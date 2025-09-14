Kinderhaus deklassiert Soest - Maaslingen dreht 0:2 in Neuenkirchen

Der SC Westfalia Kinderhaus (6:1 gegen den SV Westfalia Soest) und der SC RW Maaslingen (3:2 nach 0:2-Pausenrückstand beim SuS Neuenkirchen) gewannen die Duelle an der Tabellenspitze. Kinderhaus-Coach Massih Wassey lobte seine Mannschaft im Münsterland-Portal "heimspiel-online.de": „Wir haben vorher genug gesehen von Soest und von dem, was sie bisher gemacht haben. Daher haben wir heute etwas gegen den Ball gemacht, was wir vorher nicht gemacht haben. Die Jungs haben dran geglaubt und das durchgezogen."

Neuenkirchen verspielte gegen Maaslingen nicht nur eine 2:0-Führung, sondern verschoss in der Nachspielzeit auch noch einen Handelfmeter. „Wir haben uns mit dem ersten Gegentor aus dem Konzept bringen lassen“, resümierte SuS-Coach Alexander Zerche.

Oben dran bleiben der SV Mesum (1:0 beim FC Nordkirchen) und der FSC Rheda (2:0 bei GW Nottuln).

Ein früher Platzverweis brachte die SF Ostinghausen bei Aufsteiger Eintracht Ahaus auf die Verliererstraße. Die Münsterländer nutzen effizient ihre drei Großchancen zum 3:0-Heimsieg, womit sie ebenfalls in Schlagdistanz zur Spitze bleiben. Ebenso der SV Borussia Emsdetten, der den VfL Theesen mit 2:1 bezwang.

Top-Favorit SC Peckeloh kommt langsam in Form und setzte sich mit 3:1-Auswärtssieg beim FC Preußen Espelkamp in das Mittelfeld ab.

Der FC Kaunitz gewann das Kellerduell gegen den SV Rödinghausen II und gab die Rote Laterne an Nordkirchen ab.