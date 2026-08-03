King stellt den Klassenerhalt über alles Aufsteiger Würm-Lindern setzt auf Kontinuität und gezielte Verstärkungen. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Dortants

Als Quotienten-Aufsteiger ist die SG Union Würm-Lindern nach zwei Jahren wieder in der Bezirksliga vertreten. Trainer Sean King vertraut dem eingespielten Kern seiner Mannschaft, ergänzt ihn gezielt mit jungen Talenten und erfahrenen Kräften – das oberste Ziel bleibt der Klassenerhalt.

Die SG Union Würm-Lindern hat am 16. Juli die Vorbereitung auf ihre erste Bezirksliga-Saison nach dem Aufstieg aufgenommen. Trainer Sean King legt in den ersten Wochen besonderen Wert auf Tempo und Defensivarbeit. „Der Fokus in den Einheiten liegt darin, Tempo in unser Spiel zu bekommen und gut gegen den Ball zu arbeiten. In der Bezirksliga wird schon robuster gespielt und natürlich auch schneller.“ Mit dem Aufstieg blickt der Trainer grundsätzlich zufrieden auf die vergangene Spielzeit zurück, sieht aber auch Verbesserungspotenzial. „Mit der abgeschlossenen Saison können wir natürlich mit dem Aufstieg sehr zufrieden sein. Allerdings hat mich die Rückrunde ein wenig geärgert, weil wir gegen krasse Außenseiter Punkte haben liegen lassen. Jetzt gilt es aber, sich voll und ganz auf die Bezirksliga zu konzentrieren.“

Auf dem Transfermarkt setzte Würm-Lindern bewusst auf Kontinuität. „Ich möchte den Jungs das Vertrauen schenken, die den Aufstieg geschafft haben. Nichtsdestotrotz haben wir Zugänge verpflichtet, die wir trotzdem benötigt haben.“ Für das Sturmzentrum holte King mit Frederic Nowos vom TuS Rheinland Dremmen einen erfahrenen Angreifer, den er „schon länger ins Auge gefasst“ hatte. Gleichzeitig verstärkte sich der Aufsteiger mit den drei jungen Talenten Ramon Jiménez, Lenny Müller und Robin Groth aus Doveren sowie den beiden Mittelfeldspielern Yunus Dere und Marvin Willms aus Linnich. Hinzu kommt der reaktivierte Steven Kohnen, dessen „Erfahrung und Qualität der Mannschaft definitiv helfen können“. Dem stehen die Abgänge von Leon Rothkranz zum SV Kuckum sowie Tim Frahn gegenüber, der wegen eines dualen Studiums pausiert. Im Rennen um die Meisterschaft sieht King mehrere Mannschaften in der Poleposition. „Für mich sind Germania Hilfarth und der Kohlscheider BC die Favoriten der Liga. Wobei ich auch Dynamo Erkelenz als kleinen Geheimfavoriten nennen muss. Starke Qualität!“