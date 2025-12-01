Kinderhaus patzt - Maaslingen gewinnt deutlich - Peckeloh rückt vor

Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus kam am 16. Spieltag gegen den lediglich auf Platz 10 platzierten SV Borussia Emsdetten nicht über ein torloses Remis hinaus, so dass die Konkurrenz Boden gut machte. In erster Linie der SC RW Maaslingen, der den FC Nordkirchen mit 6:0 deklassierte und sich nun bei nur einem Punkt Rückstand und einer weniger absolvierten Partie in der theoretischen "Pole Position" befindet.

„Wir hatten nicht die Fülle an Chancen und wussten, dass es zäh wird, aber wir hatten trotzdem vier richtig gute Chancen in diesem Spiel“, sagte Westfalias Coach Philip Just, dessen Trainer-Kollege Massih Wassey im Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" nichtsdestotrotz sehr zufrieden mit der Hinserie ist: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkteschnitt und der Entwicklung der Mannschaft. Wir befinden uns schon etwas vorm Zeitplan und können uns gut auf die Rückrunde vorbereiten.“

In Nordkirchen riss sich Keeper Philipp Sandhowe Mitte der ersten Halbzeit die Achillessehne, weswegen die Partie mehr als 20 Minuten unterbrochen war. Es war eine Aktion, die das Spiel in der Folge prägte. „Heute mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf. Das mit Pippo haben wir einfach nicht verkraftet. Er lag da, hat geweint - Achillessehne gerissen. Er ist unser Kapitän, ein ganz wichtiger Spieler. Das hat die Jungs komplett aus

der Bahn geworfen. Man muss aber auch festhalten, dass Maaslingen eine absolute Ausnahmemannschaft ist, sehr spielstark und mit hohem Tempo. Da muss man einen guten Tag haben, um etwas mitzunehmen", resümierte Nordkirchens Coach Mario Plechaty in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".