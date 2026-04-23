Kinderfußball-Spielfest am Marienberg: Pfeil-Phönix erwartet 200 Teams

Am 1. und 2. Mai 2026 verwandelt sich das Sportgelände des ASN Pfeil-Phönix in Nürnberg wieder in ein wahres Fußball-Mekka für den Nachwuchs. Das große Kinderfußball-Spielfest geht in die nächste Runde – und die Dimensionen sind mittlerweile beeindruckend: Rund 200 Teams und etwa 2.000 Besucher werden an der Marienbergstraße erwartet.
Damit hat sich das Event endgültig zu einer der größten Veranstaltungen im Kinderfußball der gesamten Region entwickelt. Gespielt wird in den modernen Spielformen Funino (3 gegen 3) sowie im 5 gegen 5. Dabei steht das Ergebnis bewusst im Hintergrund: Der Fokus liegt klar auf maximaler Spielzeit, der individuellen Entwicklung und natürlich der puren Freude am Kicken.
Abteilungsleiter Alex Lowig und sein Team haben die Veranstaltung über die Jahre hinweg zu einem echten Familienevent ausgebaut. Neben dem Treiben auf den zahlreichen Kleinfeldern lockt ein buntes Rahmenprogramm mit Verpflegung und verschiedenen Aktionen.
Ein Herzstück des Festes ist die große Charity-Tombola. Der Erlös fließt direkt in die vereinseigene Kinder- und Jugendarbeit sowie in soziale Projekte rund um die Themen Integration und Teilhabe. In diesem Jahr gibt es zudem eine Premiere: Erstmals wird ein Fairplay-Preis verliehen, um Teams auszuzeichnen, die durch besonderen Respekt und Teamgeist glänzen.
Die Organisation erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem SportService der Stadt Nürnberg. Das Spielfest versteht sich dabei nicht nur als sportlicher Wettkampf, sondern als Plattform für Gemeinschaft und gelebte Integration im Herzen Nürnbergs.
Die Eckdaten zum Spielfest:
Ort: ASN Pfeil-Phönix, Marienbergstraße 41, Nürnberg
Datum: 1. & 2. Mai 2026
Beginn: Jeweils ab 10:00 Uhr
Wer Lust hat, die Stars von morgen in Aktion zu sehen oder einfach ein tolles Wochenende im Zeichen des Nachwuchssports zu verbringen, sollte sich den Termin dick im Kalender markieren.
Für weitere Fragen zur Veranstaltung steht folgender Ansprechpartner zur Verfügung:
Ivan Otzmann
Telefon: 0174 6344061
E-Mail: ivan.otzmann@gmail.com