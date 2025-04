Kine em Halle mit Kantersieg

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Hat sich Kine em Halle mit diesem Sieg aus der Krise geschossen?

Nachdem das Team um Frank Ohse in den letzten Wochen, sportlich nur 1 Punkt holen konnte, wurde über die Woche viel getan um das Selbstbewusstsein zu stärken. Letzte Woche musste noch in der Nachspielzeit das Unendschieden hingenommen werden. Doch diese Woche wurde nicht nur am Kader gebastelt.