Kinderhaus und Peckeloh nur Remis - Kaunitz bricht in Mesum ein

Bereits am Donnerstag hatte der SV Eintracht Ahaus den Spieltag eröffnet und mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Borussia Emsdetten die Tabellenspitze erobert. Dort bleibt die Mannschaft aus dem westlichen Münsterland auch nach Beendigung des 9. Spieltags, da der SC Westfalia Kinderhaus bei Verfolger FSC Rheda nicht über ein 1:1-Remis hinauskam. "Da war mehr drin, aber das Ergebnis ist okay. Wir haben eine Weile gebraucht, um den Gegner zu knacken. Wir konnten uns nicht riesig viel rausspielen", resümierte Coach Philip Just gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de", der nach dem Ausgleich in der 60. Spielminute durch Semih Daglar noch mehrere ausgelassen Großchancen gesehen hatte.
Mitfavorit SC RW Maaslingen (3:1 beim neuen Schlusslicht SV Rödinghausen II) schloss zu Kinderhaus auf. Auch "Überraschungsmannschaft" SuS Neuenkirchen (2:1 beim SV Westfalia Soest) nutzte die Gunst der Stunde, um Rheda zu überflügeln und wieder ober heranzurücken. Marco Diekmann war für die SuS der gefeierte Siegtorschütze in der vierten Minute der Nachspielzeit. Der Kapitän übernahm Verantwortung und traf vom Punkt, nachdem Soests Keeper Claudio Overhoff nach einem langen gegnerischen Ball Joshua Roß robust gestoppt und der Unparteiische auf Elfmeter entschieden hatte. Für Soest war es die vierte Pleite in Folge.
Den höchsten Sieg des Spieltags feierte der SV Mesum, der lange viel Gegenwehr vom FC Kaunitz bekam, als dieser nach einer Stunde den 2:3-Anschluss erzielte. Einmal mehr war Top-Torjäger Julin Muthulingam daraufhin der Matchwinner mit seinen Tore Nr. 2 bis 4 des Tages. Am Ende stand ein souveränes 7:2 zu Buche und der 30-Jährige Routinier, der im Sommer eigentlich zu A-Ligist GW Amisia Rheine wechseln wollte, seine Zusage aber wieder zurückzog, führt mit elf Treffern die Torschützenliste an.
Der FC Preußen Espelkamp erarbeitete sich ein torloses Remis gegen die SF Ostinghausen und reichte die Rote Laterne erstmals in der laufenden Spielzeit an die Reserve des Regionalligisten SV Rödinghausen weiter.
Im breiten Tabellenkeller mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Rödinghausen II bleibt der vor der Saison hoch gehandelte SC Peckeloh, der gegen den VfL Theesen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam.
Last but not least kletterte GW Nottuln mit dem zweiten Dreier in Folge in die obere Tabellenhälfte (3:1 gegen den FC Nordkirchen).
Die Partien des 9. Spieltags im Überblick:
Eintracht Ahaus – Borussia Emsdetten 1:0
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Jannes Brüning, Janis Jan Noack, Tarek El-Abdulah, Jonathan Noack (69. Jan Kröger), Christian Rosing (90. Teun Olthuis), Luca Ehler (81. Michel Wilkes), Lennart Varwick, Christopher Behrendt (87. Stanly Vinke) - Trainer: Frank Wegener
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Mattes Langelage (74. Elias Ernst), Henrik Laumann (66. Markus Weidel), Vincent Schulte (84. Max Siepmann), Mats Hagel, Julian Dirks, Attila Szabo (46. Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage), Julius Hölscher, Tom Bovenschulte (64. Samir Haxha), Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Christopher Behrendt (32.)
SC Peckeloh – VfL Theesen 1:1
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Tom Haßheider, Anes Dautovic (75. Kelvin Klein), Simon Schubert, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti (86. Finn Speckmann), Maximilian Helf (81. Paul Ristau), Ekin Zan (63. Leandro Ricker-Rasteiro), Harun Kizilboga (84. David Haxhibeqiri) - Trainer: Vittorio Lombardi
VfL Theesen: Luis Weber, Timon Luca Siebert (68. Kai-Niklas Janz), Tom Fuhrmann (65. Eric Jesper Darlath), Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Riad Bentria, Iven Sielemann (86. Julian Strathoff), Mattis Beckmann, Soufian Kaba, Taha Ajdar Moulla - Trainer: Engin Acar
Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Andi Mehmeti (25.), 1:1 Ibrahim Sori-Kaba (45.+1)
Besondere Vorkommnisse: Gerrit Weinreich (SC Peckeloh) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Luis Weber (1.). Anes Dautovic (SC Peckeloh) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (32.).
Grün-Weiß Nottuln – FC Nordkirchen 3:1
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Rehers, Max Meßing, Valentyn Yarokha (86. Ludwig Bünker), Richard Joaquim, Lukas Cofalik (90. Liano Nicolai Jose Pauls), Gabriel Cati, Lukas Höing (64. Christian Messing), Noah-Jacob Afiemo (71. Noah Hörsting), Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
FC Nordkirchen: Tom Alter, Noel Lahr, Lukas Bregenhorn, Linus Hensler (82. Lars Wannigmann), Luca-Hermann Gennermann, Ufuk Ekincier, Luis Schäfer (46. Dominik Dupke), Simon Mors (65. Benedikt Övermann), Robin Schwick (71. Paul Wiemer), Robin Cordes, Antonio Abazi (59. Jaime Carlos Borm) - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Noah-Jacob Afiemo (4.), 2:0 Marc Perick (23.), 3:0 Marc Perick (46.), 3:1 Lukas Bregenhorn (71.)
