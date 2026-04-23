Kinderfußball-Spielfest am Marienberg: Pfeil-Phönix erwartet 200 Teams Kinderfußball-Spielfest wächst weiter +++ Charity-Tombola und Fairplay-Preis als Highlights +++ Moderne Spielformen im Fokus von pm/mb · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

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Am 1. und 2. Mai 2026 verwandelt sich das Sportgelände des ASN Pfeil-Phönix in Nürnberg wieder in ein wahres Fußball-Mekka für den Nachwuchs. Das große Kinderfußball-Spielfest geht in die nächste Runde – und die Dimensionen sind mittlerweile beeindruckend: Rund 200 Teams und etwa 2.000 Besucher werden an der Marienbergstraße erwartet.

Damit hat sich das Event endgültig zu einer der größten Veranstaltungen im Kinderfußball der gesamten Region entwickelt. Gespielt wird in den modernen Spielformen Funino (3 gegen 3) sowie im 5 gegen 5. Dabei steht das Ergebnis bewusst im Hintergrund: Der Fokus liegt klar auf maximaler Spielzeit, der individuellen Entwicklung und natürlich der puren Freude am Kicken. Mehr als nur Fußball: Ein Event für die ganze Familie Abteilungsleiter Alex Lowig und sein Team haben die Veranstaltung über die Jahre hinweg zu einem echten Familienevent ausgebaut. Neben dem Treiben auf den zahlreichen Kleinfeldern lockt ein buntes Rahmenprogramm mit Verpflegung und verschiedenen Aktionen.

Ein Herzstück des Festes ist die große Charity-Tombola. Der Erlös fließt direkt in die vereinseigene Kinder- und Jugendarbeit sowie in soziale Projekte rund um die Themen Integration und Teilhabe. In diesem Jahr gibt es zudem eine Premiere: Erstmals wird ein Fairplay-Preis verliehen, um Teams auszuzeichnen, die durch besonderen Respekt und Teamgeist glänzen.