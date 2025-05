Kinderhaus holt Offensivkraft Julian Trapp und Nicolas Harksen

Trapp, 29, kommt vom Ligakonkurrenten FC Brünninghausen und bringt physische Präsenz und Abschlussstärke mit – neun Tore in 15 Einsätzen sprechen für sich. Sportchef Holger Möllers lobt vor allem das ungewöhnliche Profil des Angreifers, gegenüber heimspiel-online : „Er bringt eine Facette mit, die wir so noch nicht haben. Wir kriegen einen richtigen Wandspieler, den wir vorne immer anspielen können.“

Zwei gezielte Verstärkungen hat Westfalia Kinderhaus für die kommende Spielzeit in der Westfalenliga 1 bekannt gegeben. Während Julian Trapp als neuer Zielspieler in der Offensive eingeplant ist, erweitert Nicolas Harksen das Torhüterteam um eine dritte Option. Beide Neuzugänge bringen nicht nur Erfahrung, sondern auch einen Bezug zum Verein mit.

Bereits früher in Herbern arbeitete Möllers mit Trapp zusammen. „Er hat eine Art, Fußball zu spielen, die mit seiner Größe sehr lässig aussieht. Da kriegst du schon graue Haare“, sagt er mit einem Schmunzeln – und hebt zugleich die gewonnene Mentalität des Stürmers durch Stationen im Ruhrgebiet hervor.

Auch im Tor wird aufgerüstet: Nicolas Harksen kehrt nach einem Studienaufenthalt in Amsterdam zurück nach Münster. Er war bereits 2022 in der Westfalenliga für Kinderhaus aktiv und wird nun Teil eines Torwarttrios. „Da kriegen wir einen jungen Torwart, der sich in den letzten Jahren toll entwickelt hat“, so Möllers.