Kinderhaus und Horsthausen steigen erstmals in die Oberliga auf

Seit vergangener Woche, als der SC Wiedenbrück durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga den Regionalliga-Klassenerhalt geschafft hat, stand fest, dass sich die Vizemeister das Aufstiegsspiel sparen dürfen und direkt in das westfälische Amateuroberhaus aufsteigen.
Der SC Westfalia Kinderhaus (Staffel 1) und die SpVgg Horsthausen (Staffel 2) hatten sich bereits einen großen Vorsprung verschafft und diesen nun vorzeitig ins Ziel gebracht. Kinderhaus gelang die Entscheidung gegen Verfolger SC Peckeloh jedoch erst tief in der Nachspielzeit als Semih Daglar in der offiziell 100. Spielminute den 2:2-Ausgleich erzielte. Horsthausen braucht im Auswärtsspiel bei Vestia Disteln einen Zähler. Mahmud Siala traf in der 22. Spielminute zur Führung, die die Herner bis zum Schlusspfiff verwalteten.
Kinderhaus war in der Vereinsgeschichte bis 2018 nicht über die Bezirksliga hinausgekommen. Seitdem ging es stetig bergauf und die Westfalia ist bereits seit 2022 ein Westfalenliga-Topteam. Erstmals werden vier Münsteraner Vereine in der Oberliga Westfalen vertreten sein.
Auch Horsthausen hatte bis 2017 lediglich vier Landesliga-Spielzeiten vorzuweisen. Auch hier ging der Aufschwung langsam aber sicher in den vergangenen Jahren voran. Nach Platz 6 und 5 bei den Westfalenliga-Premieren folgt nun die Krönung.