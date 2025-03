Kine em Halle Chancenlos

In erster Linie möchten wir uns für diese Desaströse Leistung bei unseren Fans entschuldigen.

Viele können nicht glauben, dass Kine em so unter die Räder gekommen ist. Was hast du als Problem ausgemacht?

Die gestrige Leistung war einfach nur Unterirdisch schlecht. Vor allem in der ersten Halbzeit sah man, dass die Spielpraxis und das Verständnis zur Antizipation fehlte! Haarsträubensde Fehler, vor allem in der Innenverteitigung, machten es dem Gegner extrem leicht. Auch lange Schläge aus dem Zentrum zeigten mehr unbeholfenheit als das man geordnet spielen will. Steckpässe des Gegners konnten nur funktionieren, weil einzelne Spieler aus der Reihe tanzten und genau das Gegenteil davon taten, was wir vorher besprochen hatten!

Das 1 zu 0 sieht man ja im Video, dass es Abseits war. Warum hast du da nicht intervenieren?

Ja ok. Das 1 zu 0 war knapp Abseits. Für den Assistenten aber äußerst schwer zu erkennen. Ich selbst habe die Szene mehrfach anschauen müssen und sogar Zeitlupe genutzt. Der Gegner war mit Kopf und Knie im Abseits. Immerhin haben wir hier keinen VAR und Computerunterstützung mit einer virtuellen Linie nach 5 minuten Untersuchung. Da betreibe ich keine Schuldzuweisung.

Du hast den Rotsünder abgeklatscht, warum?

Zum Unvermögen kam dann allerdings auch noch Pech hinzu. In der Verteitigungsaktion waren wir einen halben Schritt zu langsam. Definitiv klar Rote Karte. Es war kein absichtliches Foulspiel. Er war halt eine halbe Sekunde zu langsam. Die Regeln sind da klar! Warum sollte ich dann meckern?

Welche Auswirkungen hatte die Rote Karte für euer Spiel?

Komischer Weise lief es danach jedoch etwas besser!

Immer wieder mal blitzte das können der Mannschaft hervor. Doch nur Sporadisch und viel zu wenig.

Die Mannschaft war Heillos überfordert und viel zu hektisch.

In der Halbzeit sagtest du der Mannschaft das sie nicht aufgeben dürfen und die Fehler noch klar besprochen werden. Was meintest du damit?

Ich kann und darf nicht alles aufs Team schieben. Einen Teil muss ich mir selbst ankreiden! Z.B. habe ich mich entschieden, mit einer 4-1-4-1 zu agieren. An sich eine gute Formation. Jedoch hatten wir nicht die Möglichkeit dieses im Vorfeld einzustudieren.

Wie meinst du das?

Anfragen auf Testspiele blieben unbeantwortet und somit beschränkte sich die Vorbereitung auf Theorie. Das muss sich klar ändern! Ich vermute, dass es immernoch an diesem Scheiß schlimmen Vorfall aus 2023 lag. Das die Vereine auch die Chance nutzten um uns weitere Denkzettel zu verpassen. In meinen Augen ist das aber nicht gerechtfertigt! 1. Man sollte nie Nachtragend sein! Und 2. 100erte Menschen dafür zu Strafen, dass einzelne Personen Scheiße bauten ist nicht Fair.

Es schien einen Disput gegeben zu haben. Kannst du uns sagen was da passiert ist?

Naja. Zurecht hatte unser TW scharfe Kritik geübt!

Ich als TW kenne das! Da kocht halt die Emotion hoch. Das ist aber nichts schlechtes. Denn wenn wir uns nicht konstruktive Kritik geben können, was wären wir für eine Mannschaft.

Schön anzusehen war, dass Spieler sofort den TW aufbauen wollten. Es ist kein schönes Gefühl, so unter die Räder zu kommen! Das versteht hoffentlich jeder.

Jetzt kommen ja langsam die Stammspieler zurück. Wie willst du es jetzt weitermachen?

Ganz einfach. Mit Ehrlichkeit. Andre Herrmann ist ein sehr guter Torhüter. Er wird von mir nächste Woche wieder als Startspieler eingesetzt. In der Halbzeit werden wir dann Ali wieder langsam eingewöhnen.

Andre Herrmann weiß, dass er Stammtorhüter der 2. Mannschaft ist und zusammen mit Faiz ab nächste Saison die 2. Mannschaft als Trainer übernehmen soll.

Er wird aber definitiv auch im Kader der 1. Herren noch Zeiten bekommen.

