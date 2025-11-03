Kindisches Verhalten prägt Derby in Oberammergau – Trainer mit drei Torwartfehlern

Die Fußballer des FC Megas durchleben bittere Wochen. Einerseits ist da die Erkenntnis, dass sie in der A-Klasse gut aufgehoben sind. Selbst mit dem letzten Aufgebot hatten sie genug Chancen auf Punkte in Habach, beim Dritten. Andererseits fehlt es bei den Garmisch-Partenkirchnern an regelmäßigem Training, Personal und vor allem einem Torwart. Bei den Einheiten am Kainzenbad kommen sie praktisch ohne aus, im Spiel erbarmt sich der Coach. Wobei auch das keine blendende Idee ist, wie Ioannis Hristoforidis einräumte. „Zwei oder drei gehen auf meine Kappe“, sagte er nach der 2:4-Niederlage in Habach.

Beim Freistoß zum 0:1 fehlten ihm ein paar Zentimeter und er sprang zu spät ab, beim 0:2 verließ er zu spät seinen Kasten, das 2:3 kassierte er per Flanke. „Schaut maximal dämlich aus.“ Hristoforidis‘ Mannen taten alles, um die Fehler auszugleichen. Vor allem Offensivmann Hassan Bakar stach heraus, natürlich auch wegen seiner zwei Treffer. Praktisch eine ganze Halbzeit drängte der FC auf den Ausgleich, traf aber nicht mehr. Angesichts der Situation sagte der Coach: „So geht leider nicht mehr als Abstiegskampf.“

Die Messlatte lag nach dem 11:0-Kantersieg im Hinspiel extrem hoch. Wiederholen konnte die Reservemannschaft des 1. FC Garmisch-Partenkirchen dieses Ergebnis nicht, eine wirkliche Hürde stellte der 1. FC Penzberg II aber auch dieses Mal nicht dar. Mit 3:0 übersprangen die Fußballer diese locker, hätten nur höher gewinnen müssen, wenn es nach Trainer Evangelos Chatzis geht. „Wir haben wieder einmal Chancenwucher betrieben.“

Eine Stunde lagen die Gäste nur 1:0 in Führung, Penzberg schlug sich mit langen Bällen wacker. „Damit hat der Gegner unseren Schwachpunkt getroffen“, sagte der Coach. „Auch an der Verteidigung bei Standards müssen wir arbeiten, da wurde es ein-, zweimal brenzlig.“ Und das nur, weil die Werdenfelser nicht frühzeitig für klare Verhältnisse gesorgt hatten. Beste Chancen ließen sie aus oder scheiterten an einem starken Torhüter. Dass es am Ende dennoch deutlich wurde, lag an Selvedin Mesanovic. Nur die Pause stand ihm für einen lupenreinen Hattrick im Weg. Inzwischen steht der Torjäger der A-Klasse bei 19 Treffern.

TSV Oberammergau – SC Eibsee Grainau 2:3 (2:1)

Unrühmlich präsentierten sich der TSV Oberammergau und der SC Eibsee Grainau. Unrühmlich weniger in sportlicher Hinsicht, da zeigten beide Seiten durchaus gute Momente. Im Verhalten auf dem Platz aber boten sie ein trauriges Bild, benahmen sich wie Kindergartenkinder. „Der hat angefangen.“ – „Nein, der.“ – „Aber der hat viel fester.“ Satzfetzen, die man bei Streitereien im Sandkasten hört. Oder am Sonntag im Landkreisderby im Ammertal. Kindische Diskussionen waren begleitet von Schubsereien und weiteren verbalen Anfeindungen sowie vehementen Reklamationen, meist ausgerechnet von den Spielern, die mit der Situation gar nichts zu tun hatten. Allein deshalb, aber auch spielerisch, hatte diese Partie eigentlich keinen Sieger verdient. In diesem Punkt aber waren sich die beiden Trainer nicht einig. Hüseyin Pekhamarat vom TSV hätte ein Unentschieden als gerechter empfunden, Christoph Saller vom SC sah den Sieg als absolut verdient.

