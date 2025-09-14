Kinderhaus deklassiert Soest - Maaslingen dreht 0:2 in Neuenkirchen

Der SC Westfalia Kinderhaus (6:1 gegen den SV Westfalia Soest) und der SC RW Maaslingen (3:2 nach 0:2-Pausenrückstand beim SuS Neuenkirchen) gewannen die Duelle an der Tabellenspitze. Kinderhaus-Coach Massih Wassey lobte seine Mannschaft im Münsterland-Portal "heimspiel-online.de": „Wir haben vorher genug gesehen von Soest und von dem, was sie bisher gemacht haben. Daher haben wir heute etwas gegen den Ball gemacht, was wir vorher nicht gemacht haben. Die Jungs haben dran geglaubt und das durchgezogen."
Neuenkirchen verspielte gegen Maaslingen nicht nur eine 2:0-Führung, sondern verschoss in der Nachspielzeit auch noch einen Handelfmeter. „Wir haben uns mit dem ersten Gegentor aus dem Konzept bringen lassen“, resümierte SuS-Coach Alexander Zerche.
Oben dran bleiben der SV Mesum (1:0 beim FC Nordkirchen) und der FSC Rheda (2:0 bei GW Nottuln).
Ein früher Platzverweis brachte die SF Ostinghausen bei Aufsteiger Eintracht Ahaus auf die Verliererstraße. Die Münsterländer nutzen effizient ihre drei Großchancen zum 3:0-Heimsieg, womit sie ebenfalls in Schlagdistanz zur Spitze bleiben. Ebenso der SV Borussia Emsdetten, der den VfL Theesen mit 2:1 bezwang.
Top-Favorit SC Peckeloh kommt langsam in Form und setzte sich mit 3:1-Auswärtssieg beim FC Preußen Espelkamp in das Mittelfeld ab.
Der FC Kaunitz gewann das Kellerduell gegen den SV Rödinghausen II und gab die Rote Laterne an Nordkirchen ab.
Westfalia Kinderhaus – SV Westfalia Soest 6:1
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Florian Graberg, Jens Böckmann, Nick Rensing, Leeroy Wesbuer (43. Pedro Henrique de Souza Silva), Henri Aaron Isert (76. Yannick Lachowicz), Tim-Lennart Siekmann, Farid Abdvis Zadeh (76. Phil Ebbe Möllers), Luis Jan Haverland, Semih Daglar (70. Levent Taylan Öztürk), Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
SV Westfalia Soest: Benjamin Aust, Joshua Becker, Steffen Topp (71. Niklas Senk), Felix Fleck, Emre Coskun (71. Arne Krick), Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Kevin Mehlhorn (75. Mohammed El Gourari), Felipe Patricio Tobar Cabello (61. Marlon Hellmann), Gianluca Greco, Gianni-Alessandro Jácome-Fontana - Trainer: Dustin Hamel
Schiedsrichter: Mehmet Ercan - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Tim-Lennart Siekmann (13.), 2:0 Semih Daglar (15.), 3:0 Julian Trapp (58.), 3:1 Nils Topp (65.), 4:1 Farid Abdvis Zadeh (66.), 5:1 Levent Taylan Öztürk (72.), 6:1 Luis Jan Haverland (80.)
FC Nordkirchen – SV Mesum 0:1
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Luca Pascal Dombrowski, Dominik Dupke, Lukas Bregenhorn, Linus Hensler (87. Noel Lahr), Luca-Hermann Gennermann, Ufuk Ekincier (61. Benedikt Övermann), Luis Schäfer (71. Robin Schwick), Simon Mors (63. Antonio Abazi), Con Helmer Thomas Lappen, Robin Cordes (81. Jaime Carlos Borm) - Trainer: Mario Plechaty
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Rene Pöhlker, Christopher Strotmann, Mathis Vater, Philip Grewe, Kevin Ostendorf (91. Simon Moß), David Katerkamp, Adrian Knüver (90. Julian Wolf), Lars Jenders, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (82. Max Ostendorf) - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Thomas Endberg (Essen) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Julin Muthulingam (68.)
Grün-Weiß Nottuln – FSC Rheda 0:2
Grün-Weiß Nottuln: Alessandro Sidoti, Fabian Kemper, Justus Rehers, Max Meßing (78. Thorin Louis Graßnick), Christian Messing (74. Richard Hermann), Noah Hörsting (78. Ludwig Bünker), Richard Joaquim, Jakob Metze, Phil Thier (62. Lukas Cofalik), Lukas Höing (62. Noah-Jacob Afiemo), Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Engin Güney (90. Corvin Meyer), Marcel Lücke, Matteo Ellefred (75. Lukas Acar), Nemanja Milic (75. Nils Müller), Martin Aciz (93. Andrej Falkowsky), Luis Sievers (83. Lutz Hanewinkel), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Dominic Nosing - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Nemanja Milic (54.), 0:2 Martin Aciz (74.)
