Kinderhaus gibt Hiltrup Schützenhilfe - Delbrück vor Abstieg

Hiltrups Coach Marcel Stöppel verteilte gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" ein Sonderlob für Keeper Romain Böcker: "Er hatte gefühlt so viel zu tun, wie in der gesamten Saison nicht. Unglaublich viele Abschlüsse, Flanken, Schüsse aus 20 Metern - er hat sehr viele Dinger gehalten und uns heute gerettet."

Last but not least gewann der SC Peckeloh das Mittelfeldduell beim SV Mesum mit 2:0. Ein Platzverweis und der folgende Strafstoß brachte den SVM in der 67. Spielminute auf die Verliererstraße.

Die Partien des 25. Spieltags im Überblick:

Preußen Espelkamp – SuS Neuenkirchen 1:1

Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Maik Stoll, Philip Wölfing, Hasan Köse (80. Yilmaz Karak), Rene Freimuth, Dennis Schmidt, Semir Ucar, Paul Ristau, Tristan Zopf (85. Niklas Hille), Jeremy Reiss (71. Watschagan Harutjunjan), Horly Ngouba Moudouhy (76. Michael Wessel) - Trainer: Lennart Helm - Trainer: Christian Franz-Pohlmann

SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken (82. Jan-Lukas Walterbach), Oliver Janning, Mehmet Kaya (80. Jan Wiegers), Marco Diekmann, Nick Petlach, Luca Bültel, Joshua Roß, Marvin Egbers, Mattes Buhla (65. Jan Rauße) - Trainer: Thorsten Schmidt - Trainer: Philipp Hölscher

Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Paul Ristau (27.), 1:1 Marvin Egbers (76.)



Borussia Emsdetten – FC Nieheim 0:2

Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Moselage (84. Markus Weidel), Henrik Laumann, Vincent Schulte, Julian Dirks, Konstantin Baans (65. Tom Holöchter), Attila Szabo, Laurentiu Tuca, Julius Hölscher, Arian Tim Kraushaar (65. Mats Hagel) - Trainer: Roland Westers

FC Nieheim: Philip Hildesheim, Marlon Pott, Alex Hopp, Matti Rohde, Ziad Baris (90. Daniel Eichmann), Alexander Wehrmann, Lars Thorenmeier, Julien Kracht (86. Marius Bockelkamp), Ahmad Mubin Bakteari, Tobias Puhl, Imad Al-Din Mustafic (50. Besir Bikliqi) - Trainer: Jörg Böhme

Schiedsrichter: Niklas Skora - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Alexander Wehrmann (72.), 0:2 Tobias Puhl (80.)



FSC Rheda – SV Rödinghausen II 1:2

FSC Rheda: Pascal Müller, Niklas von Mutius, Engin Güney (90. Nico Wennier), Kelvin Klein (90. Luca Elija Haftmann), Marcel Lücke, Nemanja Milic, Nils Müller, Fouad Aghnima (78. Justus Kappel-Sudbrock), Dennis Fischer, Jakob Kappel-Sudbrock (88. Eugen Dreichel), Luis Sievers - Trainer: Vittorio Lombardi

SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Kenson Pierre Bauer, Fynn Hagen Rausch-Bönki, Fynn Mewes, Noah Köse, Jannik Kienker (64. Tolga Dogan), Damian Bittner (64. Harun Köse), Julian Philipp Frommann, Bilal Alassane (90. Lennart Braunsmann), Arvin Moulai (90. Tim Libor) - Trainer: Lennard Warweg

Schiedsrichter: Marian Zabell - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Fynn Mewes (77. Foulelfmeter), 1:1 Luis Sievers (82.), 1:2 Arvin Moulai (90.)

Gelb-Rot: Nils Müller (12./FSC Rheda/)



Westfalia Kinderhaus – RW Maaslingen 0:0

Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Jendrik Witt, Malte Wesberg, Florian Graberg, Felix Ritter, Maximilian Meier (60. Phil Ebbe Möllers), Tim-Lennart Siekmann (66. Nick Rensing), Luis Jan Haverland, Fabian Witt (76. Asmar Paenda), Semih Daglar (89. Leeroy Wesbuer), Moritz Alexander Orschel (82. Brolyn Ojiako) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey

RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Artem Panasenkov, Jesper Fuchs (84. Bastian Schreiber), Jan-Malte Schwier (72. Joel Waterbär), Atakan Kurnaz (88. Connor Wlotzka), Berkan Ersoy, Bastian Rode (75. Ersan Keser), Kadir Yildirim (80. Kilian Tschöpe) - Trainer: Sergej Bartel

