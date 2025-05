Kine em bestätigt Aufwärtstrend

Es ist soweit! Kine em Halle hat seine spielerische Disziplin wiedergefunden.

Der Coach Frank Ohse wird dabei seit 2 Spielen extra vom Captain der Mannschaft, Rezan Kasem tatkräftig unterstützt und es kristalisiert sich ein wunderbares Teamwork heraus.

Der Spielplan den Ohse auflegte und die Forderung nach Spieldisziplin, sowie optimierung des Stellungsspiels, wurde durch Kasem (in ihrer Sprache) optimal an die Mannschaft übermittelt. Schon wie gegen Kanena zeigte sich Kine em als eine Einheit auf dem Platz und lies den Gastgebern kaum eine Chance. Im Schnitt fielen alle 12 Minuten ein Tor. Trotzdem gab es noch zu Viele individuelle Fehler, wie der Trainer der Gäste es betonte,die nun abgestellt werden müssen, damit man nicht wieder 2 Unnötige Dinger schlucken muss. Ohse zeigte sich sehr Stolz, dass die Männer nun endlich wieder in die Spur fanden, nachdem sie Wochenlang auf dem trockenen blieben! Und vor allem den Aufwärtstrend bestätigten. Ganz klar sagen Wir!