Und das werde ich diese Woche noch, mit den Torhütern besprechen. Außerdem berufe Ich eine Mannschaftssitzung ein, um die Probleme und Schwächen klar zu benennen.

Man hat ja eine regelrecht neue Mannschaft gesehen. Viele neue Gesichter. Welche Auswirkungen hatte das?

Ja. Was soll man sagen. Es fehlen noch immer viele Stammspieler gesperrt und zusätzlich mit 3 Debütanten, die unsere Spielweise noch nicht kennen, war es definitiv, ein Tag zum Vergessen.

Weist du das dass gestern die Höchste Niederlage ever in der Vereinsgeschichte im Fußball war?

JA.Die Höchste Niederlage im Fußball seit Gründung, tut schon sehr weh!

Gestern war ja noch der Elf Meter für die Gegner. Du gingst davon aus, dass das die zweite Rote Karte gibt und dann gibt es nicht mal Gelb. Warst du überrascht?

Ja. definitiv war ich überrascht. Deswegen Wollte ich ja Aufklärung. Ich habe mich dann gestern mit den Schiedsrichtern unterhalten und wurde Regeltechnisch beraten. Dafür mein Dank. Die Ehrlichkeit die da vorherrschte war Top. Auch über vergangene Spiele unterhielten wir uns. Aber was ich da erfuhr, zog mir die Beine Weg. 3 unserer Spieler hätten in den letzten Spielen gar keine Rote Karte bekommen dürfen. Dies betätigte mir gestern das Gespann, die auch total überrascht von dem Ergebnis waren und sagten, dass dies unser schlechtestes Spiel jemals war. Und sie haben recht.

Dein Team war lange Jahre Top Favorit. Dann kam 2023 und seit dem ging es Berg ab. Was willst du dagegen tun?

Zunächst einmal sollte niemand vergessen, dass wir damals durchgegriffen haben und 3 unserer besten Akteure gefeuert haben. Natürlich kompensiert du das dann nicht so leicht! Neue Spieler müssen erst in das Team integriert werden. Hinzu kommt das Trainingsdefizit! 90% unserer Spieler haben Arbeit oder eigene Geschäfte und daher fast keine Zeit zum trainieren. Ich werde mich jetzt darum bemühen, da endlich wieder eine Struktur reinzubekommen und die tacktischen und technischen Trainings wieder in den Vordergrund zu stellen.

Turbine war gestern übermächtig! Ist es so?

Es sah danach aus. Richtig! Aber im Hinspiel hatten wir 1:1 gespielt! Von Übermacht kann man da also nicht reden. Wir haben gestern so viele Haarsträubende Fehler gemacht! Und unsere Schwächen offenbart.

Daher muss ich, auch wenn es weh tut, Turbine Gratulieren! Sie haben gestern Gnadenlos unsere Schwächen genutzt.

Ich möchte die Chance auch gleich nutzen und mich bei Turbine bedanken, die uns zu Analysezwecken, das Videomaterial vom Spiel zur Verfügung stellten. Und ich muss sagen, dass System was Turbine nutzt, ist genial. Ich werde unseren Vorstand auch fragen ob wir uns das nicht auch anschaffen könnten.

Aber am besten fande ich, unabhängig vom Ergebnis, die saubere und faire Spielweise beider Mannschaften. So soll es sein! Nur das wir dann aber doch härter gegen den Ball sein müssen wenn wir wieder in die Erfolgsspur zurück wollen.

Hast du was was du deinem Team noch auf den Weg geben willst?

Ja. Danke. Ich bestehe wie du weist auf fairness. Dennoch muss ich den Jungs klar machen, dass wir Fußballer sind. Da muss ich im Notfall mir die Gelbe abholen! Da ist dann keiner Sauer. Aber die Zweikämpfe zu verweigern und die Gegner ungestört laufen zu lassen, geht einfach nicht! Da muss ich auch mal ein taktisches Foul ziehen um das Gegentor zu verhindern. Auch die Positionsdisziplin hat mir gar nicht gefallen. Daran müssen wir arbeiten.

Zum Abschluss. Wer war gestern für dich der beste Spieler?

Unser Stürmer Stürmer Schwan Mohammedund unser Torhüter Andre Herrmann waren gestern mit Abstand die besten Spieler auf dem Platz. Schwan ackern bis zur letzten Sekunde, war präsent und hoch aktiv. Andre zeigte top Reflexe! Ohne Ihn wäre das Spiel deutlich höher ausgefallen.