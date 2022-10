"Kinder-Festspiele" bei souveränem SSV-Auswärtserfolg

Die Tabellenspitze der Kreisklasse West 2 ist zum Rückrundenauftakt wieder enger zusammengerückt. Während Herbstmeister SSV Neumünster-Unterschöneberg mit 0:3 beim VfL Großkötz strauchelte, steht der Tabellenzweite Türk Genclerbirligi Günzburg dem Vernehmen nach im Verdacht, bei einer 2:1-Führung im Auswärtsspiel bei der SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten durch Angriffe von zwei Akteuren gegen den Schiedsrichter einen Spielabbruch verursacht zu haben. Bis zur Entscheidung des zuständigen Sportgerichts gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Die SSV Dillingen erledigte als Tabellendritter hingegen ihre Auswärtsaufgabe beim TSV Wittislingen souverän.

Am Vormittag schien sich die Dillinger Ausfallliste auch noch um Abwehrrecke Ringo Käb, der am Vorabend im privaten Bereich umgeknickt war, auszuweiten, doch nach intensiver Behandlung im Donaustadion meldete er sich zu guter Letzt spielfähig. Der eilends alarmierte Alexander Kinder stellte sich ebenso in den Dienst der Mannschaft, avancierte mit zwei Treffern und zwei Assists zum "Mann des Tages" und der Routinier bewies einmal mehr, welch´ hohen Stellenwert er nach wie vor für die SSV besitzt.

Die Kreisstädter begannen das Spiel beim Tabellenschlusslicht dominant und gingen genauso folgerichtig wie frühzeitig durch einen Distanzschuss von Marcel Hander, den Kinder aufgelegt hatte, in Führung (10. Spielminute). Danach schaltete die SSV in einen passiveren Verwaltungsmodus und die sich tapfer wehrenden Gastgeber kamen durchaus zu Chancen, scheiterten aber entweder an ihren eigenen Unzulänglichkeiten oder am einmal mehr sehr gut aufgelegten Dillinger Keeper Felix-Adrian Körber. Kinder machte es auf der Gegenseite effizienter und köpfte einen Eckball nach Maß von Baris Er unhaltbar zum 0:2-Halbzeitstand ein (36.).