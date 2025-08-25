Kinderhaus fertigt Maaslingen ab - Peckelohs Fehlstart perfekt
Alle acht Partien des 3. Spieltags der Westfalenliga Staffel 1 finden am Sonntagnachmittag statt.
"Überraschungs-Spitzenreiter" SuS Neuenkirchen holte gegen Aufsteiger FC Kaunitz zweimal einen Rückstand auf und blieb dank des 2:2-Remis auf Platz 1. Coach Alexander Zerche trauerte wegen der verpassten Chancen zwei verloren Punkten nach.
Punktgleich folgen der SV Eintracht Ahaus (3:2 gegen Preußen Espelkamp) und Borussia Emsdetten (1:0 beim SC Peckeloh). Für den großen Aufstiegsfavoriten Peckeloh ist der Fehlstart nach nur einem Punkt aus drei Partien perfekt.
Schlechter ist nur das punktlose Schlusslicht FC Nordkirchen gestartet, das beim SV Rödinghausen II mit 2:4 unterlag.
Im vermeintlichen Topspiel zwischen den weiteren Meisterschaftsfavoriten SC RW Maaslingen und Westfalia Kinderhaus ließen die Gäste ihre Muskeln spielen und waren mit 5:2 siegreich.
Der SV Mesum (3:1 gegen den FSC Rheda) und die SF Ostinghausen (2:1 beim VfL Theesen) fuhren den zweiten Dreier der Saison ein.
Für den SV Westfalia Soest und GW Nottuln gibt es bislang nur ein Ergebnis und das heißt Unentschieden. Auch im direkten Duell teilten sie nach einer heißen Schlussphase die Punkte. Stand es nach 70 Minuten noch 1:1, hieß es am Ende 3:3, wobei beide Teams Führungen schnell wieder verspielten.
Der 3. Spieltag im Überblick:
SC Peckeloh – Borussia Emsdetten 0:1
SC Peckeloh: Tom Weber, Philipp Dieckmann, Tom Haßheider (76. Finn Speckmann), Mick Schüttpelz, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti (34. Kelvin Klein), Maximilian Helf, Leandro Ricker-Rasteiro (76. Tholumusa Mzokhulayo Siphesihle Mthembu), Tom Bauer, Finn Jaster (58. Dimitrios Nemtsis) - Trainer: Vittorio Lombardi
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Mattes Langelage, Henrik Laumann (86. Elias Ernst), Vincent Schulte, Kai Leon Deradjat (70. Tom Bovenschulte), Julian Dirks (60. Arian Tim Kraushaar), Julius Hölscher, Samir Haxha, Markus Weidel (81. Linus Schnieders), Avni Kürsat Özmen (90. Oliver Deniz Milek) - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Christian Lange - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Avni Kürsat Özmen (23.)
SV Westfalia Soest – Grün-Weiß Nottuln 3:3
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Joshua Becker, Felix Fleck, Emre Coskun (77. Marlon Hellmann), Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Luke Neitzner (62. Gianluca Greco), Arne Krick (88. Niklas Senk), Lukas Brenk, Felipe Patricio Tobar Cabello (88. Tom Teipel), Gianni-Alessandro Jácome-Fontana - Trainer: Dustin Hamel - Trainer: Rene Diasonama - Trainer: Daniel Wiengarn
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing (76. Justus Große-Westermann), Christian Messing, Richard Joaquim, Lukas Cofalik (62. Lukas Höing), Mats Hölscher, Noah-Jacob Afiemo (90. Thorin Louis Graßnick), Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Hüseyin Sahin - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Noah-Jacob Afiemo (41.), 1:1 Arne Krick (62.), 2:1 Arne Krick (75.), 2:2 Lukas Höing (84.), 2:3 Lukas Höing (85.), 3:3 Tom Teipel (90.)
Besondere Vorkommnisse: Lukas Brenk (SV Westfalia Soest) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Julian Jaworek (68.).
SV Rödinghausen II – FC Nordkirchen 4:2
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Julian Philipp Frommann, Johannes Kerlen (61. Roman-Stevan Jankowski), Lennox Afolabi (61. Samih Uslu), Fynn Hagen Rausch-Bönki (69. Tim Brinkjost), Damian Bittner, Noah-Henry Köse, Leonard Köhler (61. Tim Schmid), Arvin Moulai (83. Ziad Baris), Niklas Burlage - Trainer: Lennard Warweg
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Luca Pascal Dombrowski, Jaime Carlos Borm (81. Linus Hensler), Lukas Bregenhorn, Luca-Hermann Gennermann (90. Sam Khoschkenar), Ufuk Ekincier (72. Paul Wiemer), Simon Mors (72. Benedikt Övermann), Con Helmer Thomas Lappen (78. Dominik Dupke), Robin Schwick, Robin Cordes, Antonio Abazi - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Saban Cakar-Nasso - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Philipp Sandhowe (25.), 1:1 Damian Bittner (64.), 2:1 Samih Uslu (66.), 3:1 Niklas Burlage (75.), 4:1 Arvin Moulai (82.), 4:2 Dominik Dupke (87.)
