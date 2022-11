Kinderhaus überrumpelt Erkenschwick - Schlusslicht Deuten holt Dreier Faustdicke Überraschung am 14. Spieltag der Westfalenliga 1.

Im Duell der beiden Tabellenletzten feierte der SV RW Deuten den Kreisderbysieg gegen den TuS 05 Sinsen und ist plötzlich wieder nur noch drei Punkte vom rettenden Ufer entfernt, das Hiltrup innehat. Die Münsteraner warten seit dem 25. September auf einen Sieg und sind das formschwächste Team der Liga. Der TuS Haltern konnte sich mit dem zweiten Sieg in Folge (2:1 bei GW Nottuln) von unten etwas absetzen und hat den Anschluss an die einstelligen Tabellenplätze geschafft.

Bereits am Samstag hatte der SCP vorlegt und einen Pausenrückstand gegen Verfolger SV Mesum gedreht. Auch der Lüner SV (2:0 beim TuS Hiltrup) und der SC Verl II (2:0 bei der Hammer SpVg) wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und sind mit sechs bzw. sieben Punkten Rückstand auf Erkenschwick in Lauerstellung. Für Verl war es der sechste Sieg in Folge und der fünfte davon ohne Gegentor.

Spitzenreiter SpVgg Erkenschwick ging beim SC Westfalia Kinderhaus mit 2:4 baden. Die Westfalia hatte zuletzt am 2. Oktober gewonnen und war klarer Außenseiter. Möglicherweise war der große Trubel die ganze Woche über um das Westfalenpokal-Viertelfinale in Erlinghausen doch zu viel Ablenkung für die Schwicker, die damit "nur" noch vier Punkte Vorsprung vor dem SC Peckeloh haben.

SC Peckeloh – SV Mesum 2:1

SC Peckeloh: Tom Weber, Gerrit Weinreich, Timur Rieger (90. Deniz Aygün), Philipp Dieckmann (67. Kai Adrian), Vincent Hall, Tom Haßheider, Erik Alexander Mannek (82. Marvin Erlei), Andi Mehmeti, Justin Mittmann, Tim Mannek (77. Lukas Cofalik), Tom Bauer (60. Sercan Özdil) - Trainer: Markus Kleine-Tebbe

SV Mesum: Nils Wiedenhöft, Tobias Göttlich (80. Attila Szabo), Luca Schweder, Milan Hartke, Julian Wolf, Christian Biermann, Mathis Vater (80. Tobias Guthardt), Christopher Strotmann, Luca Bültel, Omar Guetat (59. Jan Walbaum), Kevin Ostendorf (59. Elias Strotmann) - Trainer: Marcel Langenstroer

Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Elias Strotmann (16.), 1:1 Tom Bauer (52.), 2:1 Sercan Özdil (75.)



Hammer SpVg – SC Verl II 0:2

Hammer SpVg: Thorben Beckmann, Patrick Nemec, Patrick Schmidt (76. Justin Mieszczak), Sebastian Stroemer, Tim Breuer, Anil Saraman (67. Ismail Icen), Julius Woitaschek (46. Zivko Radojcic), Mika Oxe (90. Damasy Daniel), Talha Temur (58. Denizhan Yazici), Louis Hein, David Loheider - Trainer: Holger Wortmann

SC Verl II: Tim Matuschewsky, Giulien Kaps, Levin Borgmeier, Erik Peters, Moritz Lamkemeyer (83. Umut Uyanik), Tristan Alexander Schubert, Alex Wall (73. David Dören), Iker Luis Kohl (67. Lennart Wehmhöner), Mateo Biondic (85. Sekuo Eickholt), Koray Dag, Nikolas Korniyenko (79. Radu Nicolae Prepelita) - Trainer: Przemek Czapp

Schiedsrichter: Nikolai Mester () - Zuschauer: 208

Tore: 0:1 Koray Dag (48.), 0:2 Tristan Alexander Schubert (75.)



Westfalia Kinderhaus – SpVgg Erkenschwick 4:2

Westfalia Kinderhaus: Tim Siegemeyer, Paul Wietzorek (74. Julian Horstmann), Leon Niehues, Malte Wesberg, Nelson Odinks Peters (61. Daniel Schürmann), Felix Bela Ritter, Fabian Witt (66. Montasar Hammami), Kevin Schöneberg (83. Martin Lambert), Airton Pereira de Brito Junior, Luis Jan Haverland, Jendrik Witt (83. Vincent Oelgemöller) - Trainer: Holger Möllers

SpVgg Erkenschwick: Florian Gabisch, Christian Warnat, Nico Pulver (57. Dennis Weßendorf), Dzenan Pilica, Tim Forsmann (69. Niklas Laudahn), Christoph Kasak, Enes Oguz Timur Schick (68. Louis Pogrzeba), Jan-Philipp Binias, Moritz Isensee, Philip Breilmann (75. Arian Phil Schuwirth), Stefan Oerterer - Trainer: Magnus Niemöller

Schiedsrichter: Hüseyin Sahin () - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Jendrik Witt (21.), 2:0 Felix Bela Ritter (25.), 3:0 Paul Wietzorek (34.), 3:1 Moritz Isensee (50.), 4:1 Airton Pereira de Brito Junior (82.), 4:2 Arian Phil Schuwirth (86.)



