Kinderhaus und Peckeloh mit Fehlstart - Neuenkirchen überrascht

Das letztjährige Kellerkind SuS Neuenkirchen gewann überraschend beim SC Westfalia Kinderhaus und ist einzig verlustpunktfrei und bislang ohne Gegentor. Eine lange Überzahl nutzte der vermeintliche Außenseiter zu einem Last-Minute-Sieg. "Kinderhaus gehört zu den Top drei der Liga und hat uns extrem gefordert. Trotzdem haben wir bis zum Ende daran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen", freute sich SuS-Coach Alex Zerche.
Auf Platz 2 folgt Aufsteiger SV Eintracht Ahaus, der beim FSC Rheda zweimal einen Rückstand egalisierte und einen Punkte mitnahm. Zufrieden war Eintracht-Coach Frank Wegener aber trotzdem nicht, da ein Sieg aufgrund mehrerer hochkarätiger Chancen drin gewesen wäre: "Nach dem Spielverlauf hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Wenn du so lange fährst, nimmst du einen Punkt aber auch gerne mit."
Mit Preußen Espelkamp (1:1 gegen Westfalia Soest), Borussia Emsdetten (1:0 beim FC Kaunitz) und dem weiteren Aufsteiger VfL Theesen (1:0 beim FC Nordkirchen) sind weitere Mannschaft mit vier Punkten gestartet, die allesamt nicht zum Favoritenkreis gehören.
Neben Kinderhaus waren auch die Mitfavoriten SC Peckeloh (2:3 beim SV Mesum), SC RW Maaslingen (0:1 bei SF Ostinghausen) und SV Rödinghausen II (1:1 bei GW Nottuln) am Wochenende sieglos.
Der 2. Spieltag im Überblick:
Westfalia Kinderhaus – SuS Neuenkirchen 0:1
Westfalia Kinderhaus: Nicolas Harksen, Jendrik Witt, Nelson Odinks Peters (59. Nick Rensing), Florian Graberg, Jens Böckmann, Henri Aaron Isert (89. Pedro Henrique de Souza Silva), Tim-Lennart Siekmann (93. Martin Lambert), Farid Abdvis Zadeh, Luis Jan Haverland, Semih Daglar, Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken (71. Leon Varelmann), Jan Wiegers, Tom Köllmann, Marco Diekmann, Luca Bültel, Joshua Roß, Marvin Egbers (61. Matthis Meiring), Fin Menzel (75. Malte Nieweler) (82. Jan Rauße), Lennart Theismann (90. Lukas Feiting) - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 215
Tore: 0:1 Joshua Roß (90.+2)
Rot: Farid Abdvis Zadeh (23./Westfalia Kinderhaus/)
SF Ostinghausen – RW Maaslingen 1:0
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Malte Wieling, Friedrich Bömer Schulte, Marcel Meuter (97. Dario Markovski), Tom Franke (90. Philipp Klaus), Tobias Lyttwin, Elias Polaczy (72. Lars Tschorn), Fabio Francesco la Mendola, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder (95. Sefai Colak), Luis Scheiermann (75. Felix Diening) - Trainer: Kai-Bastian Evers
RW Maaslingen: Joshua Jonas Wehking, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Elms Jeroen Bornemann, Jesper Fuchs, Bastian Schreiber (75. Jan-Christoph Stühmeier), Kadir Yildirim (78. Nico Putrino), Paul-Joan Heineking (62. Berkan Ersoy), Bastian Rode (46. Atakan Kurnaz) (60. Connor Wlotzka), Faton Islamaj - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: Janik Stork - Zuschauer: 208
Tore: 1:0 Tom Franke (17.)
Rot: Fabio Francesco la Mendola (29./SF Ostinghausen/Notbremse)
FC Nordkirchen – VfL Theesen 0:1
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Lars Wannigmann, Luca Pascal Dombrowski, Daniel Jonas Seidel (83. Lukas Bregenhorn), Luca-Hermann Gennermann (77. Dominik Dupke), Benedikt Övermann (46. Jaime Carlos Borm), Con Helmer Thomas Lappen, Robin Schwick (46. Ufuk Ekincier), Robin Cordes, Antonio Abazi, Paul Wiemer (62. Simon Mors) - Trainer: Mario Plechaty - Trainer: Issam Jaber
VfL Theesen: Luis Weber, Tom Fuhrmann, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger (88. Timon Luca Siebert), Kai-Niklas Janz, Riad Bentria (85. Julian Strathoff), Benedikt Genz, Soufian Kaba (89. Jannik Tödtmann), Serge Armand Bakinde (59. Iven Sielemann), Taha Ajdar Moulla - Trainer: Laurens Flocke - Trainer: Engin Acar - Trainer: Timo Niermann
Schiedsrichter: Philipp Polifka - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Soufian Kaba (10.)
