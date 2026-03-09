Kinderhaus und Maaslingen im Gleichschritt - SV Westfalia Soest lebt

Die Spitzen-Teams SC Westfalia Kinderhaus (2:1 beim VfL Theesen) und SC RW Maaslingen (4:2 gegen den FC Kaunitz) gaben sich keine Blöße. Westfalia-Coach Philip Just war gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" erleichtert: "Das war ein Spiel der Reife von uns. Das sind Spiele, die wir vor einem Jahr nicht gezogen hätten. Da sind wir als Mannschaft weitergekommen. Super, dass uns das nicht mehr passiert, das ist auch nicht selbstverständlich." Kinderhaus bleibt einen Punkt vor Maaslingen, das jedoch an Gründonnerstag Anfang April noch ein Nachholspiel gegen den SV Mesum bestreiten wird.
Der SC Peckeloh setzte nach zwei schnellen Toren mit dem 4:1-Heimsieg gegen den bis dato Drittplatzierten FSC Rheda ein Ausrufezeichen und machte mit dem erstmaligen Vorrücken auf Platz 3 deutlich, dass man da ist, wenn die Spitze noch schwächeln sollte. Sechs Punkte beträgt weiterhin der Rückstand.
Im Abstiegskampf landete Schlusslicht SV Westfalia Soest einen überlebenswichtigen 2:0-Heimsieg gegen den FC Nordkirchen und rangiert zumindest wieder punktgleich mit dem SV Rödinghausen II, der einen Zähler im Heimspiel gegen die SF Ostinghausen (1:1) einfuhr.
Auch der FC Preußen Espelkamp holte einen Bonuspunkt beim SV Mesum (1:1) und überflügelte Borussia Emsdetten, die mit 1:3 beim SuS Neuenkirchen als Verlierer vom Platz gingen. Neuenkirchen schob sich wieder in die sichere obere Tabellenhälfte.
Im sicheren Mittelfeld trennten sich der SV Eintracht Ahaus und GW Nottuln mit einem 1:1-Unentschieden nach einer kuriosen Schlussphase. Ahaus geriet nach einer Notbremse in der 81. Spielminute in Unterzahl, wenig später schien die Heimniederlage durch ein Eigentor von David Farwick, dessen Rückpass dem Keeper über den Fuß sprang, besiegelt (88.). Doch Farwick selbst verwandelte in der Nachspielzeit einen Freistoß zum Ausgleich.
Die Partien des 19. Spieltags im Überblick:
VfL Theesen – Westfalia Kinderhaus 1:2
VfL Theesen: Luis Weber, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger, Rodi Lales Kirici, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz (71. Timo Niermann), Riad Bentria (83. Benedikt Genz), Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann (15. Tino Aleksic), Taha Ajdar Moulla (76. Berkay Güner) - Trainer: Engin Acar
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Phil Ebbe Möllers, Florian Graberg, Jens Böckmann, Nick Rensing, Jendrik Witt, Tim-Lennart Siekmann (73. Emre Gündogdu), Luis Jan Haverland (90. Yannick Lachowicz), Semih Daglar (86. Kadir Kosar), Moritz Alexander Orschel (84. Paul Wietzorek), Julian Trapp (73. Henri Aaron Isert) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Daniel Harting (Aerzen) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Jendrik Witt (64.), 0:2 Jendrik Witt (69.), 1:2 Tino Aleksic (77.)
SV Rödinghausen II – SF Ostinghausen 1:1
SV Rödinghausen II: Matthis Harsman, Hendrik Rübartsch (81. Alessio Zschieschang), Tim Brinkjost, Lennart Braunsmann, Roman-Stevan Jankowski, Fynn Hagen Rausch-Bönki (76. Jannik Kienker), Damian Bittner, Tim Schmid, Noah-Henry Köse, Samih Uslu (64. Ziad Baris), Kevin Hübner (76. Arvin Moulai) - Trainer: Florian Langer
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Malte Wieling, Lucas Meuter, Tobias Lyttwin, Philipp Klaus (87. Prince Donna Ogbuagu), Elias Polaczy (74. Luis Scheiermann), Sefai Colak (46. Filip Pieprzka), Kai-Bastian Evers, Lars Schröder, Felix Diening (46. Marcel Meuter), Damian Artur Biniek - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Maik Echelmeyer - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Damian Bittner (41.), 1:1 Marcel Meuter (61.)
