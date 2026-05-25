Kinderhaus und Horsthausen steigen erstmals in die Oberliga auf

Kinderhaus steigt in die Oberliga auf. – Foto: Stefan Wietzorek

Seit vergangener Woche, als der SC Wiedenbrück durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga den Regionalliga-Klassenerhalt geschafft hat, stand fest, dass sich die Vizemeister das Aufstiegsspiel sparen dürfen und direkt in das westfälische Amateuroberhaus aufsteigen.

Der SC Westfalia Kinderhaus (Staffel 1) und die SpVgg Horsthausen (Staffel 2) hatten sich bereits einen großen Vorsprung verschafft und diesen nun vorzeitig ins Ziel gebracht. Kinderhaus gelang die Entscheidung gegen Verfolger SC Peckeloh jedoch erst tief in der Nachspielzeit als Semih Daglar in der offiziell 100. Spielminute den 2:2-Ausgleich erzielte. Horsthausen braucht im Auswärtsspiel bei Vestia Disteln einen Zähler. Mahmud Siala traf in der 22. Spielminute zur Führung, die die Herner bis zum Schlusspfiff verwalteten.