Kinderkrebshilfe-Cup der E-Junioren: Isleker sind heimliche Sieger Nachwuchskicker aus der Westeifel überreichen großen Spendenbetrag. von red/AA · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Die E-Junioren der JSG Islek ernteten für ihre Spendenaktion großen Applaus. – Foto: JSG Islek

So viele Gewinner gibt es ansonsten bei kaum einem Turnier: TuS Koblenz II ging als Sieger des E-Junioren-KinderKrebshilfe-Cups in Montabaur hervor – vor allem aber wurde eine große Summe an die KinderKrebshilfe bereitgestellt. Im Fußballverband Rheinland wurden aus allen Kreisen in der aktuellen Saison mehr als 4.000 Euro gesammelt, dazu kam ein fantastischer Beitrag der JSG Islek.

Die Jugendspielgemeinschaft aus der Eifel, der der FSV Eschfeld, der FSV Arzfeld, der SV Daleiden und der SSV Dasburg-Dahnen angehören, hatte im Vorfeld des Turniers zu Spenden aufgerufen – so wie bei der letzten Teilnahme vor zwei Jahren, als man mehr als 15.000 Euro sammelte. Diesmal standen am Ende 21.715 Euro, die die JSG an die KinderKrebshilfe übergab. Seit der Saison 2003/2004 sind im Fußballverband Rheinland bereits 120.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. In den vergangenen Wochen hatten die Isleker intensiv für Spenden geworben und waren dabei gerade über die sozialen Netzwerke sehr aktiv. Nach Angaben von Mitinitiator Ilija Kozulovic gab es drei größere Spenden (zwei Mal 1000, einmal 2000 Euro) und ansonsten sage und schreibe 270 Einzelspenden.

Sportlich war das Turnier für das Team aus der Eifel denkbar knapp bereits nach der Gruppenphase beendet, hier dominierten insbesondere TuS Koblenz II und TuS Mosella Schweich, die bis zum Aufeinandertreffen im Finale alle Spiele gewonnen hatten – wenn auch im Viertelfinale jeweils erst nach Sechsmeterschießen. Auch im Endspiel war nach der regulären Spielzeit kein Sieger gefunden, nach Sechsmeterschießen setzte sich schließlich die TuS durch. „Das Kinderkrebshilfeturnier der E-Junioren hat einmal mehr gezeigt, wie sehr der Fußball verbindet. Natürlich stand auch der sportliche Wettbewerb im Fokus – mit der TuS Koblenz II als verdientem Turniersieger. Noch wichtiger war jedoch der gemeinsame Einsatz für den guten Zweck: Kindern und Jugendlichen zu helfen, die es im Leben nicht so leicht haben“, sagte Sven Edinger, Vorsitzender des FVR-Verbandsjugendausschusses. „Besonders beeindruckt hat dabei die JSG Islek, die erneut ein starkes Zeichen setzte. Nach beeindruckenden 15.101 Euro im vergangenen Jahr konnten diesmal sogar 21.715 Euro übergeben werden – eine unglaubliche Leistung. Genau das macht unseren Sport aus: Zusammenhalt, Fair Play und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.“