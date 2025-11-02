 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Im Mai kassierte Ostinghausen (in Weiß) zuhause eine 1:7-Klatsche gegen Kinderhaus. Auch dieses Mal gingen die drei Punkte an die Gäste.
Im Mai kassierte Ostinghausen (in Weiß) zuhause eine 1:7-Klatsche gegen Kinderhaus. Auch dieses Mal gingen die drei Punkte an die Gäste. – Foto: Stefan Wietzorek

Kinderhaus baut Führung aus - Kantersiege für SVR II und Nordkirchen

Außer Spitzenreiter Kinderhaus muss die restliche Liga nach unten blicken.

Westfalenliga St. 1
SF Ostinghausen
SuS Neuenkirchen
SV Westfalia Soest
GW Nottuln

Der SC Westfalia Kinderhaus baute am 13. Spieltag die Führung auf fünf Punkte aus, da in der oberen Tabellenhälfte sonst niemand als Sieger vom Platz ging. In einem spannenden Spitzenspiel setzten sich die Münsteraner bei SF Ostinghausen mit 3:2 durch.

Die "Überraschungs-Verfolger" SuS Neuenkirchen (0:3 beim Schlusslicht FC Preußen Espelkamp), GW Nottuln (2:2 gegen Borussia Emsdetten) und Eintracht Ahaus (0:6 gegen den SV Rödinghausen II) trafen allesamt auf Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, konnten aber keine Dreier einfahren.

Der FSC Rheda und der SC RW Maaslingen bleiben nach dem 1:1-Remis punktgleich und rangieren nun sechs Punkte hinter Kinderhaus.

Der SV Mesum verpasste den Sprung auf Platz 2, holte gegen den VfL Theesen nach 0:3-Rückstand aber immerhin noch ein Last-Minute-Remis.

Im Duell der "Negativ-Überraschungen" der Saison drehte der SC Peckeloh gegen den SV Westfalia Soest einen zweimaligen Rückstand und gewann dank eines Sonntagsschusses von Leonardo Ricker-Risteiro in der 84. Spielminute mit 3:2.

Last but not least schoss bis dato Tabellenvorletzte FC Nordkirchen den FC Kaunitz sensationell mit 8:0 ab und sprang auf Platz 10.

Soest rutschte auf den vorletzten Tabellenplatz ab, hat aber auch nur drei Punkte Rückstand auf Platz 9. Überhaupt trennt Platz 2 und 15 "nur" sieben Punkte. Schlusslicht Espelkamp konnte durch den wichtigen Heimsieg gegen Neuenkirchen den Rückstand auf das rettende Ufer von sechs auf fünf Punkte.

Die Partien des 13. Spieltags im Überblick:

Heute, 13:00 Uhr
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
0
6
Abpfiff

Eintracht Ahaus – SV Rödinghausen II 0:6
Eintracht Ahaus: Igor Levchenko, Timo Brillert (72. Stanly Vinke), Marius Kleine Schonnefeld (59. Jannik Wigbels), David Farwick, Jannes Brüning (46. Christopher Ransmann), Janis Jan Noack (46. Luca Ehler), Jan Kröger (46. Moritz Wagner), Jonathan Noack, Christian Rosing, Lennart Varwick, Christopher Behrendt - Trainer: Frank Wegener
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Lennart Braunsmann, Julian Philipp Frommann (65. Fynn Hagen Rausch-Bönki), Roman-Stevan Jankowski (61. Ziad Baris), Damian Bittner (70. Nick Drosselmeyer), Tim Schmid (77. Jannik Kienker), Noah-Henry Köse, Arvin Moulai (61. Kevin Hübner), Samih Uslu, Niklas Burlage - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Niklas Burlage (2.), 0:2 Lennart Varwick (16. Eigentor), 0:3 Samih Uslu (48.), 0:4 Niklas Burlage (57.), 0:5 Samih Uslu (76.), 0:6 Nick Drosselmeyer (82.)

