Kinderhaus und Peckeloh nur Remis - Kaunitz bricht in Mesum ein Aufsteiger Ahaus bleibt Tabellenführer der Westfalenliga Staffel 1.

Bereits am Donnerstag hatte der SV Eintracht Ahaus den Spieltag eröffnet und mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Borussia Emsdetten die Tabellenspitze erobert. Dort bleibt die Mannschaft aus dem westlichen Münsterland auch nach Beendigung des 9. Spieltags, da der SC Westfalia Kinderhaus bei Verfolger FSC Rheda nicht über ein 1:1-Remis hinauskam. "Da war mehr drin, aber das Ergebnis ist okay. Wir haben eine Weile gebraucht, um den Gegner zu knacken. Wir konnten uns nicht riesig viel rausspielen", resümierte Coach Philip Just gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de", der nach dem Ausgleich in der 60. Spielminute durch Semih Daglar noch mehrere ausgelassen Großchancen gesehen hatte.

>>> zur aktuellen Tabelle Mitfavorit SC RW Maaslingen (3:1 beim neuen Schlusslicht SV Rödinghausen II) schloss zu Kinderhaus auf. Auch "Überraschungsmannschaft" SuS Neuenkirchen (2:1 beim SV Westfalia Soest) nutzte die Gunst der Stunde, um Rheda zu überflügeln und wieder ober heranzurücken. Marco Diekmann war für die SuS der gefeierte Siegtorschütze in der vierten Minute der Nachspielzeit. Der Kapitän übernahm Verantwortung und traf vom Punkt, nachdem Soests Keeper Claudio Overhoff nach einem langen gegnerischen Ball Joshua Roß robust gestoppt und der Unparteiische auf Elfmeter entschieden hatte. Für Soest war es die vierte Pleite in Folge.

Den höchsten Sieg des Spieltags feierte der SV Mesum, der lange viel Gegenwehr vom FC Kaunitz bekam, als dieser nach einer Stunde den 2:3-Anschluss erzielte. Einmal mehr war Top-Torjäger Julin Muthulingam daraufhin der Matchwinner mit seinen Tore Nr. 2 bis 4 des Tages. Am Ende stand ein souveränes 7:2 zu Buche und der 30-Jährige Routinier, der im Sommer eigentlich zu A-Ligist GW Amisia Rheine wechseln wollte, seine Zusage aber wieder zurückzog, führt mit elf Treffern die Torschützenliste an. Der FC Preußen Espelkamp erarbeitete sich ein torloses Remis gegen die SF Ostinghausen und reichte die Rote Laterne erstmals in der laufenden Spielzeit an die Reserve des Regionalligisten SV Rödinghausen weiter.