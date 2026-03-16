Kinderhaus patzt gegen Rödinghausen II - Soest mit Derby-Kantersieg

Kaunitz und Theesen bleiben nach der Punkteteilung im engen Abstiegskampf. – Foto: Lars Paterok

Der SC Westfalia Kinderhaus muss erstmals seit dem 9. Spieltag wieder die Tabellenspitze abgeben. Ausgerechnet gegen Kellerkind SV Rödinghausen II, die mit dem 83-fachen Regionalliga-Akteur Simon Breuer (23) antraten, setzte es eine 2:3-Heimpleite. Fast die komplette zweite Hälfte musste die Westfalia nach einer Notbremse in Unterzahl agieren und lief dem dritten Gegentor aus der 59. Spielminute vergeblich hinterher. „Wir haben drei Standard-Gegentore kassiert – unsere ersten Standard-Gegentore in der ganzen Saison“, war Kinderhaus-Coach Massih Wassey gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" enttäuscht.

Nutznießer war der SC RW Maaslingen, der sich bei Borussia Emsdetten keine Blöße gab (3:0) und bei einer weniger absolvierten Partie nun zwei Punkte Vorsprung hat. In Schlagdistanz zu Kinderhaus ist der SC Peckeloh herangerückt. Die Mannschaft von Vito Lombardi gewann das schwere Auswärtsspiel beim heimstarken SuS Neuenkirchen mit 2:0. Erst in der Schlussphase konnte der Favorit den Deckel drauf machen.

Inzwischen steigen die Hoffnungen auf ein Aufstiegsspiel der Westfalenliga-Vizemeister wieder langsam. Dazu kommt es, wenn nur eine westfälische Regionalliga-Mannschaft absteigt. Derzeit steht nur der SC Wiedenbrück auf einem Abstiegsplatz. Der SV Rödinghausen hat Wuppertal und Velbert überflügelt und wäre aktuell als Viertletzter gerettet, da so gut wie sicher ist, dass keine NRW-Mannschaft aus der 3. Liga absteigt. Der VfL Bochum II hat sich mit dem vierten Sieg in Folge aus dem Keller katapultiert.