Heute, 14:30 Uhr
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
2
3
Abpfiff
+Video

SF Ostinghausen – Westfalia Kinderhaus 2:3
SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Filip Pieprzka (72. Dennis Bauer), Malte Wieling, Hannes Tyrell (80. Sefai Colak), Tom Franke, Philipp Klaus (72. Luis Scheiermann), Elias Polaczy (55. Tobias Lyttwin), Dario Markovski (55. Felix Diening), Fabio Francesco la Mendola, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Jendrik Witt, Florian Graberg, Levent Taylan Öztürk, Nick Rensing, Henri Aaron Isert, Tim-Lennart Siekmann (85. Pedro Henrique de Souza Silva), Luis Jan Haverland (93. Paul Wietzorek), Semih Daglar (80. Phil Ebbe Möllers), Moritz Alexander Orschel (67. Farid Abdvis Zadeh), Julian Trapp (89. Yannick Lachowicz) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Semih Daglar (28.), 1:1 Lars Schröder (34. Foulelfmeter), 1:2 Semih Daglar (46.), 2:2 Elias Polaczy (50.), 2:3 Julian Trapp (53.)









Heute, 15:00 Uhr
Grün-Weiß Nottuln
Grün-Weiß NottulnGW Nottuln
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
2
2
Abpfiff
+Video
Grün-Weiß Nottuln – Borussia Emsdetten 2:2
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing, Noah Hörsting (79. Thorin Louis Graßnick), Richard Joaquim, Lukas Cofalik (63. Kevin Stenzel), Gabriel Cati (94. Ludwig Bünker), Lukas Höing (71. Noah-Jacob Afiemo), Marc Perick - Trainer: Darius Schwering
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage (86. Mattes Langelage), Max Siepmann (78. Julian Dirks), Henrik Laumann (62. Markus Weidel), Vincent Schulte (71. Oliver Deniz Milek), Mats Hagel (57. Tom Bovenschulte), Attila Szabo, Julius Hölscher, Arian Tim Kraushaar, Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Moritz Ludorf - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Lukas Cofalik (52.), 2:0 Marc Perick (55.), 2:1 Avni Kürsat Özmen (81.), 2:2 Hendrik Ohde (84.)

Heute, 15:00 Uhr
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
8
0
Abpfiff
FC Nordkirchen – FC Kaunitz 8:0
FC Nordkirchen: Tom Alter, Luca Pascal Dombrowski, Jaime Carlos Borm (75. Luis Schäfer), Dzan-Laurin Alic, Marlon van Hettinga, Dominik Dupke, Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel, Luca-Hermann Gennermann (64. Ufuk Ekincier), Simon Mors (81. Lars Rustige), Antonio Abazi (60. Robin Schwick) - Trainer: Mario Plechaty
FC Kaunitz: Alexander Leier, Felix Frosch, Fynn Blomberg, Till Maasjost (78. Rodrigo Nunes Romano), Pascal Hanna (46. Maurice Cord-Brüning), Tom Stickling (46. Lennart Brink), Oliver Bollwicht, Leon Schmidt (46. Joel Kirsch), Daniel Nadig, Fabio Kristkowitz, Gian Manuel Pieper (71. Maik Bakin) - Co-Trainer: Marcel Koch - Co-Trainer: Peter Kamp
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 154
Tore: 1:0 Fynn Blomberg (5. Eigentor), 2:0 Antonio Abazi (8.), 3:0 Simon Mors (19.), 4:0 Antonio Abazi (49.), 5:0 Antonio Abazi (60.), 6:0 Linus Hensler (71.), 7:0 Simon Mors (77.), 8:0 Dzan-Laurin Alic (89.)

