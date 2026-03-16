Kinderhaus patzt gegen Rödinghausen II - Soest mit Derby-Kantersieg

Der SC Westfalia Kinderhaus muss erstmals seit dem 9. Spieltag wieder die Tabellenspitze abgeben. Ausgerechnet gegen Kellerkind SV Rödinghausen II, die mit dem 83-fachen Regionalliga-Akteur Simon Breuer (23) antraten, setzte es eine 2:3-Heimpleite. Fast die komplette zweite Hälfte musste die Westfalia nach einer Notbremse in Unterzahl agieren und lief dem dritten Gegentor aus der 59. Spielminute vergeblich hinterher. „Wir haben drei Standard-Gegentore kassiert – unsere ersten Standard-Gegentore in der ganzen Saison“, war Kinderhaus-Coach Massih Wassey gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" enttäuscht.
Nutznießer war der SC RW Maaslingen, der sich bei Borussia Emsdetten keine Blöße gab (3:0) und bei einer weniger absolvierten Partie nun zwei Punkte Vorsprung hat. In Schlagdistanz zu Kinderhaus ist der SC Peckeloh herangerückt. Die Mannschaft von Vito Lombardi gewann das schwere Auswärtsspiel beim heimstarken SuS Neuenkirchen mit 2:0. Erst in der Schlussphase konnte der Favorit den Deckel drauf machen.
Inzwischen steigen die Hoffnungen auf ein Aufstiegsspiel der Westfalenliga-Vizemeister wieder langsam. Dazu kommt es, wenn nur eine westfälische Regionalliga-Mannschaft absteigt. Derzeit steht nur der SC Wiedenbrück auf einem Abstiegsplatz. Der SV Rödinghausen hat Wuppertal und Velbert überflügelt und wäre aktuell als Viertletzter gerettet, da so gut wie sicher ist, dass keine NRW-Mannschaft aus der 3. Liga absteigt. Der VfL Bochum II hat sich mit dem vierten Sieg in Folge aus dem Keller katapultiert.
Im Abstiegskampf war neben Rödinghausen II der SV Westfalia Soest der große Gewinner. Obwohl die SF Ostinghausen im Derby in der ersten Spielminute in Führung ging, gewann die Westfalia souverän mit 6:1.
Im "OWL-Keller-Duell" teilten sich der FC Kaunitz und der VfL Theesen die Punkte (1:1). Der FC Preußen Espelkamp sicherte sich einen Last-Minute-Zähler gegen den FSC Rheda (2:2), der vielleicht noch wichtig werden könnte, denn das Schluss-Sextett liegt fast gleichauf. Mehr Spannung geht nicht.
Last but not least schlug GW Nottuln den SV Mesum im oberen Mittelfeld überraschend klar mit 3:0 und ist auf Platz 4 geklettert. Eintracht Ahaus kam beim FC Nordkirchen zu einem 2:2-Last-Minute-Remis. Schon in der Vorwoche war dies gegen Nottuln gelungen.
Die Partien des 20. Spieltags im Überblick:
SuS Neuenkirchen – SC Peckeloh 0:2
SuS Neuenkirchen: Marvin Wiesmann, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken, Mehmet Kaya, Paul Winnemöller (87. Lukas Feiting), Marco Diekmann (33. Jan Wiegers), Bennet Wiggers (75. Mika Termühlen), Matthis Meiring, Joshua Roß, Fin Menzel, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Tom Haßheider, Mick Schüttpelz (85. Volodymyr Dehtiarov), Anes Dautovic, Giulien Kaps, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti, Erik Peters (84. Ekin Zan), Leandro Ricker-Rasteiro (46. Tom Bauer), Harun Kizilboga (55. Nikolas Korniyenko), Dimitrios Nemtsis (87. Sergio Baris Gucciardo) - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Jonathan Bäthge - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Erik Alexander Mannek (60.), 0:2 Tom Bauer (88.)
SF Ostinghausen – SV Westfalia Soest 1:6
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Filip Pieprzka (74. Sefai Colak), Malte Wieling, Marcel Meuter (81. Felix Diening), Lucas Meuter (74. Luis Scheiermann), Tobias Lyttwin, Philipp Klaus (61. Tom Franke), Elias Polaczy, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder, Damian Artur Biniek - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
SV Westfalia Soest: Jonny Mika, Steffen Topp (74. Felix Weber), Emre Coskun, Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Eckhard Geisthövel (65. Lukas Brenk), Kevin Mehlhorn, Marlon Hellmann (82. Tom Teipel), Mario Jurss (87. Mohammed El Gourari), Gianni Jácomé Fontana, Hakan Sezer - Trainer: Stefan Fröhlich
Schiedsrichter: Christian Lange - Zuschauer: 450
Tore: 1:0 Damian Artur Biniek (1.), 1:1 Eckhard Geisthövel (14.), 1:2 Marlon Hellmann (37.), 1:3 Hakan Sezer (42.), 1:4 Kevin Mehlhorn (58.), 1:5 Gianni Jácomé Fontana (79.), 1:6 Gianni Jácomé Fontana (88.)
