Kinderhaus und Maaslingen im Gleichschritt - SV Westfalia Soest lebt Der 19. Spieltag der Westfalenliga Staffel 1 Heute, 09:20 Uhr

Peckeloh (in Rot) hatte mit Rheda keine Probleme. – Foto: David Zimmer

Die Spitzen-Teams SC Westfalia Kinderhaus (2:1 beim VfL Theesen) und SC RW Maaslingen (4:2 gegen den FC Kaunitz) gaben sich keine Blöße. Westfalia-Coach Philip Just war gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" erleichtert: "Das war ein Spiel der Reife von uns. Das sind Spiele, die wir vor einem Jahr nicht gezogen hätten. Da sind wir als Mannschaft weitergekommen. Super, dass uns das nicht mehr passiert, das ist auch nicht selbstverständlich." Kinderhaus bleibt einen Punkt vor Maaslingen, das jedoch an Gründonnerstag Anfang April noch ein Nachholspiel gegen den SV Mesum bestreiten wird.

>>> zur aktuellen Tabelle Der SC Peckeloh setzte nach zwei schnellen Toren mit dem 4:1-Heimsieg gegen den bis dato Drittplatzierten FSC Rheda ein Ausrufezeichen und machte mit dem erstmaligen Vorrücken auf Platz 3 deutlich, dass man da ist, wenn die Spitze noch schwächeln sollte. Sechs Punkte beträgt weiterhin der Rückstand. Im Abstiegskampf landete Schlusslicht SV Westfalia Soest einen überlebenswichtigen 2:0-Heimsieg gegen den FC Nordkirchen und rangiert zumindest wieder punktgleich mit dem SV Rödinghausen II, der einen Zähler im Heimspiel gegen die SF Ostinghausen (1:1) einfuhr.

Auch der FC Preußen Espelkamp holte einen Bonuspunkt beim SV Mesum (1:1) und überflügelte Borussia Emsdetten, die mit 1:3 beim SuS Neuenkirchen als Verlierer vom Platz gingen. Neuenkirchen schob sich wieder in die sichere obere Tabellenhälfte. Im sicheren Mittelfeld trennten sich der SV Eintracht Ahaus und GW Nottuln mit einem 1:1-Unentschieden nach einer kuriosen Schlussphase. Ahaus geriet nach einer Notbremse in der 81. Spielminute in Unterzahl, wenig später schien die Heimniederlage durch ein Eigentor von David Farwick, dessen Rückpass dem Keeper über den Fuß sprang, besiegelt (88.). Doch Farwick selbst verwandelte in der Nachspielzeit einen Freistoß zum Ausgleich.