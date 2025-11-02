Kinderhaus baut Führung aus - Kantersiege für SVR II und Nordkirchen

Eintracht Ahaus – SV Rödinghausen II 0:6
Eintracht Ahaus: Igor Levchenko, Timo Brillert (72. Stanly Vinke), Marius Kleine Schonnefeld (59. Jannik Wigbels), David Farwick, Jannes Brüning (46. Christopher Ransmann), Janis Jan Noack (46. Luca Ehler), Jan Kröger (46. Moritz Wagner), Jonathan Noack, Christian Rosing, Lennart Varwick, Christopher Behrendt - Trainer: Frank Wegener
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Lennart Braunsmann, Julian Philipp Frommann (65. Fynn Hagen Rausch-Bönki), Roman-Stevan Jankowski (61. Ziad Baris), Damian Bittner (70. Nick Drosselmeyer), Tim Schmid (77. Jannik Kienker), Noah-Henry Köse, Arvin Moulai (61. Kevin Hübner), Samih Uslu, Niklas Burlage - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Niklas Burlage (2.), 0:2 Lennart Varwick (16. Eigentor), 0:3 Samih Uslu (48.), 0:4 Niklas Burlage (57.), 0:5 Samih Uslu (76.), 0:6 Nick Drosselmeyer (82.)
SF Ostinghausen – Westfalia Kinderhaus 2:3
SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Filip Pieprzka (72. Dennis Bauer), Malte Wieling, Hannes Tyrell (80. Sefai Colak), Tom Franke, Philipp Klaus (72. Luis Scheiermann), Elias Polaczy (55. Tobias Lyttwin), Dario Markovski (55. Felix Diening), Fabio Francesco la Mendola, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Jendrik Witt, Florian Graberg, Levent Taylan Öztürk, Nick Rensing, Henri Aaron Isert, Tim-Lennart Siekmann (85. Pedro Henrique de Souza Silva), Luis Jan Haverland (93. Paul Wietzorek), Semih Daglar (80. Phil Ebbe Möllers), Moritz Alexander Orschel (67. Farid Abdvis Zadeh), Julian Trapp (89. Yannick Lachowicz) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Semih Daglar (28.), 1:1 Lars Schröder (34. Foulelfmeter), 1:2 Semih Daglar (46.), 2:2 Elias Polaczy (50.), 2:3 Julian Trapp (53.)
Grün-Weiß Nottuln – Borussia Emsdetten 2:2Grün-Weiß Nottuln:
Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing, Noah Hörsting (79. Thorin Louis Graßnick), Richard Joaquim, Lukas Cofalik (63. Kevin Stenzel), Gabriel Cati (94. Ludwig Bünker), Lukas Höing (71. Noah-Jacob Afiemo), Marc Perick - Trainer: Darius SchweringBorussia Emsdetten:
Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage (86. Mattes Langelage), Max Siepmann (78. Julian Dirks), Henrik Laumann (62. Markus Weidel), Vincent Schulte (71. Oliver Deniz Milek), Mats Hagel (57. Tom Bovenschulte), Attila Szabo, Julius Hölscher, Arian Tim Kraushaar, Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc WiethölterSchiedsrichter:
Moritz Ludorf - Zuschauer:
170Tore:
1:0 Lukas Cofalik (52.), 2:0 Marc Perick (55.), 2:1 Avni Kürsat Özmen (81.), 2:2 Hendrik Ohde (84.)
FC Nordkirchen – FC Kaunitz 8:0FC Nordkirchen:
Tom Alter, Luca Pascal Dombrowski, Jaime Carlos Borm (75. Luis Schäfer), Dzan-Laurin Alic, Marlon van Hettinga, Dominik Dupke, Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel, Luca-Hermann Gennermann (64. Ufuk Ekincier), Simon Mors (81. Lars Rustige), Antonio Abazi (60. Robin Schwick) - Trainer: Mario PlechatyFC Kaunitz:
Alexander Leier, Felix Frosch, Fynn Blomberg, Till Maasjost (78. Rodrigo Nunes Romano), Pascal Hanna (46. Maurice Cord-Brüning), Tom Stickling (46. Lennart Brink), Oliver Bollwicht, Leon Schmidt (46. Joel Kirsch), Daniel Nadig, Fabio Kristkowitz, Gian Manuel Pieper (71. Maik Bakin) - Co-Trainer: Marcel Koch - Co-Trainer: Peter KampSchiedsrichter:
Marcel Voß - Zuschauer:
154Tore:
1:0 Fynn Blomberg (5. Eigentor), 2:0 Antonio Abazi (8.), 3:0 Simon Mors (19.), 4:0 Antonio Abazi (49.), 5:0 Antonio Abazi (60.), 6:0 Linus Hensler (71.), 7:0 Simon Mors (77.), 8:0 Dzan-Laurin Alic (89.)
