Kinder ganz nah an den Profis: FCB-Spieler schwitzen vor Testspiel

Aus nächster Nähe coachte Trainer Vincent Kompany (2.v.r.) seine Schützlinge beim Kleinfeldkick auf dem Platz des FC Rottach-Egern. – Foto: Dieter Dorby

Fußballtraining anschauen am heißen Vormittag statt Baden im See: Mehrere Hundert Fans gaben gestern Vormittag den Profis des FC Bayern München den Vorzug und füllten das Rund am Sportplatz des FC Rottach-Egern.

Viele Urlauber nutzten die Gelegenheit, und auch Ferienkinder freuten sich, ihre Stars aus der Nähe zu erleben. Zwar konnte man auch nach Trainingsbeginn noch Zugang bekommen, doch die Premiumstehplätze am Geländer waren längst dicht belegt.

Während sich einige zur Erfrischung und Stärkung Semmeln, Kaffee und Schorle gönnten, sprinteten die Kicker auf dem frisch gesprengten und top gepflegten Rasen, passten blitzschnell und ließen den Ball laufen. Anstrengend wurde es spätestens beim Kick auf dem Kleinfeld, bei dem Joshua Kimmich Bälle verteilte, Jonathan Tah hinten abräumte, João Palinha Manuel Neuer mit einem strammen Schuss prüfte und Alphonso Davies im Leibchen des B-Teams auflaufen musste. Mittendrin: Coach Vincent Kompany, der im Strafraum aus nächster Nähe coachte.