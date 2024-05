Kim Schneider: Siegtorschützin ist die Spielerin der Woche

FuPa Brandenburg präsentiert den "MVP" – die wertvollste Spielerin – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Spielerinnen, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Kim Schneider spielt für den 1. FFC Turbine Potsdam, der die Tabelle in der 2. Frauen-Bundesliga anführt. Die 20-jährige Stürmerin erzielte den Siegtreffer beim 1:0 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg II. Deshalb ist sie die Spielerin der Woche von FuPa Brandenburg.

FuPa: Glückwunsch zur FuPa-Spielerin der Woche. Hattest du damit gerechnet?

Kim Schneider: Dankeschön! Um ehrlich zu sein, nicht. Aber ich freue mich sehr darüber.

FuPa: Was lief aus deiner Sicht beim 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg II, zu dem du das Siegtor beigesteuert hast, besonders gut?

Kim Schneider: Es war spielerisch nicht unser bestes Spiel, aber am Ende haben wir ein Tor mehr gemacht als der Gegner. Dadurch konnten wir die drei wichtigen Punkte mitnehmen. Wir haben als Team gekämpft und wollten alle den Sieg.

FuPa: Du hast in dieser Saison bislang 5 Tore in 8 Spielen für euer Team geschossen. Wie erzielst du deine Tore am liebsten?

Kim Schneider: Durch gutes Zusammenspiel der ganzen Mannschaft. Tor ist Tor. Und jedes Tor zählt.

FuPa: Was macht den Verein 1. FFC Turbine Potsdam für dich so besonders?

Kim Schneider: Der Verein hat eine enorme Fußballhistorie und gehört zu den besten Frauenfußballclubs in Deutschland! Ich bin stolz, für den Verein auflaufen zu dürfen.

FuPa: Hast du eine Lieblingsspielerin?

Kim Schneider: Ich habe keine Lieblingsspielerin. Es gibt viele gute Fußballerinnen!

FuPa: Auf welcher Position spielst du besonders gerne?

Kim Schneider: Ich spiele sehr gerne im offensiven Mittelfeld, auf der 8er oder 10er Position, ansonsten aber auch Flügel oder im Sturm.

FuPa: Dein Team führt die Tabelle in der 2. Bundesliga der Frauen an. Welches Ziel habt ihr für den Rest der Saison?

Kim Schneider: Unser Ziel ist ganz klar der Wiederaufstieg in die erste Liga. Außerdem wollen wir uns weiterhin als Team verbessern und möglichst viele Spiele gewinnen.

FuPa: Was hast du dir mittel- und langfristig sportlich vorgenommen?

Kim Schneider: Ich möchte mein volles Potenzial ausschöpfen und mich jeden Tag, jede Woche und jedes Jahr weiter verbessern und entwickeln. Ich kann immer noch dazu lernen! Natürlich habe ich auch Träume und Ziele, die ich erreichen möchte.

FuPa: Welche Hobbys hast du außer Fußball?

Kim Schneider: Ich liebe es, mit meinen Freunden zusammen Beachvolleyball zu spielen und allgemein Zeit draußen in der Natur oder am Wasser zu verbringen. Tennis macht mir auch viel Spaß und ab und zu lese ich auch gerne mal ein Buch.

FuPa: Was machst du beruflich?

Kim Schneider: Ich befinde mich aktuell noch in meinem Psychologiestudium.