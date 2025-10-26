Kinderhaus fertigt Nordkirchen ab - Theesen düpiert Ahaus

Nottuln (in Grün) ist die Mannschaft der Stunde in der Westfalenliga 1 und macht seit Wochen Boden auf Platz 1 gut, den weiterhin Kinderhaus (in Weiß) innehat. – Foto: Stefan Wietzorek

Der SC Westfalia Kinderhaus hatte mit Kellerkind FC Nordkirchen keine Probleme (5:0) und festigte seine Tabellenführung. Die bis dato punktgleichen "Überraschungsmannschaften" SuS Neuenkirchen und SV Eintracht Ahaus konnten nicht mitziehen. Neuenkirchen kam gegen Verfolger FSC Rheda nur zu einem 1:1-Last-Minute-Remis. Ahaus erwischte einen gebrauchten Tag und ging bei Mitaufsteiger VfL Theesen nach einem knappen Pausenrückstand mit 1:5 unter. Für Neuenkirchens Trainer Alexander Zerche war der späte Ausgleich mehr als verdient: „Ich glaube, wir waren die klar spielbestimmende Mannschaft." Eintracht-Coach Frank Wegener erklärte gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de": "Vom Ergebnis her war es eine Abreibung, vom Spielverlauf her aber nicht. Wir waren in der ersten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft. Nach dem zweiten Gegentor haben wir uns ein Stück weit ergeben. Das sind Dinge, die uns nicht passieren dürfen, wir dürfen nicht auseinandergehen wie ein Hefekuchen."

>>> zur aktuelle Tabelle So wäre der Gewinner des Duells SC RW Maaslingen vs. SV Mesum auf Platz 2 vorgerückt. Doch die Partie fiel genauso wie Borussia Emsdetten vs. Preußen Espelkamp den Witterungsbedingungen zum Opfer.

Gewinner des Spieltags waren in der engeren oberen Tabellenhälfte GW Nottuln (2:0 beim FC Kaunitz) und die SF Ostinghausen (3:1 gegen den SC Peckeloh durch drei späte Tore in der Schlussphase). Am Tabellenende sicherte sich der SV Rödinghausen II drei "Big Points im Sechs-Punkte-Spiel" gegen den SV Westfalia Soest (2:0) und blieb damit zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. Die gesamte untere Tabellenhälfte steckt drei Spieltage vor Ende der Hinrunde mittendrin im Abstiegskampf.