Borussia Emsdetten – SV Rödinghausen II 1:0

Borussia Emsdetten: Luca Dömer (74. Lukas Schröder), Moritz Uphoff, Hendrik Ohde, Marius Klöpper, Henrik Laumann, Kai Leon Deradjat (90. Kevin Hagemann), Henrik Möllers (75. Eduard Wegmann), Mats Hagel, Nick Wedi, Tom Holöchter, Kevin Mantahari Meise (90. Max Rengers) - Trainer: Hans-Dieter Jürgens

SV Rödinghausen II: Baboucarr Gaye, Hendrik Rübartsch, Noah Köse (80. Marijo Pavlovic), Paul Henning, Tom Fuhrmann, Max Kamann (46. Berkant Güner), Mattis Rohlfing (61. Fynn Mewes), Tolga Dogan (90. Jan Schlenger), Fynn Hagen Rausch-Bönki, Nico Tübing, Soufian Kaba (73. Amir Severi) - Trainer: Björn Hollenberg

Schiedsrichter: Stefan Tendyck () - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Kevin Mantahari Meise (54.)



TuS Hiltrup – Lüner SV 0:2

TuS Hiltrup: Romain Böcker, Yakup Kilinc (90. Moritz Revermann), Lars Finkelmann (59. Stan Schubert), Daniel Mladenovic (90. Nico Deniz Syska), Edgar Krieger, Nils Kisker, Alexander Gockel, Arne Stegt, Akil Cömcü (90. Francesco Pannucci), Luca Marco De Angelis, Nils Johannknecht (78. Robin Schwick) - Trainer: Marcel Stöppel

Lüner SV: Jörg Lemke, Anjo Wilmanns, Wilhelm Sassenberg, Kevin Mattes, Matthias Drees, Milan Sekulic (80. Dzanan Mujkic), Enis Delija, Nico Berghorst (87. Lukas Abufaiad Mertens), Sebastian Hahne (90. Ferdinand Franzrahe), Ünal Kurtulus, Marcel Reichwein (76. Daniel Mikuljanac) - Trainer: Axel Schmeing

Schiedsrichter: Tim Jarczyk () - Zuschauer: 41

Tore: 0:1 Wilhelm Sassenberg (52.), 0:2 Enis Delija (56. Foulelfmeter)



SV Rot-Weiß Deuten – TuS 05 Sinsen 2:0

SV Rot-Weiß Deuten: Ben Jakob Zulechner, Dirk Jasmund (62. Niklas Pohlhuis), Till Goeke, Maurice Rottenberg, Robin Pötter, Moritz Noetzel, Hendrik Christian Löbler, Philipp Marco Jedlicka (86. Ben Alexander Richter), Alexander Lakstankin, Nils Falkenstein (28. Jonas Weid) (82. Kieron Ihnen), Evgenij Lakstankin - Trainer: Markus Falkenstein - Trainer: Marek Swiatkowski

TuS 05 Sinsen: Tom Richert, Mick Nabrotzki, Noah Karthaus, Niclas Grzelka, Linus Waldner, Semih Gülsoy (64. Nils Viefhaus), Alexander Zuk, Justin Lubkoll, Ioannis Orkas, Gerard Lubkoll, Nicolai Pakowski - Trainer: Timo Koschollek

Schiedsrichter: Kevin Oschinski () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Alexander Lakstankin (64.), 2:0 Niklas Pohlhuis (71.)



DJK Grün-Weiß Nottuln – TuS Haltern am See 1:2

DJK Grün-Weiß Nottuln: Malte Wilmsen, Josse Gerick, Maximilian Wenning, Dickens Toka, Georg Konrad Schrader (72. Friedrich Schultewolter), Henning Klaus (61. Lennart van Deenen), Felix Hesker, Christian Messing, Jens Böckmann, Daniel Feldkamp, Semih Daglar - Trainer: Roland Westers

TuS Haltern am See: Maurice Mecking, Max Michalak, Patrick Brinkert, Nils Bartke (66. Janik Tönnes), Niyazi Baysan, Marcel Klakus, Paul Keller (76. Tim Schemmer), Vangjel Frashëri, Lorenz Niedrig (90. Marcio De-Oliveira-Costa), Alexander Bilski, Peter Elbers (86. Florian Trachternach) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl

Schiedsrichter: Philippe Najda () - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Semih Daglar (30.), 1:1 Peter Elbers (35.), 1:2 Lorenz Niedrig (82.)