Preußen Espelkamp – SF Ostinghausen 0:0
Preußen Espelkamp: Till Wriedt, Rene Freimuth, Ben Klostermann, Semir Ucar, Niklas Hille, Tristan Zopf, Lennon Blaha (55. Crispin Beyse), Rojhat Agackiran, Malik Baytar, Horly Ngouba Moudouhy, Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Filip Pieprzka, Malte Wieling, Marcel Meuter (85. Dennis Bauer), Lucas Meuter, Tom Franke (78. Luis Scheiermann), Tobias Lyttwin, Fabio Francesco la Mendola (57. Hannes Tyrell), Sefai Colak (61. Felix Diening), Kai-Bastian Evers, Lars Schröder - Trainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Saban Cakar-Nasso - Zuschauer: 55
FSC Rheda – Westfalia Kinderhaus 1:1
FSC Rheda: Pascal Müller, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Engin Güney (85. Eugen Dreichel), Marcel Lücke, Matteo Ellefred, Nemanja Milic (85. Corvin Meyer), Nils Müller (73. Dennis Fischer), Lukas Acar (68. Mustafa Dogan), Luis Sievers, Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Jendrik Witt (71. Leeroy Wesbuer), Levent Taylan Öztürk (73. Florian Graberg), Jens Böckmann, Nick Rensing, Henri Aaron Isert (55. Tim-Lennart Siekmann), Yannick Lachowicz (55. Moritz Alexander Orschel), Farid Abdvis Zadeh (85. Brolyn Ojiako), Luis Jan Haverland, Semih Daglar, Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Justus Rehermann - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Lukas Acar (39.), 1:1 Semih Daglar (60.)
SV Mesum – FC Kaunitz 7:2
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Tim Egbers (88. Jan Fislage), Rene Pöhlker (81. Milan Hartke), Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf (85. Max Ostendorf), David Katerkamp (61. Julian Wolf), Adrian Knüver, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (88. Esrom Alem Beyene) - Trainer: Pascal Wilmes
FC Kaunitz: Alexander Leier, Fynn Blomberg, Till Maasjost (46. Felix Frosch), Maurice Cord-Brüning (70. Pascal Hanna), Rodrigo Nunes Romano, Oliver Bollwicht (64. Joel Kirsch), Leon Schmidt, Daniel Nadig (63. Tom Stickling), Fabio Kristkowitz, Lennart Brink, Maik Bakin (78. Jean-Pierre Dingerdissen) - Trainer: Levent Cayiroglu
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Dominic Schmidt (13.), 1:1 Fabio Kristkowitz (38.), 2:1 Julin Muthulingam (45.), 3:1 Kevin Ostendorf (57.), 3:2 Daniel Nadig (61.), 4:2 Julin Muthulingam (62.), 5:2 Julian Wolf (81.), 6:2 Julin Muthulingam (89.), 7:2 Julin Muthulingam (90.)
SV Westfalia Soest – SuS Neuenkirchen 1:2
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Joshua Becker (89. Mohammed El Gourari), Steffen Topp (85. Felix Weber), Jann Conrads, Emre Coskun (70. Lukas Brenk), Maurice Buckesfeld, Arne Krick, Marlon Hellmann (85. Robin Fuest), Felipe Patricio Tobar Cabello, Gianluca Greco (77. Niklas Senk), Gianni-Alessandro Jácome-Fontana - Trainer: Dustin Hamel
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken (46. Paul Winnemöller), Jan Wiegers, Tom Köllmann, Marco Diekmann, Luca Bültel, Noah Scheipers (76. Joshua Roß), Marvin Egbers, Fin Menzel (95. Lukas Feiting), Lennart Theismann (72. Matthis Meiring) - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Daniel Harting (Aerzen) - Zuschauer: 51
Tore: 1:0 Marlon Hellmann (56.), 1:1 Fin Menzel (70.), 1:2 Marco Diekmann (90.+4 Foulelfmeter)
SV Rödinghausen II – RW Maaslingen 1:3
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Lennart Braunsmann (88. Johannes Kerlen), Julian Philipp Frommann, Ziad Baris (56. Samih Uslu), Fynn Hagen Rausch-Bönki (56. Tim Brinkjost), Damian Bittner, Tim Schmid (67. Nick Drosselmeyer), Noah-Henry Köse, Arvin Moulai, Harun Köse (75. Alessio Zschieschang) - Trainer: Lennard Warweg
RW Maaslingen: Joshua Jonas Wehking, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Marcel Hofrath (67. Magnus Giersdorff), Jesper Fuchs, Bastian Schreiber (46. Berkan Ersoy) (70. Jan-Christoph Stühmeier), Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim, Paul-Joan Heineking (56. Connor Wlotzka), Burak Mete Cosar (46. Jesper Fuchs), Bastian Rode - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Paul-Joan Heineking (19.), 0:2 Kadir Yildirim (29.), 1:2 Lennart Braunsmann (70.), 1:3 Jesper Fuchs (85.)