SC Peckeloh – SV Westfalia Soest 3:2
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Mick Schüttpelz (69. Leandro Ricker-Rasteiro), Anes Dautovic, Simon Schubert, Erik Alexander Mannek (89. Paul Ristau), Andi Mehmeti (69. Nikolas Korniyenko), Maximilian Helf, David Haxhibeqiri, Erik Peters (84. Kelvin Klein), Ekin Zan - Trainer: Vittorio Lombardi - Co-Trainer: Tim Mannek
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Joshua Becker, Jann Conrads, Nils Topp, Arne Krick (61. Kevin Mehlhorn), Lukas Brenk, Marlon Hellmann (89. Felipe Patricio Tobar Cabello), Mohammed El Gourari, Gianluca Greco (92. Felix Fleck), Niklas Senk (72. Tom Teipel), Gianni-Alessandro Jácome-Fontana - Trainer: Dustin Hamel - Co-Trainer: Rene Diasonama - Co-Trainer: Daniel Wiengarn
Schiedsrichter: Saban Cakar-Nasso - Zuschauer: 117
Tore: 0:1 Gianluca Greco (20.), 1:1 Mick Schüttpelz (41.), 1:2 Kevin Mehlhorn (63.), 2:2 Nikolas Korniyenko (75.), 3:2 Leandro Ricker-Rasteiro (84.)
Gelb-Rot: David Haxhibeqiri (61./SC Peckeloh/)
Besondere Vorkommnisse: Leandro Ricker-Rasteiro (SC Peckeloh) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Claudio Osterhoff (74.).
Preußen Espelkamp – SuS Neuenkirchen 3:0
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth (91. Benjamin Mesic), Dennis Schmidt, Maik Stoll, Ben Klostermann, Tristan Zopf, Rojhat Agackiran (77. Berkay Cosar), Olivier Marohn (85. Sam Sorge), Malik Baytar (92. Yilmaz Karak), Horly Ngouba Moudouhy (90. Niklas Hille), Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken, Mehmet Kaya (46. Tom Köllmann), Jan Wiegers (72. Jan Rauße), Marco Diekmann, Luca Bültel, Noah Scheipers (55. Bennet Wiggers), Matthis Meiring (34. Joshua Roß), Marvin Egbers (46. Paul Winnemöller), Fin Menzel - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Lucas Kamp (Hövelriege) - Zuschauer: 89
Tore: 1:0 Rojhat Agackiran (15.), 2:0 Maik Stoll (19.), 3:0 Malik Baytar (27.)
FSC Rheda – RW Maaslingen 1:1
FSC Rheda: Pascal Müller, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Engin Güney (82. Dennis Fischer), Marcel Lücke, Matteo Ellefred, Nemanja Milic, Martin Aciz, Mustafa Dogan, Luis Sievers (92. Camron Parkes), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath (85. Magnus Giersdorff), Bastian Schreiber (77. Jesper Fuchs), Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim, Paul-Joan Heineking (64. Joel Waterbär), Burak Mete Cosar (70. Elms Jeroen Bornemann), Faton Islamaj (9. Bastian Rode) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Luis Sievers (32.), 1:1 Jan-Malte Schwier (45.+2)
SV Mesum – VfL Theesen 3:3SV Mesum:
Hannes Schäperklaus, Tobias Göttlich, Tim Egbers (46. Hannes Hesping), Christopher Strotmann (60. Max Ostendorf), Philip Grewe, Kevin Ostendorf, David Katerkamp, Adrian Knüver, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (60. Kim Schürhörster) - Trainer: Pascal WilmesVfL Theesen:
Fynn Laarmann, Julian Strathoff, Tom Fuhrmann, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Dominik Sander (77. Riad Bentria), Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann (90. Serge Armand Bakinde), Soufian Kaba, Taha Ajdar Moulla (74. Timon Luca Siebert) - Trainer: Engin Acar - Co-Trainer: Timo NiermannSchiedsrichter:
Maik Echelmeyer - Zuschauer:
150Tore:
0:1 Taha Ajdar Moulla (15.), 0:2 Eric Jesper Darlath (40.), 0:3 Jannik Tödtmann (42.), 1:3 Julin Muthulingam (44.), 2:3 Julin Muthulingam (79. Foulelfmeter), 3:3 Julin Muthulingam (90.+2)Gelb-Rot:
Tom Fuhrmann (67./VfL Theesen/)Gelb-Rot:
Jannik Tödtmann (94./VfL Theesen/)