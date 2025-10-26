Kinderhaus fertigt Nordkirchen ab - Theesen düpiert Ahaus

Der SC Westfalia Kinderhaus hatte mit Kellerkind FC Nordkirchen keine Probleme (5:0) und festigte seine Tabellenführung. Die bis dato punktgleichen "Überraschungsmannschaften" SuS Neuenkirchen und SV Eintracht Ahaus konnten nicht mitziehen. Neuenkirchen kam gegen Verfolger FSC Rheda nur zu einem 1:1-Last-Minute-Remis. Ahaus erwischte einen gebrauchten Tag und ging bei Mitaufsteiger VfL Theesen nach einem knappen Pausenrückstand mit 1:5 unter. Für Neuenkirchens Trainer Alexander Zerche war der späte Ausgleich mehr als verdient: „Ich glaube, wir waren die klar spielbestimmende Mannschaft." Eintracht-Coach Frank Wegener erklärte gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de": "Vom Ergebnis her war es eine Abreibung, vom Spielverlauf her aber nicht. Wir waren in der ersten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft. Nach dem zweiten Gegentor haben wir uns ein Stück weit ergeben. Das sind Dinge, die uns nicht passieren dürfen, wir dürfen nicht auseinandergehen wie ein Hefekuchen."
So wäre der Gewinner des Duells SC RW Maaslingen vs. SV Mesum auf Platz 2 vorgerückt. Doch die Partie fiel genauso wie Borussia Emsdetten vs. Preußen Espelkamp den Witterungsbedingungen zum Opfer.
Gewinner des Spieltags waren in der engeren oberen Tabellenhälfte GW Nottuln (2:0 beim FC Kaunitz) und die SF Ostinghausen (3:1 gegen den SC Peckeloh durch drei späte Tore in der Schlussphase).
Am Tabellenende sicherte sich der SV Rödinghausen II drei "Big Points im Sechs-Punkte-Spiel" gegen den SV Westfalia Soest (2:0) und blieb damit zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. Die gesamte untere Tabellenhälfte steckt drei Spieltage vor Ende der Hinrunde mittendrin im Abstiegskampf.
Die Partien des 12. Spieltags im Überblick:
Westfalia Kinderhaus – FC Nordkirchen 5:0
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Jendrik Witt, Florian Graberg (73. Phil Ebbe Möllers), Levent Taylan Öztürk, Jens Böckmann, Nick Rensing, Henri Aaron Isert, Luis Jan Haverland, Semih Daglar (67. Farid Abdvis Zadeh), Moritz Alexander Orschel (61. Brolyn Ojiako), Julian Trapp (74. Yannick Lachowicz) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Jaime Carlos Borm (59. Antonio Abazi), Marlon van Hettinga (81. Luca Pascal Dombrowski), Dominik Dupke (70. Linus Hensler), Lukas Bregenhorn, Daniel Jonas Seidel, Luca-Hermann Gennermann, Benedikt Övermann (59. Ufuk Ekincier), Simon Mors, Robin Schwick (59. Paul Wiemer), Robin Cordes - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 165
Tore: 1:0 Luis Jan Haverland (9.), 2:0 Julian Trapp (19.), 3:0 Luis Jan Haverland (48.), 4:0 Farid Abdvis Zadeh (68.), 5:0 Nick Rensing (82.)
SF Ostinghausen – SC Peckeloh 3:1
SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Filip Pieprzka (89. Dennis Bauer), Malte Wieling, Hannes Tyrell (82. Felix Diening), Tom Franke (95. Jari Limbrock), Philipp Klaus (68. Luis Scheiermann), Elias Polaczy, Dario Markovski, Fabio Francesco la Mendola, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder (90. Sefai Colak) - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Vincent Hall, Mick Schüttpelz (71. Gerrit Weinreich), Anes Dautovic (60. Erik Peters), Simon Schubert, Erik Alexander Mannek (76. Paul Ristau), Andi Mehmeti, Maximilian Helf, David Haxhibeqiri (82. Finn Speckmann), Ekin Zan, Leandro Ricker-Rasteiro (60. Tom Haßheider) - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Lucas Kamp (Hövelriege) - Zuschauer: 122
Tore: 0:1 Ekin Zan (7.), 1:1 Lars Schröder (78. Foulelfmeter), 2:1 Dario Markovski (85.), 3:1 Sefai Colak (90.+4)
Besondere Vorkommnisse: Kai-Bastian Evers (SF Ostinghausen) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Giuliano Rodehutskors (73.).
