team gekommen, dass sich bereits in der ersten Season eingespielt hatte. Er habe seine Fähigkeiten dort nicht voll ausschöpfen können. "Ich weiß, dass ich viel mehr kann als das, was ich in der Baller League gezeigt habe. Ich bin bereit, ab Samstag in der Kings League mein ganzes Potenzial zu zeigen", sagt Celebi. Außerdem freue er sich, neue Spieler und ehemalige Profis kennenzulernen. Sich mit diesen auf dem Platz zu messen, sei ein Highlight für ihn. Erwartungen habe er nur an sich selbst und sein Team. Mit der Erfahrung aus der Baller League wolle er nun stärker aus sich herauskommen.

Eine besondere Liga

Seit seiner Zeit in der Baller League verfolge Celebi die neuen Kleinfeldligen. Von den einzigartigen Regeln in der Kings League, wie dem gestaffelten Auflaufen der Spieler bis zur sechsten Spielminute und dem schwarzen Kunstrasen, fühle sich Celebi angesprochen. Viele Menschen in Deutschland hätten seiner Einschätzung nach nicht verstanden, wie bekannt die Kings League weltweit sei.

Die Teilnahme an der Liga lohne sich für ihn auch finanziell. Doch selbst wenn dem nicht so wäre, würde er aber dabei sein wollen, denn für ihn stünden seine Entwicklung und der Spaß im Vordergrund. Es sei ein gutes Gehalt, das er bekäme. Außerdem müsse er nicht auf eigene Kosten anreisen.