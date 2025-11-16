Kinderhaus ist "Herbstmeister" - Peckeloh gewinnt in Ahaus

Mit "nur" 29 Punkten ist der SC Westfalia Kinderhaus "Herbstmeister" geworden. Am 15. Spieltag wurde ein früher Rückstand gegen den FC Kaunitz noch vor der Pause souverän gedreht und letztlich ein 5:1-Heimsieg eingefahren.
Der SC RW Maaslingen gewann bei GW Nottuln nach 2:0-Führung und einer turbulenten Schlussphase mit 3:2 und könnte am kommenden Wochenende noch an Punkten gleichziehen. Dass im Top-Nachholspiel gegen Verfolger SV Mesum aber ein zweistelliger Sieg herausspringt, um Kinderhaus von Platz 1 zu verdrängen, ist mehr als unrealistisch. Mesum könnte selbst noch auf Platz 2 springen, nachdem heute Kellerkind SV Westfalia Soest mit 2:0 bezwungen wurde. Bei Soest blieb die erhoffte Wende nach dem Trainerrausschmiss aus.
Mittendrin im Aufstiegsrennen auch der FSC Rheda auf Platz 3. Gegen den Drittletzten SV Rödinghausen II gab man sich keine Blöße (2:0).
Der FC Nordkirchen setzte im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen mit dem 2:1-Heimsieg gegen den SuS Neuenkirchen, der auf Platz 5 abrutschte. Auch der SV Eintracht Ahaus schloss die starke Hinrunde mit einer Pleite zuhause gegen Peckeloh ab (0:3). Der vor der Saison als Topfavorit gehandelte SC Peckeloh schob sich damit auf Platz 7 vor. Die beste Platzierung in der laufenden Spielzeit bedeutet aber weiterhin sieben Punkte Rückstand auf Kinderhaus.
Im Mittelfeld schließen die SF Ostinghausen und Borussia Emsdetten die Hinrunde ab. Die Borussia gewann das direkte Duell mit 3:1 und zog damit an Punkten gleich. Beide rangieren aber auch nur fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Last but not least landete der VfL Theesen "Big Points" im Abstiegskampf. Mit 4:1 wurde der FC Preußen Espelkamp auf den letzten Platz geschossen.
Die Partien des 15. Spieltags im Überblick:
Westfalia Kinderhaus – FC Kaunitz 5:1
Westfalia Kinderhaus: Nicolas Harksen, Jendrik Witt (77. Pedro Henrique de Souza Silva), Levent Taylan Öztürk (70. Phil Ebbe Möllers), Jens Böckmann, Nick Rensing, Henri Aaron Isert (66. Brolyn Ojiako), Tim-Lennart Siekmann (59. Leeroy Wesbuer), Farid Abdvis Zadeh (66. Yannick Lachowicz), Luis Jan Haverland, Semih Daglar, Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
FC Kaunitz: Phil Johannes Schnathmann, Felix Frosch (46. Fynn Blomberg), Fabian Bürmann, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Besir Bikliqi (71. Leon Schmidt), Pascal Hanna (32. Gian Manuel Pieper), Joel Kirsch (87. Lennart Brink), Daniel Nadig, Fabio Kristkowitz (77. Dennis Martens), Norick Epke - Trainer: Levent Cayiroglu
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 95
Tore: 0:1 Joel Kirsch (7.), 1:1 Jendrik Witt (20.), 2:1 Semih Daglar (22.), 3:1 Jendrik Witt (28.), 4:1 Nick Rensing (42.), 5:1 Semih Daglar (70.)
SF Ostinghausen – Borussia Emsdetten 1:3
SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Malte Wieling, Jari Limbrock, Tom Franke, Philipp Klaus (81. Marcel Meuter), Elias Polaczy, Fabio Francesco la Mendola, Sefai Colak (74. Hannes Tyrell), Kai-Bastian Evers, Lars Schröder, Luis Scheiermann (66. Dennis Bauer) - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage, Mattes Langelage, Henrik Laumann (64. Attila Szabo), Vincent Schulte (89. Markus Weidel), Julian Dirks, Julius Hölscher (84. Oliver Deniz Milek), Arian Tim Kraushaar (90. Max Siepmann), Tom Bovenschulte, Avni Kürsat Özmen (94. Jan-Martin Schmitz) - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Manuel Winkler - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Tom Franke (28.), 1:1 Avni Kürsat Özmen (30.), 1:2 Avni Kürsat Özmen (44.), 1:3 Attila Szabo (67.)
FC Nordkirchen – SuS Neuenkirchen 2:1
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Luca Pascal Dombrowski, Jaime Carlos Borm (81. Lukas Bregenhorn), Marlon van Hettinga, Dominik Dupke, Linus Hensler (30. Lars Rustige) (81. Con Helmer Thomas Lappen), Daniel Jonas Seidel, Luca-Hermann Gennermann, Simon Mors (94. Lars Wannigmann), Robin Schwick, Paul Wiemer (86. Ufuk Ekincier) - Trainer: Mario Plechaty
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers (46. Matthis Meiring), Fynn Michael Onken (90. Mika Termühlen), Jan Wiegers, Tom Köllmann, Paul Winnemöller (46. Mehmet Kaya), Marco Diekmann, Bennet Wiggers (73. Jan Rauße), Luca Bültel, Marvin Egbers, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Marian Zabell - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Paul Wiemer (6.), 2:0 Simon Mors (28.), 2:1 Marvin Egbers (83.)