Preußen Espelkamp – SC Peckeloh 1:3
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Dennis Schmidt, Maik Stoll, Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf (89. Berkay Cosar), Rojhat Agackiran (83. Yilmaz Karak), Crispin Beyse (72. Lennon Blaha), Horly Ngouba Moudouhy, Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich (74. Mick Schüttpelz), Vincent Hall (46. David Haxhibeqiri), Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek (65. Paul Ristau), Andi Mehmeti, Ekin Zan, Tom Bauer (65. Harun Kizilboga), Dimitrios Nemtsis, Nikolas Korniyenko (79. Leandro Ricker-Rasteiro) - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Tom Bauer (23.), 0:2 Nikolas Korniyenko (27.), 0:3 Dimitrios Nemtsis (37.), 1:3 Dennis Schmidt (90.)
SuS Neuenkirchen – RW Maaslingen 2:3
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Fynn Michael Onken, Jan Wiegers, Tom Köllmann, Marco Diekmann, Leon Varelmann (67. Felix Wiggers), Luca Bültel, Matthis Meiring (72. Fin Menzel) (92. Noah Scheipers), Joshua Roß, Marvin Egbers, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
RW Maaslingen: Joshua Jonas Wehking, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Elms Jeroen Bornemann, Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier (88. Nico Putrino), Kadir Yildirim (85. Etrit Cakici), Paul-Joan Heineking (46. Joel Waterbär), Berkan Ersoy (76. Noah Wesemann), Faton Islamaj (58. Burak Mete Cosar) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: Lars Sielemann - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Joshua Roß (26.), 2:0 Matthis Meiring (44.), 2:1 Faton Islamaj (57.), 2:2 Elms Jeroen Bornemann (63.), 2:3 Joel Waterbär (69.)
Bes. Vorkommnis: Roß (Neuenkirchen) scheitert mit Handelfmeter an Wehking (90.+5)
Borussia Emsdetten – VfL Theesen 2:1
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Linus Schnieders (78. Tom Bovenschulte), Mattes Langelage, Henrik Laumann (78. Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage), Mats Hagel (65. Markus Weidel), Julian Dirks, Attila Szabo, Julius Hölscher, Samir Haxha (60. Vincent Schulte), Avni Kürsat Özmen (91. Oliver Deniz Milek) - Trainer: Marc Wiethölter
VfL Theesen: Luis Weber, Timon Luca Siebert (90. Mayango Baysah), Eric Jesper Darlath, Timur Rieger, Rodi Lales Kirici, Alessio Giorgio, Riad Bentria (64. Dominik Sander), Iven Sielemann (90. Serge Armand Bakinde), Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann, Taha Ajdar Moulla - Trainer: Engin Acar - Trainer: Timo Niermann
Schiedsrichter: Benno Verhaag (Rheda-Wiedenbrück) - Zuschauer: 204
Tore: 1:0 Mats Hagel (27.), 1:1 Mattis Beckmann (63.), 2:1 Hendrik Ohde (87.)
FC Kaunitz – SV Rödinghausen II 1:0
FC Kaunitz: Marco Berenspöhler, Fabian Bürmann, Fynn Blomberg, Maurice Cord-Brüning, Rodrigo Nunes Romano, Besir Bikliqi (79. Norick Epke), Joel Kirsch, Leon Schmidt (81. Tom Stickling), Fabio Kristkowitz (90. Jean-Pierre Dingerdissen), Lennart Brink (87. Dennis Martens), Gian Manuel Pieper (77. Maik Bakin) - Trainer: Levent Cayiroglu
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Lennox Afolabi (63. Roman-Stevan Jankowski), Fynn Hagen Rausch-Bönki (55. Julian Philipp Frommann), Damian Bittner, Tim Schmid, Noah-Henry Köse (71. Harun Köse), Arvin Moulai (71. Christoph Rüther), Samih Uslu (84. Alessio Zschieschang), Niklas Burlage - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Đurica Džijan (Lippstadt) - Zuschauer: 124
Tore: 1:0 Fabio Kristkowitz (64.)
Eintracht Ahaus – SF Ostinghausen 3:0
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, Christopher Ransmann (71. Janis Jan Noack), David Farwick (83. Finn Haverkock), Christian Rosing (85. Michel Wilkes), Lennart Varwick, Christopher Behrendt, Jannes Brüning (78. Jannik Wigbels), Luca Ehler, Tarek El-Abdulah, Moritz Wagner (74. Jan Kröger) - Trainer: Frank Wegener
SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Malte Wieling, Hannes Tyrell (60. Philipp Klaus), Lars Tschorn (80. Lucas Meuter), Marcel Meuter (60. Filip Pieprzka), Tom Franke, Elias Polaczy, Dario Markovski, Fabio Francesco la Mendola (80. Jari Limbrock), Kai-Bastian Evers, Luis Scheiermann (60. Dennis Bauer) - Trainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Lennart Varwick (38.), 2:0 Christopher Behrendt (56.), 3:0 Christian Rosing (59.)
Rot: Dario Markovski (25./SF Ostinghausen/Nachtreten)