Eintracht Ahaus – DJK SV Grün-Weiß Nottuln 1:1
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Jannes Brüning (72. Janis Jan Noack), Janis Jan Noack, Tarek El-Abdulah, Christopher Ransmann, Luca Ehler, Michel Wilkes (90. Simon Lovermann), Christopher Behrendt, Moritz Wagner (81. Jannik Wigbels) - Trainer: Frank Wegener
DJK SV Grün-Weiß Nottuln: Alessandro Sidoti, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing, Noah Hörsting, Richard Joaquim (90. Gabriel Cati), Kevin Stenzel, Jakob Metze, Thorin Louis Graßnick (72. Lukas Höing) - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Maximilian Koch (Burbach) - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 David Farwick (88. Eigentor), 1:1 David Farwick (90.+3)
Rot: Timo Brillert (81./Eintracht Ahaus/Notbremse)
SV Mesum – FC Preußen Espelkamp 1:1
SV Mesum: Tom Siemon, Julian Wolf (86. Max Ostendorf), Rene Pöhlker, Bennet Wesselkämper, Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf (90. Lars Jenders), Adrian Knüver, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt - Trainer: Pascal Wilmes
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Maik Stoll, Philip Wölfing, Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf, Paul Ristau, Hasan Köse (85. Sargis Julfanyan), Rojhat Agackiran, Mehmet Kodes (78. Crispin Beyse) - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Benjamin Löding (Bielefeld) - Zuschauer: 202
Tore: 0:1 Semir Ucar (51.), 1:1 Dominic Schmidt (75.)
SC Peckeloh – FSC Rheda 4:1
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich (60. Mick Schüttpelz), Tom Haßheider, Anes Dautovic, Giulien Kaps, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti (60. Sergio Baris Gucciardo), Erik Peters, Leandro Ricker-Rasteiro (75. Tom Bauer), Harun Kizilboga (64. Dimitrios Nemtsis), Nikolas Korniyenko (64. Ekin Zan) - Trainer: Vittorio Lombardi
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Marcel Lücke, Corvin Meyer, Marvin Schleining (60. Matteo Ellefred), Nemanja Milic (79. Luca Elija Haftmann), Nils Müller (60. Dennis Fischer), Martin Aciz, Mustafa Dogan (60. Andrej Falkowsky), Luis Sievers (73. Philipp Aciz), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 320
Tore: 1:0 Andi Mehmeti (2.), 2:0 Nikolas Korniyenko (8. Foulelfmeter), 3:0 Leandro Ricker-Rasteiro (53.), 4:0 Sergio Baris Gucciardo (63.), 4:1 Christoph Linnemann (64.)
SuS Neuenkirchen – Borussia Emsdetten 3:1
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers (95. Oliver Janning), Fynn Michael Onken, Mehmet Kaya, Paul Winnemöller (89. Noah Scheipers), Marco Diekmann, Luca Bültel, Joshua Roß (93. Lukas Feiting), Marvin Egbers (68. Matthis Meiring), Fin Menzel (95. Bennet Wiggers), Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Mattes Langelage, Vincent Schulte, Kai Leon Deradjat (80. Tom Holöchter), Mats Hagel (90. Oliver Deniz Milek), Julius Hölscher, Tom Bovenschulte, Laurentiu Tuca (80. Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage), Markus Weidel (64. Julian Dirks), Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Fin Menzel (56.), 1:1 Mehmet Kaya (72. Eigentor), 2:1 Fin Menzel (76.), 3:1 Fin Menzel (90.+4)
SC RW Maaslingen – FC Kaunitz 4:2
SC RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath (25. Magnus Giersdorff), Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim (73. Paul-Joan Heineking), Berkan Ersoy (65. Elms Jeroen Bornemann), Burak Mete Cosar (73. Joel Waterbär), Bastian Rode (59. Connor Wlotzka) - Trainer: Sergej Bartel
FC Kaunitz: Phil Johannes Schnathmann, Felix Frosch, Fabian Bürmann (69. Jean-Pierre Dingerdissen), Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Dennis Martens (56. Leon Schmidt), Felix Sczepurek (81. Norick Epke), Joel Kirsch (79. Tom Stickling), Fabio Kristkowitz, Lennart Brink, Gian Manuel Pieper (69. Fynn Blomberg) - Trainer: Levent Cayiroglu
Schiedsrichter: Đurica Džijan (Lippstadt) - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Bastian Rode (27.), 2:0 Kadir Yildirim (50.), 3:0 Jan-Malte Schwier (62.), 3:1 Lennart Brink (72.), 3:2 Leon Schmidt (85.), 4:2 Joel Waterbär (90.+8)
SV Westfalia Soest – FC Nordkirchen 2:0
SV Westfalia Soest: Jonny Mika, Steffen Topp, Emre Coskun, Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Eckhard Geisthövel (73. Mohammed El Gourari), Kevin Mehlhorn, Marlon Hellmann (60. Niklas Senk) (67. Jann Conrads), Mario Jurss (93. Arne Krick), Gianni Jácomé Fontana, Hakan Sezer (81. Gianluca Greco) - Trainer: Stefan Fröhlich
FC Nordkirchen: Veith Walde, Lars Wannigmann, Noel Lahr, Dominik Dupke, Lukas Bregenhorn (73. Robin Cordes), Linus Hensler (86. Lars Rustige), Daniel Jonas Seidel (73. Luca Pascal Dombrowski), Luis Schäfer, Benedikt Övermann (56. Con Helmer Thomas Lappen), Simon Mors, Robin Schwick - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Giuseppe Mele - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Gianni Jácomé Fontana (15.), 2:0 Marlon Hellmann (46.)