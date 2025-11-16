Kinderhaus ist "Herbstmeister" - Peckeloh gewinnt in Ahaus

Mit "nur" 29 Punkten ist der SC Westfalia Kinderhaus "Herbstmeister" geworden. Am 15. Spieltag wurde ein früher Rückstand gegen den FC Kaunitz noch vor der Pause souverän gedreht und letztlich ein 5:1-Heimsieg eingefahren.

Der SC RW Maaslingen gewann bei GW Nottuln nach 2:0-Führung und einer turbulenten Schlussphase mit 3:2 und könnte am kommenden Wochenende noch an Punkten gleichziehen. Dass im Top-Nachholspiel gegen Verfolger SV Mesum aber ein zweistelliger Sieg herausspringt, um Kinderhaus von Platz 1 zu verdrängen, ist mehr als unrealistisch. Mesum könnte selbst noch auf Platz 2 springen, nachdem heute Kellerkind SV Westfalia Soest mit 2:0 bezwungen wurde. Bei Soest blieb die erhoffte Wende nach dem Trainerrausschmiss aus.

Mittendrin im Aufstiegsrennen auch der FSC Rheda auf Platz 3. Gegen den Drittletzten SV Rödinghausen II gab man sich keine Blöße (2:0).