Schiedsrichter: Mathias Gerlach - Zuschauer: 189

Tore: keine Tore



SV Mesum – SC Peckeloh 0:2

SV Mesum: Phil Fockers, Julian Wolf, Tobias Göttlich, Milan Hartke (78. Lars Jenders), Rene Pöhlker, Christopher Strotmann, Philip Grewe, Christian Biermann, Timon Schmitz, Kevin Ostendorf, Julin Muthulingam - Trainer: Pascal Wilmes

SC Peckeloh: Robin Brüseke, Vincent Hall, Timur Rieger (57. Tom Haßheider), Volodymyr Dehtiarov, Andi Mehmeti, Deniz Aygün, Finn Speckmann (89. Martim Monteiro Mendes), Maximilian Helf, Jannik Tödtmann (60. Erik Alexander Mannek), Leandro Ricker-Rasteiro (57. Harun Kizilboga), Mehmet Kodes - Trainer: Markus Kleine-Tebbe

Schiedsrichter: Tristan Eppelt (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 133

Tore: 0:1 Mehmet Kodes (67. Foulelfmeter), 0:2 Erik Alexander Mannek (90.+5)

Gelb-Rot: Philip Grewe (65./SV Mesum/)

Gelb-Rot: Timon Schmitz (90.+6/SV Mesum/)



SV DJK Grün-Weiß Nottuln – Delbrücker SC 4:1

SV DJK Grün-Weiß Nottuln: Alessandro Sidoti, Jens Böckmann, Georg Konrad Schrader, Fabian Kemper, Fabian Schöne, Christian Messing, Dimitrios Koutinas (70. Dickens Toka), Marvin Möllers (78. Lukas Cofalik), Richard Joaquim, Kevin Stenzel (62. Felix Hesker), Janus Scheele - Trainer: Marvin Möllers - Trainer: Darius Schwering

Delbrücker SC: Matthias Halfmann (32. Simon Schielke), Jeremy Franz (71. Radu Nicolae Prepelita), Hendrik Hermelingmeier (62. Aleksandar Stoimenov), Finn Jaster (64. Gian Manuel Pieper), Leon Piere Acikel, Lukas Hartmann (71. Mustafa Delifer) - Trainer: Detlev Dammeier

Schiedsrichter: David Hennig - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Janus Scheele (12.), 2:0 Richard Joaquim (14.), 3:0 Janus Scheele (52.), 3:1 Leon Piere Acikel (57.), 4:1 Marvin Möllers (79.)



SV Westfalia Soest – TuS Hiltrup 0:2

SV Westfalia Soest: Lukas Kasparek, Philipp Ratz, Luke Neitzner (46. Niklas Senk), Eckhard Geisthövel (89. Bartek Maik Dybiec), Kevin Mehlhorn, Yasin Toy, Arne Krick, Mario Jurss, Steffen Topp, Gianluca Greco (70. Dren Gashi), Lennart Hergenreider (70. Nils Topp) - Trainer: Dustin Hamel

TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Lukas Berger (88. Samir Bodowe), Mats Feckler, Alexander Gockel, Jonas Weißen (90. Jonas Westmeyer), Stan Schubert (46. Linus Gröger), Peter Effing (90. Sasha Titz), Finn Lenze (72. Felix Bußmann) - Trainer: Marcel Stöppel

Schiedsrichter: Luca-Nol Perschke (Hamm) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Peter Effing (36.), 0:2 Jonas Weißen (79.)



SG Bockum-Hövel – SF Ostinghausen 4:5

SG Bockum-Hövel: Christopher Balkenhoff, Justin Krausch, Roem Baran Subasi, Melih Metin, Dominik Orlowski, Michael Rzeha, Malik Baytar (84. Lars Brinkmann), Samel Begoski (84. Maxim Limanski), Pascal Müller (63. Fabian Lichte), Mikail Baytar (63. Furkan Kocaarslan), Leon Gensicke - Trainer: Matthias Bsufka

SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Malte Wieling, Marvin Joswig, Lars Tschorn, Tom Franke (90. Benjamin Pommer), Kai-Bastian Evers, Philipp Klaus (86. Angelo Campagna), Elias Polaczy (64. Maurice Osartin Ehikhuemelo), Dario Markovski, Lars Schröder, Luca Mazziotti - Trainer: Julian Bober

Schiedsrichter: Armin Hurek - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Justin Krausch (4.), 1:1 Malte Wieling (14.), 1:2 Lars Tschorn (24.), 1:3 Luca Mazziotti (29.), 2:3 Marvin Joswig (31. Eigentor), 3:3 Leon Gensicke (69.), 3:4 Lars Schröder (74.), 3:5 Lars Schröder (82.), 4:5 Leon Gensicke (90.)