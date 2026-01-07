– Foto: Miriam Senft

King sieht Würm-Lindern klar auf Kurs – Platz zwei als Ziel Union-Trainer zieht Teamcheck vor der Rückrunde und benennt Stärken, Schwächen und Favoriten. Verlinkte Inhalte präsentiert von Kreisliga A Heinsberg Würm-Lindern Sean King

Union Würm-Lindern überwintert auf Rang zwei der Kreisliga A. Trainer Sean King zeigt sich zufrieden, bleibt aber selbstkritisch – und setzt ein klares Ziel für die Rückrunde.

Union Würm-Lindern geht als Tabellenzweiter der Kreisliga A Heinsberg in die Winterpause – und Trainer Sean King zieht vor dem Start in die Rückrunde eine überwiegend positive Zwischenbilanz. Die Vorbereitung beginnt nach einer kurzen Auszeit Anfang Januar. „Wir fangen am 05.01. wieder mit der Vorbereitung an. Also hatten die Jungs gut drei Wochen, sich zu erholen“, erklärt King. Ein sportlicher Höhepunkt steht bereits fest: „Die erste Teilnahme in Haaren beim Wintercup ist in der Vorbereitung mit Sicherheit ein Highlight.“ Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich der Coach grundsätzlich zufrieden. „Mit dem Abschneiden kann man absolut zufrieden sein. Wir haben zwei Spiele verloren und eins unentschieden gespielt“, sagt King. Besonders die knappe Niederlage beim Spitzenreiter ärgert ihn rückblickend: „Beim Topfavoriten Dynamo war die Niederlage sehr unglücklich, und da hätte die Mannschaft sich zumindest einen Punkt verdient.“ Kritischer fällt sein Urteil über zwei andere Partien aus: „Mit dem Unentschieden in Scherpenseel und der Niederlage in Dremmen bin ich absolut nicht zufrieden, zumal wir bei beiden Spielen jeweils einen rabenschwarzen Tag hatten.“

Positiv hebt King die schnelle Eingewöhnung der Neuzugänge hervor. „Die Integration der neuen Spieler ging recht schnell, und einige haben sich zu echten Verstärkungen entpuppt“, sagt der Trainer. Auch sportlich gab es besondere Momente, allen voran das Lokalduell. „Positiv natürlich der Derbysieg in Brachelen! Das ist und wird immer ein Highlight der Saison sein, diese Spiele.“ Negativ blieben hingegen erneut die Auftritte gegen Scherpenseel und Dremmen in Erinnerung. Trotz der starken Platzierung sieht King noch klare Baustellen. „Wir müssen besser gegen den Ball arbeiten. Wir haben für eine Topmannschaft zu viele Tore kassiert. Daran müssen wir arbeiten, als Mannschaft geschlossener zu verteidigen“, fordert er.