Grün-Weiß Nottuln – RW Maaslingen 2:3
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Max Meßing, Valentyn Yarokha (85. Noah-Jacob Afiemo), Christian Messing, Richard Joaquim (46. Ludwig Bünker), Kevin Stenzel, Thorin Louis Graßnick (46. Noah Hörsting), Gabriel Cati, Lukas Höing, Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath, Jesper Fuchs (85. Berkan Ersoy), Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier (90. Tobias Haßfeld), Connor Wlotzka (58. Bastian Rode), Kadir Yildirim (77. Joel Waterbär), Burak Mete Cosar (68. Elms Jeroen Bornemann) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: Hüseyin Sahin - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Connor Wlotzka (17.), 0:2 Kilian Tschöpe (33.), 1:2 Ludwig Bünker (83.), 1:3 Joel Waterbär (90.), 2:3 Kevin Stenzel (90.+3)
FSC Rheda – SV Rödinghausen II 2:0
FSC Rheda: Pascal Müller, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Engin Güney (79. Dennis Fischer), Marcel Lücke, Matteo Ellefred, Nemanja Milic (86. Camron Parkes), Nils Müller (89. Lutz Hanewinkel), Martin Aciz, Luis Sievers, Christoph Linnemann (92. Eugen Dreichel) - Trainer: Christopher Hankemeier
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Roman-Stevan Jankowski (79. Ziad Baris), Fynn Hagen Rausch-Bönki, Jannik Kienker (70. Johannes Kerlen), Damian Bittner (87. Lennart Braunsmann), Tim Schmid, Arvin Moulai, Samih Uslu, Nick Drosselmeyer (64. Harun Köse) - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Christoph Linnemann (41.), 2:0 Luis Sievers (73.)
Eintracht Ahaus – SC Peckeloh 0:3
Eintracht Ahaus: Igor Levchenko, Timo Brillert, Jannik Wigbels (76. Marius Kleine Schonnefeld), David Farwick, Janis Jan Noack (86. Stanly Vinke), Jonathan Noack, Christian Rosing, Luca Ehler, Lennart Varwick, Christopher Behrendt, Moritz Wagner (67. Teun Olthuis) - Trainer: Frank Wegener
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Kelvin Klein, Mick Schüttpelz (76. Finn Speckmann), Simon Schubert, Erik Alexander Mannek (68. Maximilian Helf), Andi Mehmeti, Erik Peters (79. Paul Ristau), Ekin Zan (79. Nikolas Korniyenko), Tom Bauer (68. David Haxhibeqiri) - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Thomas Endberg (Essen) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Tom Bauer (5.), 0:2 Simon Schubert (43.), 0:3 Kelvin Klein (58.)
Preußen Espelkamp – VfL Theesen 1:4
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Dennis Schmidt, Maik Stoll, Philip Wölfing (75. Crispin Beyse), Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf (79. Berkay Cosar), Rojhat Agackiran (75. Niklas Hille), Olivier Marohn, Horly Ngouba Moudouhy, Hasan Köse (87. Benjamin Mesic) - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger (92. Ben Robin Kunert), Alessio Giorgio, Riad Bentria (77. Dominik Sander), Iven Sielemann (92. Berkay Güner), Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann (81. Tino Aleksic), Taha Ajdar Moulla (90. Niklas Richter) - Trainer: Engin Acar
Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 123
Tore: 1:0 Olivier Marohn (14.), 1:1 Iven Sielemann (20.), 1:2 Taha Ajdar Moulla (44.), 1:3 Mattis Beckmann (58.), 1:4 Tino Aleksic (88.)
SV Mesum – SV Westfalia Soest 2:0
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Julian Wolf, Tobias Göttlich (92. Esrom Alem Beyene), Rene Pöhlker (86. Simon Moß), Christopher Strotmann, Philip Grewe (90. Milan Hartke), Kevin Ostendorf (78. Max Ostendorf), Adrian Knüver, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (92. Jan Fislage) - Trainer: Pascal Wilmes
SV Westfalia Soest: Florian Tauber, Felix Fleck, Emre Coskun (82. Tom Teipel), Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Kevin Mehlhorn, Arne Krick (74. Jann Conrads), Marlon Hellmann (46. Mohammed El Gourari), Felipe Patricio Tobar Cabello (78. Felix Weber), Gianluca Greco, Niklas Senk - Trainer: Torsten Garbe - Trainer: Tobias Boschert
Schiedsrichter: Alexander Wensing - Zuschauer: 111
Tore: 1:0 Julin Muthulingam (27. Foulelfmeter), 2:0 Kevin Ostendorf (70.)
Gelb-Rot: Fleck (Soest, 73.)