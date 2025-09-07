Kinderhaus rückt auf Platz 1 vor - Soest gewinnt Derby gegen SFO

Nachdem der große Favorit der Vorsaison den schwachen Saisonstart nicht mehr wettmachen konnte, bekommt der SC Westfalia Kinderhaus dieses Mal frühzeitig die Kurve. Durch den umkämpften 3:2-Auswärtssieg beim SV Rödinghausen II rücken die Münsteraner auf Platz 1 vor. Begünstigt wurde dieser Umstand durch die 0:2-Niederlage des SuS Neuenkirchen beim diesjährigen großen Titelfavoriten SC Peckeloh. Für den SCP war es der ersten Saisonsieg.
Ebenso zog Kinderhaus an der SF Ostinghausen vorbei, die am Freitagabend vor 600 Zuschauern das hochspannende Soester Kreis-Derby beim SV Westfalia Soest durch einen Last-Minute-Treffer mit 2:3 verlor. Soest, Ostinghausen und der SC RW Maaslingen (2:1 gegen Borussia Emsdetten) rangieren einen Zähler hinter Neuenkirchen und Kinderhaus.
Aufsteiger FC Nordkirchen feierte beim viel besser gestarteten Mitaufsteiger SV Eintracht Ahaus den ersten Saisonsieg (3:0). Im weiteren Aufsteiger-Duell trennten sich der VfL Theesen und der FC Kaunitz 1:1.
Die torreichste Partie lieferten sich der SV Mesum und GW Nottuln. Die Gäste verspielten eine 3:1- und 4:3-Führung und kassierten kurz vor Schluss den Ausgleich. Schon am Donnerstag hatte der FSC Rheda den FC Preußen Espelkamp mit 3:2 bezwungen.
Der 5. Spieltag im Überblick:
FSC Rheda – Preußen Espelkamp 3:2
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier (63. Matteo Ellefred), Engin Güney, Marcel Lücke, Nils Müller (63. Camron Parkes), Martin Aciz (95. Philipp Aciz), Lukas Acar (63. Corvin Meyer), Luis Sievers (87. Eugen Dreichel), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth (85. Niklas Hille), Dennis Schmidt, Maik Stoll, Philip Wölfing, Ben Klostermann (46. Benjamin Mesic), Semir Ucar, Tristan Zopf, Rojhat Agackiran (84. Lennon Blaha), Horly Ngouba Moudouhy, Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Rojhat Agackiran (34.), 1:1 Christoph Linnemann (60.), 1:2 Maik Stoll (67.), 2:2 Martin Aciz (68.), 3:2 Christoph Linnemann (79.)
SV Westfalia Soest – SF Ostinghausen 3:2
SV Westfalia Soest: Benjamin Aust, Joshua Becker, Steffen Topp, Emre Coskun, Maurice Buckesfeld, Kevin Mehlhorn, Arne Krick (68. Felix Fleck), Lukas Brenk, Marlon Hellmann (48. Felipe Patricio Tobar Cabello), Gianluca Greco, Gianni-Alessandro Jácome-Fontana (78. Tom Teipel) - Trainer: Dustin Hamel - Trainer: Rene Diasonama - Trainer: Daniel Wiengarn
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Malte Wieling, Friedrich Bömer Schulte (46. Luis Scheiermann), Lars Tschorn (59. Fabio Francesco la Mendola), Marcel Meuter, Tom Franke (90. Felix Diening), Tobias Lyttwin, Philipp Klaus (78. Dario Markovski), Elias Polaczy, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder - Trainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 598
Tore: 1:0 Gianluca Greco (27.), 2:0 Gianluca Greco (33.), 2:1 Friedrich Bömer Schulte (36.), 2:2 Emre Coskun (66. Eigentor), 3:2 Tom Teipel (90.+5)
Gelb-Rot: Lars Schröder (81./SF Ostinghausen/)
SC Peckeloh – SuS Neuenkirchen 2:0
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek (83. Ekin Zan), Andi Mehmeti (96. Leandro Ricker-Rasteiro), Maximilian Helf, Tom Bauer (87. Paul Ristau), Dimitrios Nemtsis (83. Harun Kizilboga), Nikolas Korniyenko (90. Mick Schüttpelz) - Trainer: Vittorio Lombardi
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken (59. Tom Köllmann), Mehmet Kaya (59. Jan Wiegers), Marco Diekmann, Leon Varelmann (59. Jan Rauße), Matthis Meiring, Joshua Roß, Marvin Egbers, Fin Menzel (87. Mattes Buhla), Lennart Theismann (82. Noah Scheipers) - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Moritz Ludorf - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Nikolas Korniyenko (63.), 2:0 Mick Schüttpelz (90.+5)
VfL Theesen – FC Kaunitz 1:1
VfL Theesen: Luis Weber, Tom Fuhrmann, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger (90. Berkay Güner), Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz (79. Iven Sielemann), Riad Bentria (70. Julian Strathoff), Benedikt Genz (44. Dominik Sander), Jannik Tödtmann, Taha Ajdar Moulla (62. Mattis Beckmann) - Trainer: Engin Acar - Trainer: Timo Niermann
FC Kaunitz: Marco Berenspöhler, Fynn Blomberg, Till Maasjost (80. Fabian Bürmann), Maurice Cord-Brüning, Rodrigo Nunes Romano, Dennis Martens (64. Joel Kirsch), Felix Sczepurek, Leon Schmidt, Fabio Kristkowitz, Norick Epke (83. Lennart Brink), Gian Manuel Pieper (90. Maik Bakin) - Trainer: Marcel Koch - Trainer: Levent Cayiroglu - Trainer: Peter Kamp
Schiedsrichter: Patrick Prinssen - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Benedikt Genz (5.), 1:1 Gian Manuel Pieper (59.)
