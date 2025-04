Kine em Halle zieht Konsequenzen

Schon Früh (8. Spielminute) kritisierte er wehement die Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns, wodurch er die Gelbe Karte folgerichtig und Korrekt wegen Meckerns erhielt. Danach beruhigte er sich jedoch in keinster Weise! Immer wieder lammentierte er rum und bezweifelte Lautstark entscheidungen.

So das auch der Schiedsrichterassistent bereits den Trainer darauf aufmerksam machte, dass das Schiedsrichtergespann sich das nicht mehr lange anschauen würde.

Man wollte ihn nicht nur, um ihn vor sich selbst zu schützen, auswechseln.

Dazu kam es jedoch nicht mehr.

Er traf einen gegnerischen Spieler im Zweikampf um den Ball am Bein. Nix böses aber eben regeltechnisch Foul! Was tat er? Meckern! Ein solches Verhalten ist einfach nur dumm. Somit war der Platzverweis klar. Nicht nur die Mannschaft, sondern auch Trainerstab und Offizielle zeigten ihm nun deutlich auf, dass wir ein solches Verhalten nicht dulten! Sein Meckern hat er zu Unterlassen!

Das er auf Weg in die Kabine noch eine Trinkflasche vor Wut Richtung Auswechselbank von Kröllwitz warf (auch wenn er niemanden traf), ließ das Fass dann überlaufen!

Noch an Ort und Stelle zog Kine em Halle die Notbremse und setzte Konsequenzen, für dieses rufschädigende Verhalten an.

Sofortmaßnahmen des Vereins gegen den Spieler Adnan Alali Alkhalaf (Nr.17)

- Der Spieler Adnan Alali Alkhalaf verstieß im Spiel gegen den TSG Kröllwitz e.V. gröblich und beharrlich gegen die Satzung und den Wertekodex des Vereins und verursachte erheblichen Schaden am Ruf des Vereins Kine em.

- Er hat die nun folgenden Strafen für Sportgericht und Karten aus eigener Tasche zu zahlen.

- überdies wird er zur Strafzahlung laut Strafenkatalog in die Mannschaftskasse wie folgt belangt : Gelbe Karte wegen Unsportlichkeit = 25.00,- Euro + Gelb Rote Karte wegen Unsportlichkeit = 50.00,- Euro + Beleidigung = 50.00,- Euro + den Flaschenwurf = 75.00,- Euro,

Zusammen hat er eine Strafzahlung in Höhe von 200.00,- Euro in die Mannschaftskasse zu leisten.

- Zudem wird er für die Zeit von 4 Wochen Suspendiert und darf auch keine Spiele der 1. Herren bestreiten.

- Ihm wurde auferlegt an einem Emotionalkontrollkurs bzw. Antiagressionskurs teilzunehmen.

Sollte er die Auflagen nicht erfüllen, bleibt ihm das Spielrecht seitens des Vereins verwehrt! In der nächsten Stufe erfolgt dann die Kündigung.

Warum schreiben wir das nun öffentlich?

Der Kine em Halle e.V. hatte in 2023 einen schrecklichen Vorfall in Zusammenhang mit "Gewalt im Sport" zu verkraften und schwere Schäden erlitten.

Unser Verein Distanziert sich von jeh her aufs allerschärfste, von Gewalt oder Beleidigungen! Wir haben selbst Projekte gegen diese und zeigen klare Kante, wenn es darum geht dem Fair Play vorang einzuräumen.

Wenn einzelne Spieler aus der Reihe tanzen und meinen, dass sie ihren Stress und Ärger auf dem Platz abladen können, dulten wir dies nicht!

Auch der Umstand, dass im allgemeinen, die Verbale und Physische Gewalt gegen Schiedsrichter zunimmt, können und wollen wir nicht akzeptieren, geschweigedenn tolerieren!

In FB wurde auch ein neuerlicher Vorfall in Halle sofort mit Uns in Zusammenhang gebracht und wir wurden wieder beleidigt und denunziert, obwohl wir gar nix mit diesem Vorfall zu tun hatten.

Auch aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, noch transparenter zu werden und der Öffentlichkeit aufzuzeigen, dass unser Verein nicht der ist, den sie sich vorstellen. Sondern das wir rigoros gegen Gewalt, sei sie in psyschischer-, in körperlicher- oder in verbaler Form, agieren! Leider wird dies von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen oder man möchte es einfach nicht sehen. Schlimmer noch, Bemühungen unsererseits werden einfach relativiert und abgetan, was uns sehr ärgert.

Ein solch reggresives Vorgehen gegen eigene Spieler wie es Kine em Halle praktiziert, würden wir uns allerdings auch von anderen Vereinen wünschen.

Für das Verhalten unseres Spielers entschuldigen wir uns in aller Form und stellen klar, dass dieses nicht die Werte und Normen unseres Vereins vertritt. Ja, wir fordern vom Sportgericht eine dementsprechend harte Sanktionierung!

Ein Dank geht an das Schiedsrichtergespann und auch die TSG Kröllwitz, dass sie uns dabei Vertrauen schenkten und entschuldigen uns nochmals in aller Form beim Schiedsrichtergespann und bei der gegnerischen Mannschaft.

Abteilung Fußball Kine em Halle e.V.