Grün-Weiß Nottuln – SV Rödinghausen II 1:1
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Große-Westermann, Justus Rehers, Max Meßing (85. Ludwig Bünker), Christian Messing, Noah Hörsting (85. Phil Thier), Richard Joaquim, Mats Hölscher, Noah-Jacob Afiemo (79. Lukas Höing), Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Lennart Braunsmann, Julian Philipp Frommann (82. Tim Brinkjost), Lennox Afolabi (74. Christoph Rüther), Fynn Hagen Rausch-Bönki, Jannik Kienker, Damian Bittner, Arvin Moulai (88. Harun Köse), Samih Uslu (55. Johannes Kerlen), Alessio Zschieschang (46. Roman-Stevan Jankowski) - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Lennox Afolabi (3.), 1:1 Justus Große-Westermann (90.+4)
Preußen Espelkamp – SV Westfalia Soest 1:1
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth (46. Crispin Beyse), Dennis Schmidt, Maik Stoll, Philip Wölfing, Semir Ucar, Tristan Zopf, Rojhat Agackiran (90. Jeremy Reiss), Malik Baytar, Horly Ngouba Moudouhy, Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Joshua Becker, Felix Fleck, Emre Coskun (63. Marlon Hellmann), Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Luke Neitzner (85. Felix Alexander Kaiser), Kevin Mehlhorn (21. Arne Krick), Lukas Brenk, Tom Teipel (71. Gianluca Greco), Gianni-Alessandro Jácome-Fontana (63. Felipe Patricio Tobar Cabello) - Trainer: Dustin Hamel - Trainer: Rene Diasonama - Trainer: Daniel Wiengarn
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Nils Topp (33.), 1:1 Rojhat Agackiran (44.)
FSC Rheda – Eintracht Ahaus 2:2
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Justus Kappel-Sudbrock, Engin Güney (53. Eugen Dreichel), Marcel Lücke, Andrej Falkowsky (46. Matteo Ellefred), Nemanja Milic, Nils Müller (66. Lukas Acar), Martin Aciz, Benito Junior Diehl, Luis Sievers (92. Camron Parkes) - Trainer: Christopher Hankemeier
Eintracht Ahaus: Igor Levchenko, Timo Brillert, Christopher Ransmann, David Farwick, Janis Jan Noack (92. Jannik Wigbels), Christian Rosing, Lennart Varwick, Christopher Behrendt (94. Stanly Vinke), Luca Ehler, Tarek El-Abdulah, Moritz Wagner (83. Teun Olthuis) - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Benjamin Löding (Bielefeld) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Luis Sievers (36.), 1:1 Christopher Behrendt (40.), 2:1 Luis Sievers (66.), 2:2 Christopher Behrendt (71. Foulelfmeter)
SV Mesum – SC Peckeloh 3:2
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Julian Wolf, Tobias Göttlich, Tim Egbers, Philip Grewe, Adrian Knüver, Jordi Dindic, Kevin Ostendorf (92. Rene Pöhlker), Kim Schürhörster, Lars Jenders (71. Mathis Vater), Julin Muthulingam (88. Milan Hartke) - Trainer: Pascal Wilmes
SC Peckeloh: Tom Weber, Gerrit Weinreich (84. Finn Speckmann), Philipp Dieckmann, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti, David Haxhibeqiri (59. Paul Ristau), Ekin Zan, Harun Kizilboga (59. Tholumusa Mzokhulayo Siphesihle Mthembu), Finn Jaster (59. Tom Bauer), Nikolas Korniyenko (75. Leandro Ricker-Rasteiro) - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Patrick Prinssen - Zuschauer: 101
Tore: 1:0 Julin Muthulingam (9.), 1:1 Julian Wolf (23. Eigentor), 2:1 Julin Muthulingam (35.), 2:2 Tholumusa Mzokhulayo Siphesihle Mthembu (68.), 3:2 Kevin Ostendorf (80.)
Rot: Kim Schürhörster (62./SV Mesum/Beleidigung)
FC Kaunitz – Borussia Emsdetten 0:1
FC Kaunitz: Alexander Leier (57. Phil Johannes Schnathmann), Felix Frosch (83. Maurice Cord-Brüning), Fabian Bürmann, Till Maasjost, Pascal Hanna, Felix Sczepurek (71. Lennart Brink), Joel Kirsch, Oliver Bollwicht (75. Dennis Martens), Leon Schmidt, Fabio Kristkowitz, Gian Manuel Pieper (79. Maik Bakin) - Trainer: Marcel Koch - Trainer: Levent Cayiroglu - Trainer: Peter Kamp
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Mattes Langelage, Henrik Laumann (90. Elias Ernst), Vincent Schulte, Kai Leon Deradjat, Julian Dirks (68. Arian Tim Kraushaar), Julius Hölscher (85. Linus Schnieders), Samir Haxha (72. Attila Szabo), Markus Weidel (46. Mats Hagel), Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: René Gimmler (Scharmede) - Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Hendrik Ohde (89.)