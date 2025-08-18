Kinderhaus und Peckeloh mit Fehlstart - Neuenkirchen überrascht

Das letztjährige Kellerkind SuS Neuenkirchen gewann überraschend beim SC Westfalia Kinderhaus und ist einzig verlustpunktfrei und bislang ohne Gegentor. Eine lange Überzahl nutzte der vermeintliche Außenseiter zu einem Last-Minute-Sieg. "Kinderhaus gehört zu den Top drei der Liga und hat uns extrem gefordert. Trotzdem haben wir bis zum Ende daran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen", freute sich SuS-Coach Alex Zerche.

Auf Platz 2 folgt Aufsteiger SV Eintracht Ahaus, der beim FSC Rheda zweimal einen Rückstand egalisierte und einen Punkte mitnahm. Zufrieden war Eintracht-Coach Frank Wegener aber trotzdem nicht, da ein Sieg aufgrund mehrerer hochkarätiger Chancen drin gewesen wäre: "Nach dem Spielverlauf hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Wenn du so lange fährst, nimmst du einen Punkt aber auch gerne mit."

Mit Preußen Espelkamp (1:1 gegen Westfalia Soest), Borussia Emsdetten (1:0 beim FC Kaunitz) und dem weiteren Aufsteiger VfL Theesen (1:0 beim FC Nordkirchen) sind weitere Mannschaft mit vier Punkten gestartet, die allesamt nicht zum Favoritenkreis gehören.

Neben Kinderhaus waren auch die Mitfavoriten SC Peckeloh (2:3 beim SV Mesum), SC RW Maaslingen (0:1 bei SF Ostinghausen) und SV Rödinghausen II (1:1 bei GW Nottuln) am Wochenende sieglos.