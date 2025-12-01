Kinderhaus patzt - Maaslingen gewinnt deutlich - Peckeloh rückt vor

Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus kam am 16. Spieltag gegen den lediglich auf Platz 10 platzierten SV Borussia Emsdetten nicht über ein torloses Remis hinaus, so dass die Konkurrenz Boden gut machte. In erster Linie der SC RW Maaslingen, der den FC Nordkirchen mit 6:0 deklassierte und sich nun bei nur einem Punkt Rückstand und einer weniger absolvierten Partie in der theoretischen "Pole Position" befindet.
„Wir hatten nicht die Fülle an Chancen und wussten, dass es zäh wird, aber wir hatten trotzdem vier richtig gute Chancen in diesem Spiel“, sagte Westfalias Coach Philip Just, dessen Trainer-Kollege Massih Wassey im Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" nichtsdestotrotz sehr zufrieden mit der Hinserie ist: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkteschnitt und der Entwicklung der Mannschaft. Wir befinden uns schon etwas vorm Zeitplan und können uns gut auf die Rückrunde vorbereiten.“
In Nordkirchen riss sich Keeper Philipp Sandhowe Mitte der ersten Halbzeit die Achillessehne, weswegen die Partie mehr als 20 Minuten unterbrochen war. Es war eine Aktion, die das Spiel in der Folge prägte. „Heute mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf. Das mit Pippo haben wir einfach nicht verkraftet. Er lag da, hat geweint - Achillessehne gerissen. Er ist unser Kapitän, ein ganz wichtiger Spieler. Das hat die Jungs komplett aus
der Bahn geworfen. Man muss aber auch festhalten, dass Maaslingen eine absolute Ausnahmemannschaft ist, sehr spielstark und mit hohem Tempo. Da muss man einen guten Tag haben, um etwas mitzunehmen", resümierte Nordkirchens Coach Mario Plechaty in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".
Mit dem SC Peckeloh ist der Top-Favorit der Spielzeit 2025/26 zum Jahresabschluss noch auf Platz 5 geklettert. Beim Kellerkind FC Kaunitz gelang ein ungefährdeter 3:0-Erfolg. Der SCP schließt die Hinserie als formstärkstes Team mit vier Siegen in Folge ab.
Im Abstiegskampf setzte der VfL Theesen ein Ausrufezeichen und gewann bei GW Nottuln mit 2:1. Die Ostwestfalen rückten auf Platz 8 vor, überwintern aber auch "nur" mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.
Drei Partien des Spieltags waren bereits in der Totensonntag-Woche ausgetragen worden. Es gab drei Punkteteilungen zwischen Mesum und Ahaus (1:1), zwischen Espelkamp und Rödinghausen II (2:2) sowie zwischen Rheda und Soest (1:1).
Das Duell zwischen SF Ostinghausen und SuS Neuenkirchen fiel am Samstag den Witterungsbedingungen zum Opfer und ist damit eins von zwei Nachholspielen, die den Auftakt im Jahr 2026 machen werden,. Am 14. Februar 2026 kann Maaslingen zuhause gegen Mesum die Tabellenspitze erobern, einen Tag später werden sich Ostinghausen und Neuenkirchen gegenüberstehen. Am 22. Februar 2026 steigen alle Mannschaften wieder regulär in den Spielbetrieb ein.
Die Partien des 16. Spieltags im Überblick:
SV Mesum – Eintracht Ahaus 1:1
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Julian Wolf, Tobias Göttlich, Rene Pöhlker, Christopher Strotmann (75. Jan Fislage), Philip Grewe, Kevin Ostendorf, Adrian Knüver, Max Ostendorf, Jordi Dindic, Julin Muthulingam - Trainer: Pascal Wilmes
Eintracht Ahaus: Igor Levchenko (61. Rafael Romero Ponce), Timo Brillert, David Farwick, Janis Jan Noack, Tarek El-Abdulah, Jonathan Noack, Christian Rosing, Luca Ehler, Lennart Varwick, Christopher Behrendt (82. Jan Kröger), Moritz Wagner (90. Stanly Vinke) - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Christopher Behrendt (47.), 1:1 Julian Wolf (80.)