Borussia Emsdetten – SC RW Maaslingen 0:3
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage, Mattes Langelage (57. Tom Holöchter), Vincent Schulte (85. Jan Fislage), Kai Leon Deradjat (66. Florian Altemöller), Mats Hagel (63. Avni Kürsat Özmen), Julian Dirks, Tom Bovenschulte, Laurentiu Tuca, Markus Weidel - Trainer: Marc Wiethölter
SC RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Bastian Schreiber (59. Burak Mete Cosar), Jan-Malte Schwier (84. Nico Putrino), Kadir Yildirim (79. Grigorijs Degtjarevs), Atakan Kurnaz (69. Rion Latifaj), Berkan Ersoy, Bastian Rode (75. Faton Islamaj) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: David Hartenstein - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Bastian Rode (8.), 0:2 Atakan Kurnaz (46.), 0:3 Kadir Yildirim (78.)
Rot: Hendrik Ohde (35./Borussia Emsdetten/)
FC Preußen Espelkamp – FSC Rheda 2:2
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth (89. Niklas Hille), Maik Stoll, Philip Wölfing (70. Oliver Bollwicht), Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf, Hasan Köse (85. Berkay Cosar), Rojhat Agackiran, Olivier Marohn (58. Crispin Beyse), Mehmet Kodes - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Marcel Lücke, Corvin Meyer (92. Edgar Siebert), Marvin Schleining (84. Philipp Aciz), Nemanja Milic (84. Eugen Dreichel), Nils Müller (92. Nico Wennier), Dennis Fischer, Martin Aciz, Luis Sievers (60. Matteo Ellefred), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Luis Sievers (24.), 1:1 Philip Wölfing (50.), 1:2 Martin Aciz (53.), 2:2 Rojhat Agackiran (90.+3)
DJK SV Grün-Weiß Nottuln – SV Mesum 3:0
DJK SV Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing (92. Phil Thier), Noah Hörsting (89. Gabriel Cati), Richard Joaquim (80. Luca Averesch), Kevin Stenzel (83. Lukas Cofalik), Jakob Metze, Thorin Louis Graßnick (73. Lukas Höing) - Trainer: Darius Schwering
SV Mesum: Tom Siemon, Julian Wolf (78. Tim Egbers), Milan Hartke (68. Niko Winter), Bennet Wesselkämper, Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf, David Katerkamp, Max Ostendorf (68. Tobias Göttlich), Jordi Dindic, Julin Muthulingam - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Richard Joaquim (19.), 2:0 Thorin Louis Graßnick (48.), 3:0 Lukas Höing (90.+3)
FC Nordkirchen – Eintracht Ahaus 2:2
FC Nordkirchen: Veith Walde, Noel Lahr, Dominik Dupke, Lukas Bregenhorn, Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel, Ufuk Ekincier (58. Benedikt Övermann) (88. Lars Rustige), Luis Schäfer, Con Helmer Thomas Lappen (67. Paul Wiemer), Robin Cordes (78. Lars Wannigmann), Antonio Abazi (82. Luca Pascal Dombrowski) - Trainer: Mario Plechaty
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Jannik Wigbels, David Farwick, Janis Jan Noack (67. Jannes Brüning), Tarek El-Abdulah, Christopher Ransmann (81. Stanly Vinke), Jonathan Noack, Luca Ehler, Michel Wilkes (54. Christian Rosing), Christopher Behrendt, Moritz Wagner - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Antonio Abazi (19.), 2:0 Con Helmer Thomas Lappen (63.), 2:1 Christopher Behrendt (69. Foulelfmeter), 2:2 Lukas Bregenhorn (90. Eigentor)
Gelb-Rot: Luis Schäfer (88./FC Nordkirchen/)
Westfalia Kinderhaus – SV Rödinghausen II 2:3
Westfalia Kinderhaus: Lukas Finn Chabowski, Phil Ebbe Möllers, Levent Taylan Öztürk, Jens Böckmann, Nick Rensing, Jendrik Witt, Leeroy Wesbuer (75. Paul Wietzorek), Luis Jan Haverland (57. Emre Gündogdu), Semih Daglar (75. Kadir Kosar), Moritz Alexander Orschel, Julian Trapp (82. Henri Aaron Isert) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
SV Rödinghausen II: Sebastian Kropp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Lennart Braunsmann, Roman-Stevan Jankowski, Fynn Hagen Rausch-Bönki (77. Jannik Kienker), Damian Bittner, Tim Schmid, Simon Breuer (68. Ziad Baris), Samih Uslu (61. Arvin Moulai), Kevin Hübner (84. Alessio Zschieschang) - Trainer: Florian Langer
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Semih Daglar (1.), 1:1 Kevin Hübner (31.), 2:1 Moritz Alexander Orschel (41.), 2:2 Fynn Hagen Rausch-Bönki (45.+1), 2:3 Kevin Hübner (59.)
Rot: Jens Böckmann (51./Westfalia Kinderhaus/)
FC Kaunitz – VfL Theesen 1:1
FC Kaunitz: Alexander Leier (45. Phil Johannes Schnathmann), Felix Frosch (32. Fynn Blomberg), Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Rodrigo Nunes Romano, Dennis Martens (76. Leon Schmidt), Felix Sczepurek, Joel Kirsch (92. Tom Stickling), Fabio Kristkowitz, Lennart Brink (79. Pascal Hanna), Gian Manuel Pieper - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter Kamp
VfL Theesen: Luis Weber, Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Rodi Lales Kirici, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz (93. Niklas Richter), Riad Bentria (70. Benedikt Genz), Berkay Güner, Jannik Tödtmann, Timo Niermann (90. Eric Jesper Darlath), Taha Ajdar Moulla (70. Tino Aleksic) - Trainer: Engin Acar
Schiedsrichter: Waldemar Stor (Aerzen) - Zuschauer: 153
Tore: 1:0 Lennart Brink (60.), 1:1 Kai-Niklas Janz (71.)