RW Maaslingen – Borussia Emsdetten 2:1
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath, Elms Jeroen Bornemann, Jesper Fuchs (80. Nico Putrino), Kadir Yildirim, Paul-Joan Heineking (66. Bastian Schreiber), Joel Waterbär (64. Jan-Malte Schwier), Berkan Ersoy (66. Connor Wlotzka), Bastian Rode (16. Faton Islamaj) - Trainer: Sergej Bartel
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Linus Schnieders (59. Markus Weidel), Mattes Langelage, Henrik Laumann (55. Samir Haxha), Mats Hagel (86. Oliver Deniz Milek), Julian Dirks, Attila Szabo (86. Elias Ernst), Julius Hölscher, Arian Tim Kraushaar (68. Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage), Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Saban Cakar-Nasso - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Henrik Laumann (7.), 1:1 Marcel Hofrath (10. Foulelfmeter), 2:1 Faton Islamaj (83.)
Eintracht Ahaus – FC Nordkirchen 0:3
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert (60. Jannik Wigbels), Christopher Ransmann (75. Jan Kröger), David Farwick, Janis Jan Noack (60. Jonathan Noack), Christian Rosing, Lennart Varwick, Christopher Behrendt, Jannes Brüning (63. Michel Wilkes), Luca Ehler, Tarek El-Abdulah (46. Moritz Wagner) - Trainer: Frank Wegener
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Luca Pascal Dombrowski, Dominik Dupke, Lukas Bregenhorn, Linus Hensler (84. Lars Wannigmann), Luca-Hermann Gennermann, Ufuk Ekincier (89. Paul Wiemer), Luis Schäfer (60. Antonio Abazi), Simon Mors (69. Benedikt Övermann), Con Helmer Thomas Lappen (46. Robin Schwick), Robin Cordes - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Dominic Tillmann - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Luis Schäfer (6.), 0:2 Con Helmer Thomas Lappen (16.), 0:3 Simon Mors (55.)
SV Rödinghausen II – Westfalia Kinderhaus 2:3
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Julian Philipp Frommann (63. Christoph Rüther), Roman-Stevan Jankowski (84. Alessio Zschieschang), Damian Bittner, Tim Schmid, Noah-Henry Köse (53. Lennart Braunsmann), Arvin Moulai (63. Harun Köse), Samih Uslu (73. Johannes Kerlen), Niklas Burlage - Trainer: Lennard Warweg
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Levent Taylan Öztürk (52. Phil Ebbe Möllers), Jens Böckmann, Pedro Henrique de Souza Silva, Nick Rensing, Leeroy Wesbuer, Henri Aaron Isert, Maximilian León Picht (76. Tim-Lennart Siekmann), Luis Jan Haverland (94. Fares Berrou), Semih Daglar (84. Yannick Lachowicz), Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Arvin Moulai (17.), 1:1 Semih Daglar (34.), 1:2 Maximilian León Picht (44.), 1:3 Luis Jan Haverland (53.), 2:3 Niklas Burlage (55.)
SV Mesum – Grün-Weiß Nottuln 4:4
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Tobias Göttlich (75. Kim Schürhörster), Tim Egbers, Mathis Vater, Kevin Ostendorf, David Katerkamp, Adrian Knüver, Jordi Dindic (84. Rene Pöhlker), Lars Jenders (46. Milan Hartke), Julin Muthulingam, Dominic Schmidt - Trainer: Pascal Wilmes
Grün-Weiß Nottuln: Alessandro Sidoti, Fabian Kemper, Justus Große-Westermann, Justus Rehers (39. Max Meßing), Valentyn Yarokha, Christian Messing, Noah Hörsting (73. Lukas Höing), Richard Joaquim, Jakob Metze, Noah-Jacob Afiemo (84. Phil Thier), Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Niklas Skora - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Kevin Ostendorf (2.), 1:1 Marc Perick (14.), 1:2 Marc Perick (31.), 1:3 Noah Hörsting (33.), 2:3 Tobias Göttlich (48.), 3:3 Julin Muthulingam (77.), 3:4 Noah-Jacob Afiemo (80.), 4:4 Adrian Knüver (89.)
Rot: Tim Egbers (44./SV Mesum/Notbremse)
Gelb-Rot: Valentyn Yarokha (87./Grün-Weiß Nottuln/)
Gelb-Rot: Justus Große-Westermann (94./Grün-Weiß Nottuln/)
Besondere Vorkommnisse: Noah-Jacob Afiemo (Grün-Weiß Nottuln) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Hannes Schäperklaus (30.).