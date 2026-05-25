 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kinderhaus und Horsthausen steigen erstmals in die Oberliga auf

Die Vize-Plätze in den Westfalenligen wurden am vorletzten Spieltag geklärt.

von red · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser
Kinderhaus steigt in die Oberliga auf.
Kinderhaus steigt in die Oberliga auf. – Foto: Stefan Wietzorek

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Westfalenliga St. 1
Westfalenliga St. 2
SC Peckeloh
Westfalia Kinderhaus
SV Vestia Disteln
SpVgg Horsthausen

Seit vergangener Woche, als der SC Wiedenbrück durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga den Regionalliga-Klassenerhalt geschafft hat, stand fest, dass sich die Vizemeister das Aufstiegsspiel sparen dürfen und direkt in das westfälische Amateuroberhaus aufsteigen.

Der SC Westfalia Kinderhaus (Staffel 1) und die SpVgg Horsthausen (Staffel 2) hatten sich bereits einen großen Vorsprung verschafft und diesen nun vorzeitig ins Ziel gebracht. Kinderhaus gelang die Entscheidung gegen Verfolger SC Peckeloh jedoch erst tief in der Nachspielzeit als Semih Daglar in der offiziell 100. Spielminute den 2:2-Ausgleich erzielte. Horsthausen braucht im Auswärtsspiel bei Vestia Disteln einen Zähler. Mahmud Siala traf in der 22. Spielminute zur Führung, die die Herner bis zum Schlusspfiff verwalteten.

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
2
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Abpfiff

Kinderhaus war in der Vereinsgeschichte bis 2018 nicht über die Bezirksliga hinausgekommen. Seitdem ging es stetig bergauf und die Westfalia ist bereits seit 2022 ein Westfalenliga-Topteam. Erstmals werden vier Münsteraner Vereine in der Oberliga Westfalen vertreten sein.

Heute, 15:30 Uhr
SV Vestia Disteln
SV Vestia DistelnSV Vestia Disteln
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
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Abpfiff

Auch Horsthausen hatte bis 2017 lediglich vier Landesliga-Spielzeiten vorzuweisen. Auch hier ging der Aufschwung langsam aber sicher in den vergangenen Jahren voran. Nach Platz 6 und 5 bei den Westfalenliga-Premieren folgt nun die Krönung.