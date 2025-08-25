Kinderhaus fertigt Maaslingen ab - Peckelohs Fehlstart perfekt

"Überraschungs-Spitzenreiter" SuS Neuenkirchen holte gegen Aufsteiger FC Kaunitz zweimal einen Rückstand auf und blieb dank des 2:2-Remis auf Platz 1. Coach Alexander Zerche trauerte wegen der verpassten Chancen zwei verloren Punkten nach.

Punktgleich folgen der SV Eintracht Ahaus (3:2 gegen Preußen Espelkamp) und Borussia Emsdetten (1:0 beim SC Peckeloh). Für den großen Aufstiegsfavoriten Peckeloh ist der Fehlstart nach nur einem Punkt aus drei Partien perfekt.

Schlechter ist nur das punktlose Schlusslicht FC Nordkirchen gestartet, das beim SV Rödinghausen II mit 2:4 unterlag.

Im vermeintlichen Topspiel zwischen den weiteren Meisterschaftsfavoriten SC RW Maaslingen und Westfalia Kinderhaus ließen die Gäste ihre Muskeln spielen und waren mit 5:2 siegreich.

Der SV Mesum (3:1 gegen den FSC Rheda) und die SF Ostinghausen (2:1 beim VfL Theesen) fuhren den zweiten Dreier der Saison ein.

Für den SV Westfalia Soest und GW Nottuln gibt es bislang nur ein Ergebnis und das heißt Unentschieden. Auch im direkten Duell teilten sie nach einer heißen Schlussphase die Punkte. Stand es nach 70 Minuten noch 1:1, hieß es am Ende 3:3, wobei beide Teams Führungen schnell wieder verspielten.