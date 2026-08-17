Kinderfußballkongress 2026: Praxis, Austausch und Top-Referenten

Der Kinderfußballkongress des VfL Wolfsburg zählt zu den größten Fortbildungsveranstaltungen im Kinderfußball. Trainerinnen und Trainer, Jugendleiterinnen und Jugendleiter, Eltern sowie alle, die sich für die Ausbildung junger Fußballerinnen und Fußballer begeistern, erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit praxisnahen Workshops, spannenden Vorträgen und wertvollen Impulsen für den Trainingsalltag. Das Besondere: Die Inhalte werden nicht nur vermittelt, sondern direkt auf dem Platz erlebbar gemacht. Die Teilnahme ist zudem kostenlos und bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich mit führenden Expertinnen und Experten des Kinderfußballs auszutauschen. Der Kongress findet in diesem Jahr am 27. September im AOK Stadion statt.
Einer der Referenten ist Sako Mislimi, Gründer von Advance.Football. In seinem Workshop „Die goldenen Spielprinzipien des Kinderfußballs“ zeigt er, wie sich taktische Inhalte altersgerecht vermitteln lassen und warum schon Kinder von klaren Spielprinzipien profitieren. Im Interview verrät er, weshalb sich der Besuch des Kinderfußballkongresses lohnt.
Sako, warum sollten Kindertrainerinnen und Kindertrainer den
Kinderfußballkongress besuchen?
Sako: „Weil es nur wenige Fortbildungen im Kinderfußball gibt, die so praxisnah sind. Die Workshops finden direkt auf dem Platz im Stadion statt. Dort erleben die Teilnehmenden viele Praxiseinheiten und können die Inhalte direkt für ihr eigenes Training mitnehmen.“
Wer auf der Suche nach neuen Impulsen für sein Kindertraining ist, findet in diesem Workshop viele Anregungen für die tägliche Praxis. Genau das macht den Kinderfußballkongress des VfL Wolfsburg aus: praxisnahe Inhalte, erfahrene Referentinnen und Referenten sowie der Austausch mit Menschen, die die Leidenschaft für den Kinderfußball teilen.
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