VfL Theesen – SF Ostinghausen 1:2
VfL Theesen: Luis Weber, Timon Luca Siebert (83. Tino Aleksic), Ibrahim Sori-Kaba (81. Julian Strathoff), Eric Jesper Darlath, Timur Rieger, Riad Bentria, Benedikt Genz, Jannik Tödtmann (75. Alessio Giorgio), Soufian Kaba, Serge Armand Bakinde (48. Kai-Niklas Janz), Taha Ajdar Moulla - Trainer: Laurens Flocke - Trainer: Engin Acar - Trainer: Timo Niermann
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Malte Wieling, Friedrich Bömer Schulte (81. Dario Markovski), Lars Tschorn, Marcel Meuter (89. Dennis Bauer), Tom Franke, Tobias Lyttwin, Elias Polaczy, Kai-Bastian Evers, Luis Scheiermann (64. Philipp Klaus), Felix Diening (59. Lars Schröder) - Trainer: Kai-Bastian Evers - Trainer: Dominik Koch
Schiedsrichter: Philipp Miska - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Marcel Meuter (36.), 1:1 Taha Ajdar Moulla (56.), 1:2 Tobias Lyttwin (73.)
RW Maaslingen – Westfalia Kinderhaus 2:5
RW Maaslingen: Joshua Jonas Wehking, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Elms Jeroen Bornemann (46. Jan-Christoph Stühmeier), Jesper Fuchs, Bastian Schreiber (46. Berkan Ersoy), Jan-Malte Schwier (72. Bastian Rode), Kadir Yildirim (82. Joel Waterbär), Noah Wesemann (46. Paul-Joan Heineking), Faton Islamaj - Trainer: Sergej Bartel
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Florian Graberg, Jens Böckmann, Pedro Henrique de Souza Silva (46. Yannick Lachowicz), Nick Rensing, Jendrik Witt, Henri Aaron Isert, Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland (86. Fares Berrou), Semih Daglar (84. Martin Lambert), Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 410
Tore: 0:1 Luis Jan Haverland (21.), 0:2 Julian Trapp (24.), 0:3 Semih Daglar (30.), 1:3 Kadir Yildirim (33.), 2:3 Jan-Malte Schwier (70.), 2:4 Yannick Lachowicz (82.), 2:5 Luis Jan Haverland (86.)
SuS Neuenkirchen – FC Kaunitz 2:2
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken, Jan Wiegers, Tom Köllmann, Marco Diekmann, Luca Bültel, Matthis Meiring, Joshua Roß, Marvin Egbers (62. Fin Menzel), Lennart Theismann (88. Leon Varelmann) - Trainer: Alexander Zerche
FC Kaunitz: Marco Berenspöhler, Felix Frosch, Till Maasjost, Rodrigo Nunes Romano, Dennis Martens (61. Leon Schmidt), Pascal Hanna, Felix Sczepurek, Joel Kirsch (74. Norick Epke), Oliver Bollwicht (92. Besir Bikliqi), Fabio Kristkowitz, Gian Manuel Pieper (78. Lennart Brink) - Trainer: Marcel Koch - Trainer: Levent Cayiroglu - Trainer: Peter Kamp
Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Fabio Kristkowitz (53.), 1:1 Joshua Roß (62.), 1:2 Fabio Kristkowitz (64.), 2:2 Joshua Roß (69.)
Gelb-Rot: Fynn Michael Onken (82./SuS Neuenkirchen/)
SV Mesum – FSC Rheda 3:1
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Julian Wolf (63. Mathis Vater), Tobias Göttlich (79. Rene Pöhlker), Milan Hartke, Philip Grewe, Kevin Ostendorf (88. Jan Fislage), Adrian Knüver (90. Christopher Strotmann), Jordi Dindic, Lars Jenders, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (86. Esrom Alem Beyene) - Trainer: Pascal Wilmes
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Justus Kappel-Sudbrock, Engin Güney (87. Edgar Siebert), Marcel Lücke (75. Jan Grunwald), Nemanja Milic (75. Camron Parkes), Nils Müller (82. Eugen Dreichel), Dennis Fischer (64. Matteo Ellefred), Martin Aciz, Lukas Acar, Luis Sievers - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Kevin Ostendorf (11.), 1:1 Martin Aciz (16.), 2:1 Julin Muthulingam (35.), 3:1 Kevin Ostendorf (79.)
Eintracht Ahaus – Preußen Espelkamp 3:2
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert (61. Janis Jan Noack), Christopher Ransmann (92. Michel Wilkes), David Farwick, Christian Rosing, Lennart Varwick, Jannik Wigbels, Christopher Behrendt (89. Teun Olthuis), Luca Ehler, Tarek El-Abdulah (63. Jannes Brüning), Moritz Wagner (82. Marius Kleine Schonnefeld) - Trainer: Frank Wegener
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Dennis Schmidt, Maik Stoll, Philip Wölfing, Semir Ucar, Jeremy Reiss (37. Horly Ngouba Moudouhy), Rojhat Agackiran (85. Lennon Blaha), Crispin Beyse (46. Lasse Fründ), Malik Baytar, Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Rojhat Agackiran (27.), 1:1 Lennart Varwick (30.), 2:1 Luca Ehler (45.+1), 2:2 Lasse Fründ (57.), 3:2 Christian Rosing (65.)
Rot: Dennis Schmidt (68./Preußen Espelkamp/)