Kim Schmidt schießt den SV Allmersbach zum Sieg 4:0 in der Fußball-Landesliga gegen den TSV Ilshofen II.

Gegen den Tabellenletzten TSV Ilshofen II landete der SV Allmersbach in der Fußball-Landesliga einen letztlich auch in dieser Höhe verdienten 4:0-Heimerfolg. Mann des Tages war Kim Schmidt, der alle vier Allmersbacher Treffer erzielte.

Die Täleself erwischte einen Auftakt nach Maß. Schmidt erzielte nach acht Minuten mit einem Flachschuss die Führung. Trotzdem kam keine Sicherheit ins Allmersbacher Spiel. Im Gegenteil, die Gäste wurden stärker. Hennes Autmaring tauchte zweimal allein vor dem SVA-Tor auf, schoss allerdings daneben (18.) und scheiterte an Torhüter Robin Holzwarth (23.).

Der SVA bekam die Partie erst nach einer halben Stunde besser in den Griff. Jan Demmler scheiterte in der 32. Minute an Ilshofens Keeper Fabian Ziegelhof. Zwei Minuten später brachte Boris Lazic eine Flanke von rechts in den Strafraum. Schmidt köpfte zum 2:0 ein. Kurz vor der Pause wurde Tim Fuchslocher im Strafraum gefoult. Schmidt verwandelte den fälligen Elfmeter sicher und machte damit seinen lupenreinen Hattrick perfekt (45.).

Nach dem Wechsel spielte nur noch der SVA. Es ergaben sich viele Torchancen, die aber zum Teil fahrlässig vergeben wurden. Schmidt scheiterte in der 46., 49. und 70. Minute an Torhüter Ziegelbauer. Zudem traf der SVA-Stürmer den Pfosten (51.) und die Latte (74.). In der 78. Minute lief Roland Teiko aus halbrechter Position auf das Gästetor zu, passte auf den mitgelaufenen Schmidt, der mit seinem vierten Treffer für die Entscheidung sorgte.