SV Rödinghausen II – SV Westfalia Soest 2:0
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Julian Philipp Frommann, Roman-Stevan Jankowski, Lennox Afolabi (67. Harun Köse), Damian Bittner, Noah-Henry Köse (92. Lennart Braunsmann), Leonard Köhler (75. Tim Schmid), Arvin Moulai (71. Samih Uslu), Niklas Burlage (60. Nick Drosselmeyer) - Trainer: Lennard Warweg
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Jann Conrads, Emre Coskun, Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Lukas Brenk (79. Eike Uli Mehn), Mohammed El Gourari, Gianluca Greco (61. Felipe Patricio Tobar Cabello), Niklas Senk (79. Felix Weber), Tom Teipel (69. Marlon Hellmann), Gianni-Alessandro Jácome-Fontana - Trainer: Dustin Hamel
Schiedsrichter: Tristan Eppelt (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Nick Drosselmeyer (81.), 2:0 Samih Uslu (90.+1)
VfL Theesen – Eintracht Ahaus 5:1
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger (90. Tino Aleksic), Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz (46. Taha Ajdar Moulla), Dominik Sander (86. Rodi Lales Kirici), Iven Sielemann, Jannik Tödtmann (85. Mayango Baysah), Mattis Beckmann (90. Berkay Güner) - Co-Trainer: Laurens Flocke - Trainer: Engin Acar - Co-Trainer: Timo Niermann
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, Marius Kleine Schonnefeld (71. Teun Olthuis), David Farwick, Janis Jan Noack (70. Michel Wilkes), Jonathan Noack, Christian Rosing, Luca Ehler, Lennart Varwick, Christopher Behrendt, Moritz Wagner (67. Jan Kröger) - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Nikolai Mester - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Jannik Tödtmann (36.), 2:0 Jannik Tödtmann (68.), 3:0 Mattis Beckmann (71.), 4:0 Mattis Beckmann (84.), 5:0 Alessio Giorgio (85.), 5:1 Jonathan Noack (87.)
SuS Neuenkirchen – FSC Rheda 1:1
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken, Tom Köllmann, Marco Diekmann, Leon Varelmann (51. Jan Wiegers), Luca Bültel, Noah Scheipers, Joshua Roß (90. Matthis Meiring), Marvin Egbers, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
FSC Rheda: Pascal Müller, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Marcel Lücke, Matteo Ellefred, Nemanja Milic (68. Eugen Dreichel), Dennis Fischer, Martin Aciz, Mustafa Dogan, Luis Sievers (84. Camron Parkes), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Patrick Prinssen - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Luis Sievers (6.), 1:1 Jan Wiegers (90.+4)
FC Kaunitz – Grün-Weiß Nottuln 0:2
FC Kaunitz: Alexander Leier, Felix Frosch, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning (74. Tom Stickling), Rodrigo Nunes Romano (79. Fynn Blomberg), Pascal Hanna (90. Maik Bakin), Joel Kirsch (64. Lennart Brink), Oliver Bollwicht (68. Gian Manuel Pieper), Leon Schmidt, Daniel Nadig, Fabio Kristkowitz - Trainer: Levent Cayiroglu
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing, Noah Hörsting (85. Luca Averesch), Richard Joaquim (68. Valentyn Yarokha), Lukas Cofalik (90. Liano Nicolai Jose Pauls), Thorin Louis Graßnick (75. Kevin Stenzel), Gabriel Cati, Marc Perick (92. Ludwig Bünker) - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Justus Rehermann - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Richard Joaquim (12.), 0:2 Marc Perick (68.)