Marvin Otto brachte den TSV früh in Führung, Florian Noll baute diese aus. Dass verbale Entgleisungen dem Team oft einen Bärendienst erweisen, musste der Gastgeber dann bitter erleben. Hanno Hensold meinte, mit dem Unparteiischen diskutieren zu müssen, und wurde für zehn Minuten zum Beruhigen geschickt. Klar, können seine Kollegen den Grainauer Freistoß besser verteidigen, aber in personeller Gleichzahl tut man sich natürlich leichter. So brachte Christoph Elsner die Gäste vor der Pause heran. Mit Wiederbeginn drückte der SC auf den Ausgleich, am Ende fiel er glücklich: Einen Distanzschuss von Daniel Pichler lenkte Oberammergaus Alexander Güntner unhaltbar ab. Ein selbstbewusster SC kam noch zum 3:2 durch Kilian Kral im zweiten Versuch. „Klar sind wir enttäuscht“, sagte Pekhamarat, während sich Saller über einen „wahnsinnig wichtigen Sieg“ freute.

FC Kochelsee-S. – SV Eschenlohe 4:2 (3:0)

Eine Halbzeit zum Vergessen hat der SV Eschenlohe am Sonntag beim FC Kochelsee-Schlehdorf erlebt. „Schwieriges Spiel, schwieriger Platz, wir sind überhaupt nicht reingekommen“, ärgert sich Florian Mayr. Mit 0:3 saßen seine Fußballer bedröppelt in der Kabine, während die Gastgeber Oberwasser hatten. „Da hatten wir sie vollkommen im Griff“, betont FCKS-Trainer Andreas Matthäus. Was dann passierte, kann er sich nicht ganz erklären. Der SVE schöpfte durch den Anschlusstreffer neuen Mut und ließ sich auch durch eine rote Karte für Felix Müller (Notbremse) nicht einbremsen. „Da haben wir eine Reaktion gezeigt, da waren wir dran“, betonte Mayr zufrieden. Dass es jedoch nicht für einen Punktgewinn reichte, lag an der neu gewonnenen Kaltschnäuzigkeit der Schlehdorfer. Niclas Jung sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Matthäus betont: „Unsere Chancen haben wir endlich mal genutzt und sie uns schön herausgespielt.“

SV Krün – ESV Penzberg II 2:0 (2:0)

An dieser ersten Halbzeit des SV Krün gibt’s nichts zu meckern. „Wir waren souverän und klar die Besseren“, urteilt Trainer Matthias Schmidt. In dieser ersten Hälfte entschieden die Krüner die Heimpartie gegen den ESV Penzberg II 2:0 für sich. Nach der Pause jedoch ging die Ordnung verloren, die Gäste hatten mehr Spielanteile. „Da sind wir ein bisschen geschwommen.“ Doch erwischte Torwart Jacob Nordhaus einen Traumtag. Kamen die Penzberger durch, stand er parat. „Er hat nichts zugelassen. Weltklasse“, schwärmt Schmidt. Bestens aufgelegt zeigte sich zudem Doppeltorschütze Hubert Holzer. Das erste Tor fiel nach einer Ecke und „Chaos und Gestochere“ in der Mitte. Holzer kam an den Ball – 1:0. Treffer Nummer zwei erzielte er nach einer schön herausgespielten Szene. Dem Coach gefiel, was er sah. Mit Hälfte zwei hält er sich nicht lange auf.

SV Bad Heilbrunn II – FC Bad Kohlgrub 2:2 (2:1)

Noch bevor Sebastian Moser die Entschuldigung ausspricht, erklärt er, dass es eigentlich keine ist: der miserable Platz in Bad Heilbrunn, den die Erste Mannschaft als Matschfeld hinterlassen hatte. „Ich weiß: Die anderen haben auf derselben Batzlacke gespielt“, sagte der Trainer des FC Bad Kohlgrub. Nur kam der Gegner anfangs besser damit zurecht. Darin liegt ein Grund, weshalb der Tabellenführer der A-Klasse 6 beim Tabellenletzten nicht über ein 2:2 hinauskam und sogar 2:0 zurücklag.

Was nicht das Spiel widerspiegelt, betont Moser. Zwar habe seine Elf erst probiert, schönen Fußball zu zeigen, obwohl ein „normales, flaches Spiel auf dem Platz nicht möglich war“. Die beiden Tore aber fielen „aus dem Nichts“. Effektivität bewiesen die Gastgeber damit: drei Torschüsse, zwei Tore. Mit dem letzten hätten die Ammertaler auch noch verlieren können. Doch landete der Ball auf und nicht hinter der Linie. Der Anschlusstreffer gelang den Gästen nach einer Standardsituation durch Josef Niklas. Den Ausgleich erzielte Maximilian Angerer, dem sein Trainer die bislang beste Partie der Saison bescheinigt. Generell verzichtet Moser auf Kritik. Sogar in Unterzahl (Stephan Kraus sah in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte) zeigte sein Team „sehr gute Aktionen“. Und überhaupt „waren wir definitiv die bessere Mannschaft“.