Heute, 15:00 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
SV Westfalia Soest
SV Westfalia SoestSV Westfalia Soest
3
2
Abpfiff
SC Peckeloh – SV Westfalia Soest 3:2
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Mick Schüttpelz (69. Leandro Ricker-Rasteiro), Anes Dautovic, Simon Schubert, Erik Alexander Mannek (89. Paul Ristau), Andi Mehmeti (69. Nikolas Korniyenko), Maximilian Helf, David Haxhibeqiri, Erik Peters (84. Kelvin Klein), Ekin Zan - Trainer: Vittorio Lombardi - Co-Trainer: Tim Mannek
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Joshua Becker, Jann Conrads, Nils Topp, Arne Krick (61. Kevin Mehlhorn), Lukas Brenk, Marlon Hellmann (89. Felipe Patricio Tobar Cabello), Mohammed El Gourari, Gianluca Greco (92. Felix Fleck), Niklas Senk (72. Tom Teipel), Gianni-Alessandro Jácome-Fontana - Trainer: Dustin Hamel - Co-Trainer: Rene Diasonama - Co-Trainer: Daniel Wiengarn
Schiedsrichter: Saban Cakar-Nasso - Zuschauer: 117
Tore: 0:1 Gianluca Greco (20.), 1:1 Mick Schüttpelz (41.), 1:2 Kevin Mehlhorn (63.), 2:2 Nikolas Korniyenko (75.), 3:2 Leandro Ricker-Rasteiro (84.)
Gelb-Rot: David Haxhibeqiri (61./SC Peckeloh/)
Besondere Vorkommnisse: Leandro Ricker-Rasteiro (SC Peckeloh) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Claudio Osterhoff (74.).

Heute, 15:00 Uhr
Preußen Espelkamp
Preußen EspelkampPreußen Espelkamp
SuS Neuenkirchen
SuS NeuenkirchenSuS Neuenkirchen
3
0
Abpfiff
Preußen Espelkamp – SuS Neuenkirchen 3:0
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth (91. Benjamin Mesic), Dennis Schmidt, Maik Stoll, Ben Klostermann, Tristan Zopf, Rojhat Agackiran (77. Berkay Cosar), Olivier Marohn (85. Sam Sorge), Malik Baytar (92. Yilmaz Karak), Horly Ngouba Moudouhy (90. Niklas Hille), Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken, Mehmet Kaya (46. Tom Köllmann), Jan Wiegers (72. Jan Rauße), Marco Diekmann, Luca Bültel, Noah Scheipers (55. Bennet Wiggers), Matthis Meiring (34. Joshua Roß), Marvin Egbers (46. Paul Winnemöller), Fin Menzel - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Lucas Kamp (Hövelriege) - Zuschauer: 89
Tore: 1:0 Rojhat Agackiran (15.), 2:0 Maik Stoll (19.), 3:0 Malik Baytar (27.)

Heute, 15:00 Uhr
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
RW Maaslingen
RW MaaslingenRW Maaslingen
1
1
Abpfiff

FSC Rheda – RW Maaslingen 1:1
FSC Rheda: Pascal Müller, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Engin Güney (82. Dennis Fischer), Marcel Lücke, Matteo Ellefred, Nemanja Milic, Martin Aciz, Mustafa Dogan, Luis Sievers (92. Camron Parkes), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath (85. Magnus Giersdorff), Bastian Schreiber (77. Jesper Fuchs), Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim, Paul-Joan Heineking (64. Joel Waterbär), Burak Mete Cosar (70. Elms Jeroen Bornemann), Faton Islamaj (9. Bastian Rode) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Luis Sievers (32.), 1:1 Jan-Malte Schwier (45.+2)

Heute, 15:00 Uhr
SV Mesum
SV MesumSV Mesum
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
3
3
Abpfiff
SV Mesum – VfL Theesen 3:3
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Tobias Göttlich, Tim Egbers (46. Hannes Hesping), Christopher Strotmann (60. Max Ostendorf), Philip Grewe, Kevin Ostendorf, David Katerkamp, Adrian Knüver, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (60. Kim Schürhörster) - Trainer: Pascal Wilmes
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff, Tom Fuhrmann, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Dominik Sander (77. Riad Bentria), Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann (90. Serge Armand Bakinde), Soufian Kaba, Taha Ajdar Moulla (74. Timon Luca Siebert) - Trainer: Engin Acar - Co-Trainer: Timo Niermann
Schiedsrichter: Maik Echelmeyer - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Taha Ajdar Moulla (15.), 0:2 Eric Jesper Darlath (40.), 0:3 Jannik Tödtmann (42.), 1:3 Julin Muthulingam (44.), 2:3 Julin Muthulingam (79. Foulelfmeter), 3:3 Julin Muthulingam (90.+2)
Gelb-Rot: Tom Fuhrmann (67./VfL Theesen/)
Gelb-Rot: Jannik Tödtmann (94./VfL Theesen/)

