Kine em gelingt Überraschung

Bereits nach dem Spiel gegen Kröllwitz gab der Kine em Halle e.V. bekannt, dass er dass betragen in der letzten Zeit, von einigen Spielern der 2. Mannschaft nicht mehr hinnehmen wird und reagierte prompt und Regressiv. Nicht nur das ein Spieler die Kündigung erhielt, so wurde auch der Trainer abgesetzt.

Natürlicher Weise war die Heimmannschaft heute der haushohe Favorit. Stand Kine em Halle 2. Herren doch nur 3 Punkte vor Buna im Abstiegskampf auf dem Vorletzten Platz, nachdem man aus 7 Spielen nur 3 Punkte holen konnte.

Der Verein reagierte und schickte Interimsweise den Trainer der 1. Männer, heute mit zur 2. Mannschaft. Vor dem Spiel hagelte es erst einmal klare Ansagen und auch taktische Maßgaben.

Die ersten 20 Minuten musste sich die Gastmannschaft erst einmal eingewöhnen und bekam prompt in der 4`und 15' Spielminute das 1 & 2 zu 0 auf die Bemme geschmiert. Nur kleine anpassungen waren nötig! Nachdem in der 27`Minute Ali Muhammad den Anschlusstreffer markieren konnte, sah die Mannschaft, worauf es ankommt! Die Disziplin im Stellungsspiel, dass Passspiel und die Kommunikation wurden zusehens besser. Immer mehr gelang es dem Defensivverbund mit den starken Dauerangriffen zurecht zu kommen und das Team arbeitete besser und besser zusammen.

In der Halbzeit wurde auch nochmal ein wenig an der Taktik geschraubt. Und so war es ebenfalls Ali Muhammad der in der 62`Spielminute den Ball zum Ausgleich im Tor versenkte. In der 64 Minute des Spiels war es dann Hussein Mahmo, dem der 2 zu 3 Führungstreffer gelang.

Kine wollte bereits auf Sicherheit spielen. Nur ließ das die Bank nicht zu und forderte weiteren Druck ein. Das gelang auch und die Gastgeber konnten sich nur noch sporatisch aus der umklammerung befreien. Die Passkombinationen die nun endlich die Freude am Spiel wiederspiegelten, liesen Angriffe der gegner nur noch selten zu. In der 85' Minute war es dann Ghassan Al Marai, dem der erlösende Treffer zum 2 zu 4 Endstand gelang und somit die Sicherheit und das Selbstbewusstsein der Gäste ennorm steigerte.

Allen in allem war es ein 70 minütiges Topspiel wo man den 10 Plätze vor einem agierenden Blau Weis Dölau die Favoritenrolle absprechen konnte und sie zum stolpern brachte

Ohse meinte im Nachgang nur, dass er heute wahnsinnig Stolz auf alle ist. Nicht weil Kine em Halle ein perfektes Wochenende im sportlichen Sinne hatte (Alle Vereinsmannschaften Gewannen Ihre Spiele), sondern, weil in allen Spielen ein hochdiszipliniertes, hartes aber faires Spiel zu beobachten war, wo Gegner und Schiedsrichter dies bestätigen.

In der Ansprache zu seinen Spielern wünschte sich Ohse, nur noch, dass die Teams genauso weiter machen und das Fair Play in den Vordergrund stellen!

Nachtrag: Im wissen darum, dass Schiedsrichter sich weigern Spiele des Kine em Halle zu pfeiffen, möchten wir diese bitten, persönlichen Kontakt mit uns zu suchen. Ja. Kine Spieler sind auf Grund ihrer emotionalität und Temprament, vieleicht Unwohlsein verursachend. Doch sagen wir auch ganz deutlich! Nach fast 2 Jahren, sollte es Gut sein. Die über 90% Schiedsrichterbeurteilungen, die wir bei jedem Heimspiel anfertigen müssen, sprechen eine deutliche Sprache. Und zwar das überwiegend hartes aber faires Spielen benannt wurde.

Wir der Kine em Halle e.V. wünschen uns, dass ein gegenseitiges, kulturelles Normverständnis entsteht und laden daher Schiedsrichter ein, den Kontakt mit uns zu suchen und kritiken, genauso wie handlungsempfehlungen an uns zu senden. Dies geht bitte über das DFB Postfach. Ein dementsprechendes Rundschreiben wird erstellt. Und wir hoffen dadurch, einigen das Gefühl des Unwohlseins mindern oder gar nehmen zu können.

Und auch hier nochmals Öffentlich!

Ja der Kine em Halle e.V. hatte 2023 einen schwerwiegenden Vorfall im Sinne von "Gewalt im Sport" zu verkraften der uns Wahnsinig leid tat und tut. Damals wurde Fabian Stegner ein ungewolltes Opfer einer jahrelang reichenden anreihung von Gefühlsverkettungen. Der Kine em Halle stand und steht von JEHER gegen Gewalt! Und arbeitete schon immer daran, einen Fußballnachmittag auszurichten der Menschen einlädt und nicht abschreckt. Wir haben uns hundertfach entschuldigt und entsprechende Maßnahmen ergriffen! Wir wünschen uns die Kommunikation ohne Vorurteile und Voreingenommenheit. Denn auch dies sehen wir als einen der Gründe, warum Schiedsrichter Kine em auf Block gesetzt haben. Dabei erhoffen wir uns, die Unterstützung seitens der Verbände, die uns dahingehend beraten könnten.

Kine em hat an diesem Wochenende gezeigt, wie der Verein in der Tatsache ist! Bitte verdammt nicht ganze Vereine für das Verhalten einzelner Menschen, sondern helft uns einen Diskurs und einen Weg zu finden, der für Alle zufriedenstellend ist.

Fußballabteilung Kine em Halle e.V.