Gelb-Rot: Julin Muthulingam (95./SV Mesum/)
FC Preußen Espelkamp – SV Rödinghausen II 2:2
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Dennis Schmidt, Maik Stoll, Philip Wölfing, Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf (70. Berkay Cosar), Rojhat Agackiran (93. Sam Sorge), Olivier Marohn (66. Crispin Beyse), Horly Ngouba Moudouhy - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
SV Rödinghausen II: Sebastian Kropp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Julian Philipp Frommann, Roman-Stevan Jankowski, Tim Schmid, Noah-Henry Köse (78. Fynn Hagen Rausch-Bönki), Leonard Köhler, Harun Köse (62. Arvin Moulai), Samih Uslu (88. Alessio Zschieschang), Cottrell Ezekwem - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Rojhat Agackiran (3.), 1:1 Samih Uslu (42.), 1:2 Tim Schmid (51.), 2:2 Rojhat Agackiran (69. Foulelfmeter)
FSC Rheda – SV Westfalia Soest 1:1
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Engin Güney, Marcel Lücke, Matteo Ellefred, Nils Müller (73. Mustafa Dogan), Dennis Fischer (87. Luca Elija Haftmann), Martin Aciz, Luis Sievers, Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
SV Westfalia Soest: Florian Tauber, Joshua Becker (61. Arne Krick), Jann Conrads, Emre Coskun, Maurice Buckesfeld, Lukas Brenk, Marlon Hellmann (86. Alessandro Gutzeit), Mohammed El Gourari, Felix Weber, Gianluca Greco (68. Tom Teipel), Niklas Senk (55. Gianni-Alessandro Jácome-Fontana) - Trainer: Torsten Garbe - Trainer: Tobias Boschert
Schiedsrichter: Mehmet Ercan - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Christoph Linnemann (23.), 1:1 Marlon Hellmann (78.)
Westfalia Kinderhaus – Borussia Emsdetten 0:0
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Jendrik Witt, Florian Graberg, Levent Taylan Öztürk, Jens Böckmann, Nick Rensing, Tim-Lennart Siekmann (83. Paul Wietzorek), Farid Abdvis Zadeh (77. Moritz Alexander Orschel), Luis Jan Haverland, Semih Daglar, Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage (78. Attila Szabo), Mattes Langelage, Henrik Laumann (68. Markus Weidel), Vincent Schulte (90. Max Siepmann), Mats Hagel (72. Oliver Deniz Milek), Julian Dirks, Julius Hölscher, Arian Tim Kraushaar (63. Tom Bovenschulte), Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Juan Vicente Querol Martinez - Zuschauer: 200
Tore: keine Tore
FC Kaunitz – SC Peckeloh 0:3
FC Kaunitz: Alexander Leier, Fynn Blomberg, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Jean-Pierre Dingerdissen (87. Fabian Bürmann), Dennis Martens (87. Rodrigo Nunes Romano), Pascal Hanna (26. Maik Bakin), Daniel Nadig (9. Tom Stickling), Besir Bikliqi (31. Oliver Bollwicht), Gian Manuel Pieper, Lennart Brink - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter Kamp
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Vincent Hall, Mick Schüttpelz (79. Gerrit Weinreich), Anes Dautovic (76. Kelvin Klein), Simon Schubert, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti (85. Finn Speckmann), Erik Peters, Ekin Zan (85. Tom Haßheider), Leandro Ricker-Rasteiro, Tom Bauer (60. Maximilian Helf) - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Dennis Joseph (Schwerte) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Tom Bauer (3.), 0:2 Andi Mehmeti (65.), 0:3 Erik Alexander Mannek (83.)
Besondere Vorkommnisse: Dennis Martens (FC Kaunitz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Giuliano Rodehutskors (13.).
DJK SV Grün-Weiß Nottuln – VfL Theesen 1:2
DJK SV Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Rehers, Max Meßing, Noah Hörsting (85. Thorin Louis Graßnick), Richard Joaquim, Kevin Stenzel (78. Noah-Jacob Afiemo), Jakob Metze, Gabriel Cati (61. Valentyn Yarokha), Lukas Höing (78. Ludwig Bünker), Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff, Ibrahim Sori-Kaba (64. Dominik Sander), Eric Jesper Darlath (57. Kai-Niklas Janz), Timur Rieger, Alessio Giorgio, Riad Bentria, Iven Sielemann, Jannik Tödtmann (94. Niklas Richter), Mattis Beckmann (91. Timon Luca Siebert), Taha Ajdar Moulla (85. Serge Armand Bakinde) - Co-Trainer: Timo Niermann
Schiedsrichter: Nick Schitzik - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Kevin Stenzel (36.), 1:1 Justus Rehers (62. Eigentor), 1:2 Kai-Niklas Janz (88.)
FC Nordkirchen – SC RW Maaslingen 0:6
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe (25. Tom Alter), Luca Pascal Dombrowski, Jaime Carlos Borm, Marlon van Hettinga (46. Lukas Bregenhorn), Dominik Dupke, Luca-Hermann Gennermann, Ufuk Ekincier, Simon Mors (46. Luis Schäfer), Con Helmer Thomas Lappen (46. Daniel Jonas Seidel), Robin Schwick, Paul Wiemer - Trainer: Mario Plechaty
SC RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath, Jesper Fuchs (65. Bastian Rode), Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier (72. Noah Wesemann), Connor Wlotzka (65. Paul-Joan Heineking), Kadir Yildirim (58. Joel Waterbär), Burak Mete Cosar (65. Elms Jeroen Bornemann) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: David Hartenstein - Zuschauer: 101
Tore: 0:1 Marcel Hofrath (31. Foulelfmeter), 0:2 Burak Mete Cosar (45.+5), 0:3 Burak Mete Cosar (45.+7), 0:4 Jan-Malte Schwier (45.+11), 0:5 Jan-Malte Schwier (60.), 0:6 Jan-Malte Schwier (69.)